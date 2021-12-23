На федеральной трассе в Мурманской области столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, пострадали дети

ДТП произошло на федеральной трассе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 1311-м километре федеральной трассы "Кола" в Мурманской области произошла серьезная авария с двумя маршрутными автобусами. Как сообщил инспектор по особым поручениям УГИБДД региона Ирина Петровская, в 18.50 23 декабря рядом с Оленегорском столкнулись Ford Transit и Volkswagen.

- В одном микроавтобусе находились 10 человек, 7 из которых несовершеннолетние. Во втором маршрутном микроавтобусе находилось 16 человек, - уточнили в прокуратуре Мурманской области.

Сотрудники ГИБДД еще работают на месте. Число пострадавших разнится. По данным Госавтоинспекции, легкие телесные повреждения получили 10-летний ребенок из Ford и два пассажира Volkswagen. В прокуратуре сообщили, что в Volkswagen пострадавших нет. В правительстве региона представили третью версию.

- Самое главное, что все живы и нет серьезных травм. На месте помощь оказали две бригады "скорой" и транспортировали всех в ЦГБ Оленегорска для полного обследования. Вся необходимая помощь уже оказывается в стационаре. Трое детей и двое взрослых госпитализированы с сотрясением мозга. Состояние у всех стабильное, - рассказал в Telegram губернатор Андрей Чибис.

Следственный отдел по городу Мончегорску проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

23 декабря в Мурманской области ознаменовалось сильным снегопадом и большим количеством аварий.

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