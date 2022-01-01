Самые яркие события Мурманской области за 2021 год. Фото: Антон ЗАБИРОВ

А – Арктическая зона

Мурманская область является лидером по числу резидентов Арктической зоны РФ. В декабре был зарегистрирован сотый по счету резидент, общий объем портфеля инвестиций составляет 128 миллиардов рублей, планируется создать 4100 рабочих мест. Летом также исполнился год с начала работы территории опережающего развития «Столица Арктики».

Проекты, которые хотят воплотить в жизнь на Кольском полуострове, самые разные - это «Новый Мурманск», форелевое хозяйство, рыбные заводы, Центр крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке и т.д. Чтобы стать резидентом АЗРФ и получить преференции, нужны инвестиции от миллиона рублей.

Чтобы стать резидентом АЗРФ и получить преференции, нужны инвестиции от миллиона рублей. Фото: Правительство Мурманской области.

Б - БДСМ

Под конец года в Мурманске случился скандал. Бывшая воспитанница обвинила 49-летнего тренера по карате Сергея Гурина (имя изменено) в развратных действиях. По словам девушки, когда ей было 12 лет, на тренировках Гурин заставлял ее раздеваться, применял БДСМ-приемы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и заключили его под стражу. Дома у него нашли секс-игрушки и видео, которые станут важной уликой. Рассматривается версия, что пострадавших девушек было несколько.

Рассматривается версия, что пострадавших девушек было несколько. Фото: личный архив

В – Вакцинация

В 2021 году в Мурманской области, как и по всей стране, началась масштабная прививочная кампания против коронавируса. Пункты заработали не только на базе медучреждений, но и в торговых центрах. Также с декабря в Мурманске могут сделать платную прививку иностранные граждане.

На сегодняшний день план по вакцинации выполнен более чем на 70% (это третий показатель по стране) и Мурманская область находится в числе субъектов с высоким коллективным иммунитетом.

Также наиболее животрепещущей темой 2021 года стало введение QR-кодов. Без них посещать многие общественные места региона, в том числе торговые центры, пока нельзя. Врачи отмечают, что в «красную зону» крайне редко попадают люди, которые прошли вакцинацию.

На сегодняшний день план по вакцинации выполнен более чем на 70%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Г – Горбуша

Летом в регионе выдалась невиданная путина горбуши. Рыбы было так много, что ее даже можно было ловить руками.

И все бы ничего, однако некоторые рыбаки разделывали рыбу прямо на берегу или в реке, выбрасывая потроха и тушки целиком. В итоге берега Умбы были усыпаны мертвой горбушей. И она стала удобрением для растений в береговой зоне, так что обошлось без вреда для экологии.

Ученые отмечают, что повальное нашествие горбуши – не ежегодная проблема. Такое «половодье» происходит только по нечетным годам.

Ученые отмечают, что повальное нашествие горбуши – не ежегодная проблема. Фото: Олег ФИЛОНОК

Д – Драмтеатр

Летом 2015 года началась реконструкция Мурманского областного драматического театра. Закончить ее хотели к 2019 году, но сдали объект лишь осенью 2021-го, в том числе по вине нерадивого подрядчика. За эти годы стоимость работ возросла в три раза - до 1,5 миллиарда рублей. Спектакли во время реконструкции шли в бывшем кинотеатре «Атлантика», а труппа не скрывала, что ждет не дождется, когда же можно будет вернуться в родные пенаты. Первыми зрителями драмы стали юные северяне, которые пришли на губернаторские елки.

Первыми зрителями драмы стали юные северяне, которые пришли на губернаторские елки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ё-моё!

Спустя 11 (!) лет после того, как жительница Печенги Ксения Иванова (имя изменено) опубликовала на своей странице в «ВКонтакте» фотографию с изображением Адольфа Гитлера, ее… судили. В отношении северянки возбудили дело по статье 20.3 КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» за изображение свастики. К слову, на снимке не было ничего такого: просто муж Ксении сфотографировался с восковой фигурой фюрера, за что ей пришлось заплатить тысячу рублей.

В отношении северянки возбудили дело по статье 20.3 КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» за изображение свастики. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ж – Живодеры

Конец августа ознаменовался в Мурманской области случаем вопиющей жестокости. Двое подростков из Колы изувечили котенка - избили, утопили и оторвали ему голову, а свои действия записали на видео и выложили в интернет. Популярными школьники, конечно, стали, но в очень плохом смысле.

Случай живодерства вызвал большой общественный резонанс, а детьми и их родителями тут же занялись правоохранительные органы. Подростки так и не смогли объяснить причину своего насилия над животным.

Ребят отправили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. К уголовной ответственности их не привлекли в силу возраста.

Подростки так и не смогли объяснить причину своего насилия над животным. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

З – Запрет

В 2021 году из-за роста заболеваемости коронавирусом в Мурманской области пришлось ввести некоторые ограничения. Правда, соблюдать их спешили не все.

Так, концерт группы The Hatters, которая выступала в мурманском клубе PinUp, вызвал столпотворение. Зрители несколько часов не могли покинуть заведение из-за проблем с выдачей одежды в гардеробе. Некоторым посетителям стало плохо, и пришлось вызывать «скорую».

Еще одним нарушителем стал ресторан «Заполярье» в Апатитах, где в ноябре произошла массовая драка. Заведение тоже работало после 23.00, несмотря на ограничения. Троих сотрудников общепита, в том числе и директора, привлекли к административной и дисциплинарной ответственности.

Зрители несколько часов не могли покинуть заведение из-за проблем с выдачей одежды в гардеробе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

И – Искусство

После затишья пандемийного 2020 года в Мурманской области культурная жизнь по большей части вернулась к своим истокам. Осенью филармония приняла именитых гостей – Владимира Спивакова и Юрия Башмета, с выставкой работ своего отца и лекцией о дягилевских «Русских сезонах» приехал Александр Васильев. А еще на Кольском полуострове активно снимали кино. Так, губернатор Андрей Чибис сыграл самого себя в сериале «Везет». ТНТ показал второй сезон сериала «Полярный», мурманчане Артем Шевченко и Семен Серзин сыграли в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Финско-российская лента «Купе № 6», о едущих в Мурманск пассажирах, собирает награды международных фестивалей. Перечислять фильмы, для которых Заполярье стало декорациями, можно долго.

С выставкой работ своего отца и лекцией о дягилевских «Русских сезонах» приехал Александр Васильев. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

К - Краб

Одна из хороших новостей 2021 года – в Мурманской области теперь можно официально и легально ловить камчатского краба. Любительский лов открыли на пяти участках – два у Териберки, в бухте Долгая Щель, у мыса Ярнышный и в Святоносском заливе.

Фирмы, выигравшие рыболовные участки, организовывают трансфер до места, выход судна, удобства, предоставляют необходимые снасти.

Стоимость путевки начинается от 800 рублей. Всего по таким путевкам в Баренцевом море уже выловили 7 тонн краба.

Стоимость путевки начинается от 800 рублей. Фото: Правительство Мурманской области

Л - Лавина

Весной в Хибинах случилась трагедия, за которой следила вся страна. Группа юных туристов из Санкт-Петербурга отправилась в пеший поход. 22 марта с горы Маннепахк рухнул снежный козырек длиной почти в 250 метров, под завал попали несколько детей. Всех откопали, кроме 12-летней девочки. Когда ее достали, она уже не подавала признаков жизни. ЧП произошло в труднодоступном месте, разыгралась непогода, спасатели всю ночь пытались пробиться к детям. Еще больше суток юных туристов пытались вывезти в безопасное место. Возбуждено уголовное дело, руководитель группы Сергей Смирнов находится под домашним арестом.

ЧП произошло в труднодоступном месте, разыгралась непогода, спасатели всю ночь пытались пробиться к детям. Фото: СКР по Мурманской области

М – Мосты

В 2021-м строители порадовали жителей Мурманской области новыми мостами. Главной возведенной переправой стал новый мост через реку Тулому, который северяне ждали несколько лет. Он стал длиннее прежнего почти на 20 метров, включает в себя две полосы движения, полосы безопасности и тротуары, оборудован освещением.

Помимо этого наконец-то появился пешеходный переход между улицами Моисеева и Душенова в Полярном. Он позволил значительно сократить расстояние между двумя районами города.

Мост в Колвице тоже с нетерпением ждал своего часа. Его никак не могли построить пять лет, и вот свершилось! По переправе уже открыто движение.

В дальнейших планах областного правительства – работы по мосту в Ловозере, проведение комплексного ремонта моста через реку Кети.

Главной возведенной переправой стал новый мост через реку Тулому, который северяне ждали несколько лет. Фото: Олег ФИЛОНОК

Н - Новое министерство

В начале года регион обзавелся новым ведомством – появилось министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, которое занимается актуальной для Заполярья арктической повесткой.

Возглавила его Татьяна Русскова, которая была министром экономического развития, а курировать новое ведомство стала вице-губернатор Ольга Кузнецова.

По словам губернатора Андрея Чибиса, ключевая задача министерства - увеличить объем инвестиций в экономику Мурманской области и создать новые высококвалифицированные рабочие места.

По словам губернатора Андрея Чибиса, ключевая задача министерства - увеличить объем инвестиций в экономику Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

О – Отравление детей

Летние каникулы, предполагающие отдых на море, начались у некоторых ребят из Мурманской области с проблем со здоровьем.

Так, в августе более 80 детей, ехавших в оздоровительный лагерь в Туапсе поездом Мурманск - Адлер, госпитализировали с подозрением на отравление

– у них поднялась температура, появилась рвота и диарея. Ребята из Мурманской области тоже оказались в больнице. К счастью, обошлось без тяжелых случаев.

Было возбуждено уголовное дело, следователи провели обыск в компании, которая снабжала продуктами и напитками пассажирский поезд, обследовали вагон-ресторан, допросили ответственных лиц.

В итоге выяснилось, что вагон-ресторан поезда работал с массой нарушений. Холодильник работал плохо, инвентарь хранился неправильно, на кухне было грязно, некоторые продукты просрочены. А работники вагона-ресторана были заражены норовирусом. Деятельность вагона-ресторана приостановили на месяц.

Выяснилось, что вагон-ресторан поезда работал с массой нарушений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

П – Политика

2021 год стал жарким в политическом плане. Осенью прошли выборы в Мурманскую областную Думу, региональный парламент обновился на 60%. Также сменились депутаты, которые представляют регион в Госдуме, и один из сенаторов. Серьезные кадровые перестановки произошли в администрации Мурманска и местном Совете депутатов. Андрей Сысоев досрочно ушел в отставку с поста главы города и остался первым замом председателя горсовета. Евгений Никора и Михаил Белошеев также досрочно ушли со своих постов главы администрации и главы города, т.к. избрались в облдуму. Горсовет после этого пытался найти им замену, но депутаты не утвердили никого из предложенных кандидатов, что эксперты расценили как накаливание обстановки на политической арене и обострение конфликта городских и областных. Новый год город встречает с руководством, с приставкой и.о., в виде Тамары Прямиковой и Валентины Доцник. В областном правительстве за 12 месяцев также произошло немало перестановок. Министр образования и науки Ольга Дзюба, министр информационной политики Александр Беляев, министр строительства Владислав Сандурский – это далеко не полный список кадровых решений.

В областном правительстве за 12 месяцев произошло немало перестановок. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Р – Риск

Риск, как говорится, дело благородное. Иногда без него не обойтись. Неравнодушные северяне помогали как людям, так и животным, спасая их от верной гибели.

В апреле судебные приставы спасли из горящего аварийного дома троих детей. Александр Шумлянский и Никита Данилин услышали крики о помощи и кинулись в здание. Одну девочку сняли с карниза дома, двое других ребят выпрыгнули из окон второго этажа на куртки.

Еще одно спасение детей из пожара в доме произошло в Абрам-Мысе. Николай Тихомиров заметил дым в окне пятого этажа и троих детей, которые звали на помощь. Ребята были заперты на замок.

Николай вскрыл входную дверь, прополз на кухню и, также ползком, вытащил одного ребенка из задымленной зоны. Осознавая критическое положение, северянин решил проползти сквозь густой дым еще раз, чтобы эвакуировать остальных детей. На грани потери сознания, собрав последние силы, он вернулся в горящую квартиру и спас их.

Также за год была спасена не одна звериная жизнь. Северяне вызволили замурованных у детского сада щенков, спасли измученного лисенка, брошенных собак и кошек.

Риск, как говорится, дело благородное. Иногда без него не обойтись. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С – Скандал

В уходящем году было много хорошего, но не обошлось и без скандалов. Так, у депутата горсовета Мурманска Виктора Хабарова нашли незадекларированную недвижимость. Но коллеги по совету вынесли ему только предупреждение, что побудило губернатора обратиться в суд. Суд первой инстанции не увидел проблем, которые стоили бы депутату его кресла, а вот апелляция вернула все на пересмотр. Еще одному депутату горсовета – Станиславу Ланину – грозит до 15 лет лишения свободы. Его обвиняют в получении взятки на посту руководителя управления дорожного хозяйства. В этом же подозревают бывшего главу Зеленоборского Руслана Кайибханова. Андрея Сысоева, который на тот момент был главой Мурманска, заподозрили в сокрытии недвижимости в Латвии. Но он смог доказать, что обвинения беспочвенны. Депутат Мурманской областной Думы Олег Самарский пока еще является фигурантом уголовного дела – его подозревают в превышении полномочий (якобы он незаконно улучшил жилищные условия своему родственнику).

Т – Териберка

В 2021 году Териберку начали охранять от нерадивых туристов. Она стала природным парком, поэтому для посещения поморского села теперь нужно получить разрешение минприроды, исключение сделали для местных жителей.

В Териберке, как и на любой другой ООПТ, действуют определенные правила поведения. Так, нельзя рвать растения и повреждать их, трогать животных и птиц и их жилища, разводить костры в неположенных местах. Также туристов просят уносить с собой мусор, иначе – штраф.

Впрочем, некоторых нерадивых путешественников это не всегда останавливает. Минувшим летом туристы повадились забирать камни с

пляжа «Яйца дракона» в Териберке и кататься в водоохранной зоне, не понимая, что наносят вред природе.

В этом году в поморском селе также прошел арктический фестиваль «Териберка», который в 2020-м не состоялся из-за коронавируса. Гостей порадовали выступлениями рок-групп «Слот» и Amatory, вкусными северными блюдами и насыщенной программой.

Еще из хорошего – заасфальтировали первые 10 километров дороги на Териберку. Ее будут реконструировать и дальше. Также в селе открыли зарядную станцию для электромобилей – она является первой на нашем побережье Баренцева моря.

В этом году в поморском селе прошел арктический фестиваль «Териберка» Фото: Антон ЗАБИРОВ

У - Утраты

Второй ковидный год лишил Мурманскую область многих талантливых людей.

В самом начале года из-за коронавируса не стало актера театра Северного флота Андрея Боброва. Много лет в Новый год он был главным зимним волшебником, а летом примерял наряд Нептуна в День ВМФ в Североморске.

В феврале коронавирус унес заслуженного артиста и актера Мурманского областного театра Сергея Гронского. Он играл на подмостках облдрамы 33 года, и зрители его очень любили. А его голос, который часто можно было слышать на городских праздниках, был настоящей достопримечательностью.

В том же месяце ушел и человек-эпоха – известный краевед Мурманской области Михаил Орешета. Северянин, который многое сделал для восстановления истории Кольского полуострова, умер на Партизанском острове, который любил всем сердцем. Михаила Григорьевича не успели эвакуировать вертолетом…

Затем, в июне, не стало почетного жителя Кандалакши Виталия Бианки. Сердце заслуженного эколога России остановилось на 96-м году жизни. Он написал более сотни научных трудов о природе и птицах Русского Севера.

В августе ушел из жизни актер Мурманского областного драмтеатра Владислав Зайченко. В его послужном списке более 70 ролей. Особенно Владислав Георгиевич любил маленького зрителя и с удовольствием играл в спектаклях детского репертуара.

В феврале коронавирус унес заслуженного артиста и актера Мурманского областного театра Сергея Гронского. Фото: архив Мурманского Областного Драматического театра

Ф – «Фаворит»

5 октября в Белом море рядом с Кашкаранцами затонуло судно «Фаворит». Из пяти человек на борту (все они были родственниками) спасся лишь один. Судно попало в шторм и перевернулось. Братья Комиссаровы, один из которых владел «Фаворитом», а другой был механиком, были найдены

последними. Они в момент удара волны были в машинном отделении, которое оказалось заблокированным. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта». По двум статьям (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и служебный подлог) проходит Азовское инспекторское отделение Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Ростовской области, которое на бумаге сделало «Фаворита» маломерным судном.

Судно попало в шторм и перевернулось. Фото: МЧС Мурманской области

Х – Хорошо? Плохо?

Под конец года, в декабре, в Апатитах появился необычный арт-объект, который вызвал споры. Зелено-голубую глыбу апатита, которая сверкает белоснежными зубами, по инициативе телеведущего Андрея Малахова и его команды установили на въезде в город.

Кому-то улыбающаяся скульптура понравилась, кому-то она напомнила монстра из кошмарных снов. Отмечается, что символ должен транслировать приветливость Апатитов. Получилось ли?

Кому-то улыбающаяся скульптура понравилась, кому-то она напомнила монстра из кошмарных снов. Фото: Anton Rasskazov / vk.com/rasskazov_anton

Ц – Цирк

В апреле в Кировск приехал с гастролями цирк. Прямо во время одного из представлений трибуны с одной стороны стали складываться как карточный домик. К счастью, никто из зрителей (а среди них было много детей) не пострадал. Оказалось, что шатер установили прямо на льду, во время потепления он стал таять и конструкции поехали. Было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.

Было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. Фото: vk.com/murmanskgroupс

Ч – «Что? Где? Когда?»

В осенней серии игр интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» в команде Андрея Козлова дебютировал мурманчанин Алексей Бакуменко. Сейчас он работает в пресс-службе Мурманского морского рыбного порта, а ранее был редактором «Комсомольской правды»-Мурманск». Сезон оказался успешным, команда вышла в финал, в том числе и благодаря правильным ответам Алексея. Отметим, что еще один северянин – Михаил Савченко – дебютировал на Первом канале, в команде Елизаветы Овдеенко. Увы, команда проиграла и не прошла дальше.

В осенней серии игр интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» в команде Андрея Козлова дебютировал мурманчанин Алексей Бакуменко. Фото: Скриншот видео

Ш – Шок

ЧП, случившееся в Мурманске на улице Фестивальной в мае, потрясло. На восьмилетнюю девочку Сашу напали бродячие собаки, оставив на ее теле более сотни укусов. Ребенок чудом выжил – псов в итоге отогнал охранник колледжа. Юную северянку, получившую серьезные травмы, спасали московские врачи.

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту случившегося, взял под личный контроль главный следователь России.

Собак, напавших на девочку, отловили сотрудники ООО «Прогресс Ай-Ти». Животных признали агрессивными, и теперь они будут на пожизненном содержании в приюте.

Ребенок чудом выжил – псов в итоге отогнал охранник колледжа. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Э – Экология

В этом году в Мурманской области продолжали заботиться об окружающей среде. Так, в Мурманске привели в порядок «Арктический пляж». Территорию не только очистили от мусора, но и установили там «волонтерские» скамейки и качели.

В Никеле облагородили берег реки Колосйоки. Активисты очистили русло от мусора, вытащив оттуда порядка 40 автомобильных шин. Также волонтеры прибрали прилегающую территорию. Всего собрали 30 мешков мусора.

В августе началась рекультивация самой большой свалки за Полярным кругом, которая находится в Дровяном. Шаг за шагом предстоит убрать 3 миллиона кубометров мусора.

Также заполярные школьники собрали почти 3 тонны отработанных батареек. Элементы питания отправились на утилизацию в Ярославль.

В августе началась рекультивация самой большой свалки за Полярным кругом, которая находится в Дровяном. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Ю – Юг - Север

Этим летом к Северному полюсу на атомоходе «50 лет Победы» отправился известный путешественник Федор Конюхов. Две недели он провел на дрейфующей льдине, где изучал микропластик и писал картины. Причем находился там в полном одиночестве! Увидеть картины можно было на выставке в Кировске. К слову, рейс посвятили не только запуску проекта «Чистая Арктика», но и 80-летию полярных конвоев.

Две недели путешественник провел на дрейфующей льдине, где изучал микропластик и писал картины. Фото: Атомфлот

Я – Ярость

В уходящем году были и истории, которые глубоко потрясли северян. Так, весной священник храма Успения Пресвятой Богородицы Константин Кузнецов на горнолыжном склоне на глазах у юных спортсменов застрелил собаку Фросю. Ему не понравилось, что она лает на него и его детей. Священника отстранили от службы, а суд приговорил его к штрафу в 10 тысяч рублей. А вот кто снял шкуры с живых собак в Североморске, так до сих пор и не установлено. Двух израненных животных нашли у одной из воинских частей, возбуждено уголовное дело.

Священника отстранили от службы, а суд приговорил его к штрафу в 10 тысяч рублей. Фото:www.change.org

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