Путин подчеркнул социальную направленность нового бюджета

Владимир Путин затронул темы расширения мер поддержки семей с детьми, пенсионеров, поддержания демографии, улучшения жилищных условий и развития инфраструктуры в регионах, малых городах и селах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ходе ежегодной пресс-конференции Владимира Путина затронули темы расширения мер поддержки семей с детьми, пенсионеров, поддержания демографии, улучшения жилищных условий, развития инфраструктуры в регионах, малых городах и селах. Многие из них включили в народную программу "Единой России".

Глава государства ответил в общей сложности на 55 вопросов представителей СМИ. Он отметил, что принятый недавно бюджет можно назвать бюджетом социальной направленности. В нем увеличились затраты на здравоохранение и социальную политику, даже в пандемийных условиях. Бюджет гарантирует финансирование множества направлений, начатых государством в 2020 году, пишет nashgorod.ru.

- Социальные расходы федерального бюджета в 2022 году превысят 4 трлн рублей. В этом году расходы составили 3,9 трлн рублей. Мы расширили количество семей, которые получают поддержку от государства, начали выплачивать пособия беременным женщинам в сложной ситуации. Делали единоразовые выплаты людям, - сообщил глава государства.

Путин также сообщил, что в 2021 году продолжили ряд такого рода мероприятий. По словам президента, все было направлено на поддержку людей напрямую или через бизнес, если он сохранял рабочие места или уровень зарплаты. Помимо этого, отметил Путин, были повышены МРОТ и прожиточный минимум. Увеличиваются сразу социальные выплаты, что сказывается и на индексации пенсий.

Инициатором принятия множества действующих мер поддержки была "Единая Россия". Формированию комплексной системы мер поддержки семей с детьми посвящен отдельный раздел народной программы "Единой России". О том, что нужно окончательно построить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства, Путин напомнил в очередной раз.

Также затронули вопрос расселения ветхих и аварийных домов. По предложению партии в новом бюджете на решение этих задач дополнительно заложили 45 млрд рублей.

Следует сказать, что центры волонтерства партии продолжают помогать миллионам россиян, находящихся на самоизоляции, а также врачам в "красных зонах". Добровольцы занимаются автоволонтерством, снабжают врачей наборами продуктов и горячим питанием, развозят лекарства пациентам. Свыше 80 тысяч человек участвуют в этой работе, пишет сайт ER.RU.

Одно из важных направлений по преодолению пандемийных последствий, по словам Путина, - постковидное восстановление, диспансеризация переболевших людей. Ранее президент поручил "Единой России" содействовать реализации программы медреабилитации. Финансирование программы "Единая Россия" заложила в бюджет.

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