Последние представления: Океанариум в Мурманске с 1 января закроется для зрителей

В 2022 году самому северному океанариуму исполнится 30 лет. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманске о многом можно рассказать добавив слово «самый»: самый северный в мире троллейбус, «Арктика» - самое высокое здание за Полярным кругом, самый длинный дом в России… А еще самый северный в мире океанариум. И очень хочется, что не пришлось менять слово «есть» на «был».

Долги как снежный ком

Вспомнить, когда у океанариума были беззаботные времена, уже сложно. В последнее время он выживает. В 2022 году Мурманскому океанариуму исполнится 30 лет, но, кажется, отмечать юбилей он будет без зрителей.

Сейчас учреждение принадлежит частному лицу - ООО «Север Строй». В марте 2020 года коллектив океанариума написал открытое письмо губернатору Мурманской области с просьбой помочь. Собственник не вкладывался в развитие, а долги копились.

«Для этой организации наше предприятие является непосильной ношей, и в продолжении его существования владельцы не заинтересованы, наблюдая со стороны, как тонет наше предприятие. Несмотря на то, что средняя заработная плата в нашем коллективе почти в два раза ниже региональной, а численность коллектива доведена до минимума, долги по зарплате, коммунальным платежам, налогам предприятия растут, а в современных экономических условиях приток денежных средств полностью иссяк. Мурманский океанариум погибает!» – писали тогда северяне.

Их услышали, и власти стали искать пути выхода из ситуации. Первым прозвучало обещание взять океанариум на муниципальный баланс. Процесс планировали завершить к концу 2021 года, но последний листок календаря скоро отлетит, а учреждение как было частным, так и остается. Одним из камней преткновения стал долг почти в 4 миллиона рублей, с которым оно не могло стать городским. Как и областным. А такой план тоже рассматривался. На днях минкульт региона писал: «Проводятся процедуры по приобретению океанариума в собственность Мурманской области, закрыто дело о признании собственника банкротом, погашен ряд долгов».

Во время пандемии океанариум, как и театры, кинотеатры, филармония и т.д., приостановил работу. Чтобы ластоногие артисты не умерли с голоду, рыбаки помогли с рыбой - 3 тонны кормили Филю и компанию несколько месяцев. Когда же представления разрешили (случилось это аккурат перед Новым годом-2021), билеты на представления раскупили как горячие пирожки! Северяне за судьбу ластоногих артистов переживают, очень любят их и готовы ходить на выступления своих любимцев. Главное, чтобы было куда…

Пришла беда – отворяй ворота

Осенью 2021 года над океанариумом навис новый дамоклов меч. Оказалось, что с 1 января у него не будет лицензии, а чтобы ее получить, надо переделать помещения, которые теперь не соответствуют требованиям к содержанию животных. Но сделать это невероятно сложно: нет денег, проекта, надо много времени.

Жители Мурманской области создали петицию, требуя сохранить океанариум. Сейчас ее подписали уже почти 7 тысяч человек. Увы, она не спасет от того, что сейчас артисты дают последние выступления. Как сказал губернатор Андрей Чибис, он поговорил с владельцем океанариума Оганесом Шанкояном.

- Были достигнуты следующие договоренности. Океанариум с 1 января закрывается для посетителей, однако условия содержания животных и работа трудового коллектива остаются без изменений. Любимец публики тюлень Филя и компания остаются дома. До 20 января собственник океанариума представит концепцию детского развлекательного центра, важной частью которого станет океанариум, - отметил глава региона. - Все, что касается содержания питомцев, выплаты зарплат, обязательств по содержанию коллектива, собственник берет на себя.

Это значит следующее: если вы откладывали посещение океанариума в долгий ящик, то сейчас самое время купить билеты и отправиться на незабываемое представление своих любимцев...

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