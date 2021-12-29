Комиссия ЕР по международному сотрудничеству обозначила главные направления работы

Руководитель комиссии отметил особенную роль «Единой России» в реализации внешнеполитического курса страны и подчеркнул, что партия ведет широкую международную деятельность. Фото: Пресс-служба ЕР

«Единая Россия» организовала первое заседание комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. Как пояснил глава комиссии, министр иностранных дел Сергей Лавров, партия будет создавать максимально благоприятные условия для развития РФ, повышения безопасности и благосостояния граждан страны.

«Работа по защите прав россиян будет иметь самостоятельное значение в комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству. Заканчивается работа по подготовке законопроекта в сфере миграции. Он призван содействовать максимальному упрощению процедуры возвращения в РФ соотечественников на постоянное жительство. Повышенное внимание потребуется уделить привлечению специалистов высокой квалификации, ученых, перспективных молодых людей», - цитирует Лаврова Nashgorod.ru.

Кроме этого, следует доработать критерии отбора потенциальных переселенцев и исключить немотивированные отказы им.

«Считаю нужным поднять вопрос о расширении списка регионов для переселения. Особенно актуален вопрос привлечения будущих граждан РФ в районы Восточной Сибири», - подчеркнул Лавров.

Также он добавил, что все еще ведется активная работа и над законом о гражданстве. В нем следует отразить пожелания соотечественников. Главным образом, это касается инициатив по смягчению условий приема в гражданство соотечественников и их детей, рожденных в браках граждан РФ с иностранцами, а также вопросов репатриации.

Руководитель комиссии отметил особенную роль «Единой России» в реализации внешнеполитического курса страны и подчеркнул, что партия ведет широкую международную деятельность.

«Один из новых примеров - межпартийная конференция «Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение», участие в которой принимали представители 30 стран. Такого рода контакты укрепляют доверие и международные связи. Мы основываемся на том, что в новом году эта активность «Единой России» будет продолжаться, мы в этом заинтересованы», - рассказал Сергей Лавров.

По его словам, в июне следующего года запланировано проведение межпартийного экологического форума на Сахалине – «Единая Россия» окажет содействие в организации мероприятия, сообщается на сайте ER.ru.

При этом секретарь генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» продолжит отстаивание национальных интересов, а комиссия по международному сотрудничеству даст дополнительный толчок работе по международному направлению.

«Не сомневаюсь, что комиссия сможет предложить эффективные решения в этой области», - подытожил Андрей Турчак.

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