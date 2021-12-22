В "ЕР" рассказали об итогах первой сессии в новом созыве ГД и планах на весеннюю сессию

«Единая Россия» подвела итоги первой сессии в новом созыве Госдумы и обозначила планы на весеннюю сессию. Фото: Пресс-служба ЕР

«Единая Россия» подвела итоги первой сессии в новом созыве Госдумы и обозначила планы на весеннюю сессию. Главным результатом работы обновленной партийной фракции стало принятие федерального бюджета на 2022 - 2024 годы.

Как сообщает nashgorod.ru, бюджетом предусмотрена поддержка семей с детьми, пенсионеров, инвалидов, будут направлены средства на ремонт школ, развитие медицины, культуры и многое другое. По словам секретаря генсовета "ЕР" Андрея Турчака, расходы на социально важные сферы вырастут на 107,5 миллиарда рублей.

Выполняя поручения главы государства, "ЕР" поддержала закон об освобождении семей с двумя детьми от уплаты НДФЛ при продаже квартиры, а также о защите соцвыплат от списания за долги.

- Теперь выплаты беременным, малоимущим, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, будут неприкосновенны, - подчеркнул Турчак.

Кроме того, приняты важные решения по вопросам повышения МРОТ и ужесточения наказания за неуплату алиментов. Большое внимание партия уделила поддержке предпринимателей, в частности, был продлен мораторий на проверки малого бизнеса и разработан законопроект о снижении административной нагрузки на субъекты МСП.

Как сообщает сайт “Единой России”, в весеннюю сессию партия планирует принять законопроект о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами в стационарах. Тогда же "ЕР" должна обеспечить защиту прав детей, получающих пенсию по потере кормильца, при подработке в каникулы и поступлении в вузы. Партией планируется также решить вопросы введения дополнительных льгот медработникам, а также поднять тему школьной медицины и создать прозрачную систему лечения детей и взрослых с орфанными заболеваниями.

Помимо этого, «Единая Россия» будет контролировать выполнение программы капремонта школ и снижения бюрократической нагрузки на учителей.

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