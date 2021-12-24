«Сияние Хибин»: В Кировске прошел фестиваль национальных культур

На празднике кировчане услышали авторские песни саамского барда. Фото: vk.com/mo_dom_drushby
В кировском городском Дворце культуры состоялся фестиваль национальных культур «Сияние Хибин».
Традиционно участниками фестиваля стали национально-культурные общественные объединения «Дома дружбы», а также фольклорно-этнические творческие коллективы Заполярья.
Культурное событие началось с выставки-презентации «Открытый мир культур». На ней гости могли увидеть предметы быта, прикладного творчества, национальные костюмы, отражающие культуру, традиции и самобытность народов, проживающих на Кольском полуострове. А кировские рукодельницы провели интереснейшие тематические мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.
В мероприятии также приняли участие представители саами, которые показали на празднике свой талант и мастерство. Гости фестиваля смогли познакомиться с их самобытной культурой, творчеством, традициями.
С искусством фланкировки – крутки казачьей шашкой – посетителей познакомили участники ансамбля казачьей песни «Северная станица». Взрослые и дети с восторгом познавали азы мастерства.
Гостей фестиваля ждал гала-концерт мастеров песенного и танцевального жанров. Фото: vk.com/mo_dom_drushby
Праздничную программу продолжил гала-концерт мастеров песенного и танцевального жанров. Творческие номера представили гости радушного Дворца культуры – коллективы и исполнители Дома дружбы Мурманской области.
- Кировчане услышали лирические украинские песни в исполнении хора украинской песни «Джерела», залихватские казачьи ансамбля казачьей песни «Северная станица», авторские песни саамского барда Ивана Матрехина, - отметили в правительстве Мурманской области.
Завершил праздник вечер дружбы «Душа народа», где представители разных национальностей говорили о мире и доме, родителях и детях, планах и мечтах.
Мероприятие проходило с учетом всех противоэпидемических требований: зрители и участники должны были предъявить QR-код либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
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