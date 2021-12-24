Новогодние выставки 2021-2022 в Мурманске: афиша, билеты, расписание

Выставки в Мурманске на новогодние праздники. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

О культурном просвещении на Новый год забывать нельзя. Рассказываем о выставках, которые будут проходить в новогодние праздники в 2021-2022 году.

Мурманский областной художественный музей

25-26 декабря, с 11.00 до 19.00 — Ежегодная выставка народного искусства Мурманской области «Никольская ярмарка». Вход свободный.

Участники выставки-ярмарки — мастера декоративно-прикладного искусства, клубы, народные самодеятельные коллективы и студии Мурманской области. Мастера представят работы, выполненные в традиционных и современных техниках: кружевоплетение, ткачество, лоскутное шитье, лозоплетение, берестоплетение, резьба по дереву, декупаж, валяние, вязание и др. Посетители смогут приобрести уникальные новогодние подарки, сувениры, игрушки для своих близких.

Мурманский областной краеведческий музей

28 декабря, 2, 5, 8, 9 января 13.00 и 15.00 - обзорная экскурсия по музею. Стоимость - 200 рублей

В ходе экскурсии гости узнают о первобытных жителях Кольского края, а зал Великой Отечественной войны покажет Мурманский край в годы самого разрушительного конфликта в его истории. Помимо истории края, посетители познакомятся с природным миром Заполярья. Узнают, какие животные и птицы обитают в арктических условиях, какие богатства скрывает Ледовитый океан и почему Кольский полуостров, называют «полуостровом сокровищ».

Мурманская областная научная библиотека

25 декабря — «День новой книги»: интерактивная выставка

26 декабря в 14.00 — интерактивная выставка в рамках Мурманского Родословного общества

Напомним, что для посещения культурных мероприятий требуется QR-код либо его альтернатива.

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