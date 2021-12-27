В Архангельске погиб упавший с железнодорожного моста 16-летний подросток

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и рассматривают разные версии произошедшего - от несчастного случая до добровольного ухода из жизни.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Утром 24 декабря в Архангельске произошло ЧП - с железнодорожного моста упал 16-летний подросток. Об этом сообщил проходивший мимо мужчина, который заметил школьный рюкзак на пешеходной части переправы и тут же обратился в экстренные службы.
Как уточнили в диспетчерской службе Архангельской области, молодого человека, получившего тяжелые травмы, характерные при падении с высоты, обнаружили на льду реки Северная Двина. Парня госпитализировали в больницу, однако спасти не успели.
- Погиб учащийся 9-го класса, на учете в ПДН он не состоял. Со слов руководства школы, характеризовался с положительной стороны, часто болел простудными заболеваниями, в связи с чем у него были долги по учебе, по данному факту сильно переживал, - рассказал "КП"-Мурманск" свой источник в правоохранительных органах.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и рассматривают разные версии произошедшего - от несчастного случая до добровольного ухода из жизни.
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