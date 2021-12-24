Есть медотвод? А вот! Жителей Мурманской области без прививки от коронавируса отстраняют от работы

Отдельным категориям работников без медотвода не избежать вакцинацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом этого года в Мурманской области ввели обязательную вакцинацию, но не для всех, а для отдельных категорий работников (см. «Конкретно»). Прошло несколько месяцев, а вопросы остались.

Нет укола - нет летнего отпуска?

Сначала региональный Роспотребнадзор определил, что процент не привитых в компаниях, которые подпадают под обязательную вакцинацию, должен быть не выше 40%. В октябре требования ужесточили до 20%. В ноябре обязательную вакцинацию от ковида ввели для сотрудников промышленных компаний, их подрядчиков и субподрядчиков.

При этом можно, конечно, и не прививаться, например, если есть противопоказания. Но в таком случае работодатель должен или перевести сотрудника на удаленку, или отстранить от работы, причем без сохранения зарплаты. Что и происходит в Заполярье.

- Нас предупредили, что 100% сотрудников должны быть привиты от коронавируса. Тех, кто не сделал первый компонент, отстранят от работы до конца декабря. Также появилось объявление, что не привитые не смогут пойти летом в отпуск, - рассказал «КП»-Мурманск» сотрудник УФСИН на условиях анонимности.

В Ковдоре сотрудники ГОКа уже испытали подобные ограничения. Здесь несколько десятков сотрудников столкнулись с тем, что их не допустили к работе, так как они не сделали прививку от COVID-19. Они обратились в прокуратуру, которая признала отстранение незаконным. ГОК пытался оспорить это решение в суде, но безуспешно.

- При рассмотрении административного дела суд не усмотрел оснований для признания оспариваемого представления прокурора Ковдорского района незаконным. Решением суда в удовлетворении административных исковых требований АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» отказано, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Нет укола – нет зарплаты?

А вот жительнице Мончегорска в суде не повезло. Туда она – не привитый работник сферы ЖКХ – обратилась после того, как ее отстранили от работы без сохранения зарплаты. Северянка требовала отменить приказ об отстранении от работы, выплатить ей положенную заработную плату и компенсировать моральный вред. Но безуспешно: она работает в отрасли, которая подпадает под обязательную вакцинацию, да и противопоказаний у женщины не было.

Мончегорский районный суд учел, что у северянки есть конституционное право на труд, но оно «может быть ограничено федеральным законом в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц», тогда главный санитарный врач субъекта может принять постановление о проведении по эпидемическим показаниям профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан. Такое было принято главой (на тот момент) регионального Роспотребнадзора Леной Лукичевой - от 13 июля 2021 года № 116 «О проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям на территории Мурманской области».

- Граждане имеют право на отказ от профилактических прививок при осуществлении иммунопрофилактики, но в таком случае это влечет отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, - уточнили в Мончегорском районном суде. - Доводы истца о том, что работодатель имел возможность установить ему дистанционный характер работы, не имели правового значения при рассмотрении спора, поскольку постановление № 116 не содержит какого-либо исключения для обязательной вакцинации граждан, осуществляющих свою деятельность в области энергетики, в том числе и при дистанционном характере работы.

На некоторых организациях число привитых сотрудников должно быть не меньше 80%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Насколько это законно?

За комментарием, насколько правомерно отстранение не привитых от работы, «КП» обратилась в трудинспекцию Мурманской области.

- В календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям внесена прививка от коронавируса. Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или работников отдельных отраслей. Если такое решение принято и оформлено актом, то для работников, которые указаны в этом документе, вакцинация становится обязательной, - сообщили в Государственной инспекции труда Мурманской области. – Отказавшегося от прививки сотрудника работодатель вправе отстранить без сохранения зарплаты.

Получается, что действует закон военного времени: одни законы ограничиваются документами, которые вводятся из-за опасности. Сейчас Мурманская область находится на третьем месте в стране по числу привитых, план (80% взрослого населения, без учета иностранцев) выполнен на 74%.

КОНКРЕТНО

Отрасли, работники которых подпадают под обязательную вакцинацию от COVID-19:

Также обязательная вакцинация коснется гражданских и муниципальных служащих, экипажей судов рыбопромыслового флота и всех, кто работает с рыбой, в том числе и работников холодильных терминалов, а также проживающих в стационарных организациях социального обслуживания.

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