В Архангельске погиб упавший с железнодорожного моста 16-летний подросток

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и рассматривают разные версии произошедшего - от несчастного случая до добровольного ухода из жизни. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 24 декабря в Архангельске произошло ЧП - с железнодорожного моста упал 16-летний подросток. Об этом сообщил проходивший мимо мужчина, который заметил школьный рюкзак на пешеходной части переправы и тут же обратился в экстренные службы.

Как уточнили в диспетчерской службе Архангельской области, молодого человека, получившего тяжелые травмы, характерные при падении с высоты, обнаружили на льду реки Северная Двина. Парня госпитализировали в больницу, однако спасти не успели.

- Погиб учащийся 9-го класса, на учете в ПДН он не состоял. Со слов руководства школы, характеризовался с положительной стороны, часто болел простудными заболеваниями, в связи с чем у него были долги по учебе, по данному факту сильно переживал, - рассказал "КП"-Мурманск" свой источник в правоохранительных органах.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и рассматривают разные версии произошедшего - от несчастного случая до добровольного ухода из жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На реконструкцию дороги Мишуково - Снежногорск выделят 6,6 миллиарда рублей. Деньги поступят в рамках инфраструктурного меню (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru