«Сияние Хибин»: В Кировске прошел фестиваль национальных культур

На празднике кировчане услышали авторские песни саамского барда. Фото: vk.com/mo_dom_drushby

В кировском городском Дворце культуры состоялся фестиваль национальных культур «Сияние Хибин».

Традиционно участниками фестиваля стали национально-культурные общественные объединения «Дома дружбы», а также фольклорно-этнические творческие коллективы Заполярья.

Культурное событие началось с выставки-презентации «Открытый мир культур». На ней гости могли увидеть предметы быта, прикладного творчества, национальные костюмы, отражающие культуру, традиции и самобытность народов, проживающих на Кольском полуострове. А кировские рукодельницы провели интереснейшие тематические мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

В мероприятии также приняли участие представители саами, которые показали на празднике свой талант и мастерство. Гости фестиваля смогли познакомиться с их самобытной культурой, творчеством, традициями.

С искусством фланкировки – крутки казачьей шашкой – посетителей познакомили участники ансамбля казачьей песни «Северная станица». Взрослые и дети с восторгом познавали азы мастерства.

Гостей фестиваля ждал гала-концерт мастеров песенного и танцевального жанров. Фото: vk.com/mo_dom_drushby

Праздничную программу продолжил гала-концерт мастеров песенного и танцевального жанров. Творческие номера представили гости радушного Дворца культуры – коллективы и исполнители Дома дружбы Мурманской области.

- Кировчане услышали лирические украинские песни в исполнении хора украинской песни «Джерела», залихватские казачьи ансамбля казачьей песни «Северная станица», авторские песни саамского барда Ивана Матрехина, - отметили в правительстве Мурманской области.

Завершил праздник вечер дружбы «Душа народа», где представители разных национальностей говорили о мире и доме, родителях и детях, планах и мечтах.

Мероприятие проходило с учетом всех противоэпидемических требований: зрители и участники должны были предъявить QR-код либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

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