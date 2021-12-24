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Общество24 декабря 2021 10:27

Есть медотвод? А вот! Жителей Мурманской области без прививки от коронавируса отстраняют от работы

Разбираемся со специалистами, насколько это законно
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Отдельным категориям работников без медотвода не избежать вакцинацию.

Отдельным категориям работников без медотвода не избежать вакцинацию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом этого года в Мурманской области ввели обязательную вакцинацию, но не для всех, а для отдельных категорий работников (см. «Конкретно»). Прошло несколько месяцев, а вопросы остались.

Нет укола - нет летнего отпуска?

Сначала региональный Роспотребнадзор определил, что процент не привитых в компаниях, которые подпадают под обязательную вакцинацию, должен быть не выше 40%. В октябре требования ужесточили до 20%. В ноябре обязательную вакцинацию от ковида ввели для сотрудников промышленных компаний, их подрядчиков и субподрядчиков.

При этом можно, конечно, и не прививаться, например, если есть противопоказания. Но в таком случае работодатель должен или перевести сотрудника на удаленку, или отстранить от работы, причем без сохранения зарплаты. Что и происходит в Заполярье.

- Нас предупредили, что 100% сотрудников должны быть привиты от коронавируса. Тех, кто не сделал первый компонент, отстранят от работы до конца декабря. Также появилось объявление, что не привитые не смогут пойти летом в отпуск, - рассказал «КП»-Мурманск» сотрудник УФСИН на условиях анонимности.

В Ковдоре сотрудники ГОКа уже испытали подобные ограничения. Здесь несколько десятков сотрудников столкнулись с тем, что их не допустили к работе, так как они не сделали прививку от COVID-19. Они обратились в прокуратуру, которая признала отстранение незаконным. ГОК пытался оспорить это решение в суде, но безуспешно.

- При рассмотрении административного дела суд не усмотрел оснований для признания оспариваемого представления прокурора Ковдорского района незаконным. Решением суда в удовлетворении административных исковых требований АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» отказано, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Нет укола – нет зарплаты?

А вот жительнице Мончегорска в суде не повезло. Туда она – не привитый работник сферы ЖКХ – обратилась после того, как ее отстранили от работы без сохранения зарплаты. Северянка требовала отменить приказ об отстранении от работы, выплатить ей положенную заработную плату и компенсировать моральный вред. Но безуспешно: она работает в отрасли, которая подпадает под обязательную вакцинацию, да и противопоказаний у женщины не было.

Мончегорский районный суд учел, что у северянки есть конституционное право на труд, но оно «может быть ограничено федеральным законом в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц», тогда главный санитарный врач субъекта может принять постановление о проведении по эпидемическим показаниям профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан. Такое было принято главой (на тот момент) регионального Роспотребнадзора Леной Лукичевой - от 13 июля 2021 года № 116 «О проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям на территории Мурманской области».

- Граждане имеют право на отказ от профилактических прививок при осуществлении иммунопрофилактики, но в таком случае это влечет отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, - уточнили в Мончегорском районном суде. - Доводы истца о том, что работодатель имел возможность установить ему дистанционный характер работы, не имели правового значения при рассмотрении спора, поскольку постановление № 116 не содержит какого-либо исключения для обязательной вакцинации граждан, осуществляющих свою деятельность в области энергетики, в том числе и при дистанционном характере работы.

На некоторых организациях число привитых сотрудников должно быть не меньше 80%.

На некоторых организациях число привитых сотрудников должно быть не меньше 80%.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Насколько это законно?

За комментарием, насколько правомерно отстранение не привитых от работы, «КП» обратилась в трудинспекцию Мурманской области.

- В календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям внесена прививка от коронавируса. Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или работников отдельных отраслей. Если такое решение принято и оформлено актом, то для работников, которые указаны в этом документе, вакцинация становится обязательной, - сообщили в Государственной инспекции труда Мурманской области. – Отказавшегося от прививки сотрудника работодатель вправе отстранить без сохранения зарплаты.

Получается, что действует закон военного времени: одни законы ограничиваются документами, которые вводятся из-за опасности. Сейчас Мурманская область находится на третьем месте в стране по числу привитых, план (80% взрослого населения, без учета иностранцев) выполнен на 74%.

КОНКРЕТНО

Отрасли, работники которых подпадают под обязательную вакцинацию от COVID-19:

Также обязательная вакцинация коснется гражданских и муниципальных служащих, экипажей судов рыбопромыслового флота и всех, кто работает с рыбой, в том числе и работников холодильных терминалов, а также проживающих в стационарных организациях социального обслуживания.

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