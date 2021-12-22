Под звуки виолончели

виолончелист Александр Рамм

Концерт для виолончели Антонина Дворжака виолончелист исполнил совместно с симфоническим оркестром Карельской филармонии под управлением дирижера Юрия Лебедева.

Существует мнение о том, что звуки виолончели, в сравнении со звуками других инструментов, наиболее приближены к человеческому голосу. Александр Рамм виртуозно и невероятно четко по эмоциональному воплощению исполнил произведение, исходя из человеческих эмоций и переживаний, которые гармонично ощущаются в идейном воплощении Концерта.

Произведение А. Дворжака создано композитором в 1894- 1895 годах. Изначально считается, что Дворжак не видел в виолончели удачного сольного инструмента. Существует мнение, что композитор изменил свое мнение после того, как в 1893 году услышал премьеру виолончельного концерта Виктора Герберта, с которым Дворжак сотрудничал в Национальной консерватории Америки. Дворжак начал работать над партией 8 ноября1894 года и 9 февраля следующего года завершил ее. Первое официальное исполнение концерта прошло 19 марта 1896 года в лондонском Куинс- холле. Отношение Антонина Дворжака к виолончели было сложным и противоречивым. Концерт пронизан славянскими интонациями. Нужно заметить, что композитор в своем концерте трактует виолончель несколько по- новому. Прежде она интерпретировалась преимущественно как лирический инструмент. А в Концерте с оркестром си-минор стали присутствовать и героические интонации, виртуозные приемы (аккорды, двойные ноты, пассажи и другие).

НАША СПРАВКА

Александр Рамм родился в 1988 году в городе Владивостоке. В 1994 году семья переехала в Калининград. С 1995 года обучался в музыкальной школе им. Р. Глиэра (по классу виолончели). Чтобы дать сыну возможность дальнейшего профессионального роста, мать Александра, киновед Вита Рамм, приняла решение переехать в Москву. В 2008 году он окончил Московское государственное училище музыкального исполнительства им. Ф. Шопена (класс преподавателя Марии Журавлевой). В 2012 году окончил Московскую Государственную консерваторию им. П. И. Чайковского, а затем и аспирантуру (класс профессора Натальи Шаховской). Окончил аспирантуру в Берлинской высшей школе музыки им. Эйслера (класс Франса Хелмерсона). Виолончелист также принимал участие в мастер-классах Courchevel Academy и Holland Music Sessions (2010), где занимался с профессорами: Ф. Мюллером, Р. Латцко, М. Клигель и У. Визелем. Александр стажировался в Академии, созданной при фестивале в Вербье (2011) под руководством Г. Хоффмана, Ф. Хелмерсона, М. Судзуки, Л. Пауэра, Ф. Радоша. По итогам академии Александр был отмечен призом Женевского фонда «Neva Foundation».

В 2015 году стал лауреатом XIV Международном конкурсе имени П. И. Чайковского – вторая премия (серебряная медаль).

Играет на виолончели современного мастера из Кремоны Габриэля Жебрана Якуба.