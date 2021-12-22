В Мурманской области проходит благотворительная акция «Новогоднее чудо»

Всего в Мурманске установили 11 «чудо-елочек». Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области в преддверии главного зимнего праздника проводится традиционная благотворительная акция «Новогоднее чудо». Она дает возможность абсолютно каждому почувствовать себя добрым чародеем и исполнить детскую мечту.

Для воплощения в жизнь заветных желаний ребят в разных точках Мурманска установили специальные чудо-елочки, на которых помимо блестящих шариков висят открытки, написанные воспитанниками 19 социальных учреждений региона - детских домов и центров помощи детям, а также подопечными фонда «Дети-ангелы Мурмана». Всего в городе 11 таких елочек.

- Исполнить желание ребенка может любой желающий. Для этого нужно взять открытку, приобрести подарок и передать организаторам акции, после чего волонтеры доставят его по адресу, - сообщили в Едином волонтерском центре Мурманской области.

Желания у ребят самые разные: одни хотят конструктор или робота, другие - нарядных кукол, сладкий подарок или мягкую игрушку.

17 декабря начался самый интересный этап акции «Новогоднее чудо» – сбор и передача подарков детям. Первую партию уже привезли в Единый волонтерский центр, где их будут готовить к отправке. Цель – исполнить все 500 желаний.

- Часть открыток еще можно найти на наших елочках, поэтому все, кто еще не присоединился, могут успеть это сделать. Ребята будут очень рады подаркам! – отметила руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Активное участие в акции, как и в предыдущие годы, приняли сотрудники регионального правительства. Так, первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков подчеркнул, что подобные благотворительные акции напоминают нам о вечных ценностях.

- В преддверии новогодних праздников у нас особенно жесткий ритм на работе. В пылу рабочих задач начинаешь забывать, что есть нечто более важное и значимое в жизни. Благодаря таким акциям осознаешь, что главное – семья, дети, возможность творить добро. Спасибо этому прекрасному начинанию! – отметил первый зам. министра.

Доставка подарков детям начнется 25 декабря. В этот день в Мурманске стартует автопробег Дедов Морозов, которые отвезут в социальные учреждения области сладкие подарки. Вместе с ними в путь отправятся и волонтеры с подарками акции «Новогоднее чудо».

- Со своей стороны обещаем: все подарки дойдут до адресатов вовремя! В этом помогут наши волонтеры. Опыт имеется - в прошлом году во время акции «Новогоднее чудо» наши добровольцы передали в социальные учреждения Мурманской области почти 500 подарков для ребят, - отметили в ЕВЦ.

АДРЕСА

Чудо-елочки можно найти:

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