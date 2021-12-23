Над преодолением последствий пандемии работают более 80 000 волонтеров

Единый волонтерский штаб объединил добровольцев регионального отделения партии «Единая Россия», «Молодой гвардии «Единой России», ОНФ, Единого волонтерского центра, «Волонтеров-медиков», активистов движения «Мы - вместе», представителей других волонтерских движений и общественных организаций Мурманской области. Фото: Пресс-служба ЕР

Более 300 000 выездов совершили в текущем году волонтеры-водители, работающие в волонтерских центрах “Единой России”. Об этом рассказал на видеоконференции с представителями волонтерских центров "ЕР" секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По словам Турчака, именно волонтеры помогли снять потребность медработников в транспорте. Они возили врачей на вызовы к пациентам и пациентов в медучреждения. Добровольцы доставляли лекарства, продуктовые наборы, в том числе в "красные зоны". Они помогали медикам добираться на работу и с работы домой, пишет nashgorod.ru.

Турчак сообщил, что добровольцы-водители доставили лечащимся на дому пациентам 2 млн комплектов лекарств. А обедов и продуктовых наборов они перевезли более 10 млн комплектов. Наконец, они исполнили свыше 800 000 заявок, полученных от граждан.

Также секретарь генсовета заметил, что среди добровольцев очень много депутатов-"единороссов". Более 135 000 раз они подвозили медработников, доставили 550 000 продуктовых наборов, в том числе горячие обеды в "красные зоны". Выполняли депутаты и другую важную работу.

Турчак поблагодарил волонтеров и помогавших им депутатов за то, что они совершенно бескорыстно помогали людям. Он заметил, что всего за 2 года удалось создать сильное волонтерское сообщество.

- Мы открываем новые направления деятельности. Наши волонтеры сдают кровь, информируют о вакцинации, оказывают помощь социальным службам. Потенциал огромен. Мы это видим, руководство страны это видит. Мы будем этот потенциал развивать, – заявил Турчак.

Также он отметил, что перечисленные им цифры – это не статистика, а проблемы конкретных людей, которые удалось решить добровольцам.

Отмечается, что волонтеры помогали не только предоставляя свой транспорт и себя в качестве водителей. К примеру, волонтеры-медики проконсультировали свыше 18 млн пациентов. Председатель всероссийского общественного движения Мария Якунчикова сказала, что волонтеры работали на самых разных участках. Они привозят еду и лекарства, принимают заявки граждан в кол-центрах, помогают медицинским работникам в больницах и не только.

Турчак сообщил, что работа волонтерских центров будет продолжена и в период новогодних праздников.

Как сообщает партийный сайт ER.ru, на видеоконференции представители волонтерских организаций выдвинули несколько инициатив. Так, глава «Волонтеров Победы» депутат Госдумы Ольга Амельченкова предложила учредить награду за добровольческую деятельность. Было одобрено и предложение о засчитывании времени волонтерской деятельности в производственную практику студентов.

- В течение 2021 года в Мурманской области значительно увеличилось количество граждан и организаций, участвующих в добровольческой деятельности, возросли масштабы реализуемых ими программ и проектов.

Единый волонтерский штаб объединил добровольцев регионального отделения партии «Единая Россия», «Молодой гвардии «Единой России», ОНФ, Единого волонтерского центра, «Волонтеров-медиков», активистов движения «Мы - вместе», представителей других волонтерских движений и общественных организаций Мурманской области.

Развитие добровольчества в Кольском Заполярье внесено в стратегический план «На Севере – жить!». Созданные в регионе благоприятные условия для добровольческой деятельности только за последние пять месяцев привели к приросту числа новых волонтеров на 34%. Данный факт убеждает в одном: помогать людям стало очень важной ценностью нашего общества, - рассказал секретарь мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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