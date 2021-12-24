В Ловозере презентовали материалы для изучения саамского языка детьми

Представители коренного народа Севера отметили важность сохранения саамского языка. Фото: Правительство Мурманской области

В Ловозере прошла презентация развивающих материалов для изучения саамского языка детьми дошкольного возраста.

Были представлены «Вопросы для детей» и дидактический материал - набор развивающих карточек «Занимательный саамский», изданные в рамках госпрограммы Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество».

Материалы представили автор обучающих материалов вице-президент Ассоциации кольских саамов Елена Яковлева и мастер национальных ремесел Марина Гринчук, яркая и самобытная исполнительница саамских песен, которая выступила соавтором рисунков. Приветственные слова прозвучали от руководителя Центра народов Севера Надежды Чупровой. Надежда Ивановна отметила важность совместной работы центра и саамской общественности по вопросам сохранения родного языка и изданию саамской литературы. Презентация состоялась в дружеской и теплой обстановке на литературной набережной села в традиционном жилище саамов – куваксе.

Участники презентации встретились в куваксе. Фото: Правительство Мурманской области

Напомним: важность сохранения саамского языка в Мурманске обсуждали в сентябре в рамках международной научно-практической конференции.

Специалисты отмечали, что в саамских семьях уже редко говорят на родном языке, преимущественно – с представителями старшего поколения. А для того чтобы язык осваивался, на нем надо говорить, вернуть его в семьи, обучать ему в образовательных учреждениях, а также прийти к общему алфавиту.

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