Письма лично на почту ношу: Школьник из Видяево получает ответы от Дедов Морозов со всего мира

На написание писем в разные страны Александра вдохновила поездка в Рованиеми.

Про школьника Александра Дильмухаметова-Михайлова из Видяево мы уже рассказывали – он один из главных посткроссеров Мурманской области. По миру он уже отправил около тысячи открыток и получил ответы. Даже поздравлял королеву Великобритании с годовщиной свадьбы. А теперь он делится с нашими читателями полезным опытом, который очень кстати накануне Нового года.

Многие писали письма Деду Морозу с заветными желаниями. Но не каждый отправлял их в Великий Устюг – просто оставлял под елочкой или отдавал родителям. И зря! Ведь на такое письмо можно получить ответ. А что если написать не только нашему волшебнику, ведь в каждой стране есть свой «главный по Новому году»?

Отправка письма в другую страну стоит не дороже 60 рублей.

Александр уже три года пишет письма в резиденции разных стран. И получает ответы!

- Вдохновила меня поездка в Рованиеми в деревню Санта-Клауса. После этого я написал письмо финскому Йоулупукки, - рассказывает наш собеседник. – Потом стал искать адреса в других странах. Для меня это стало традицией – в начале декабря я пишу несколько писем. Декабрь для меня сложный месяц, непросто поймать праздничное настроение, когда много дел. Но получаю ответы, и настроение появляется!

Ответы из резиденций новогодних волшебников приходят разные, но всегда красиво оформленные. Иногда это открытки, иногда письма в красивых конвертах, порой целые подарочные наборы.

- Например, мне очень нравится Словения. Оттуда мне пришел диск с их сказкой. Я послушал, правда, не все понял, но словенский язык чем-то похож на русский, поэтому суть я уловил, - говорит Александр.

Ответы из резиденций приходят яркие.

Чаще всего он оправляет письма во Францию, Германию (там 8 резиденций!), Канаду, Словению, Италию, Финляндию. К слову, в некоторых странах не отвечают на весточки не от своих граждан, поэтому в Россию ответ может и не прийти. Зато некоторым Дедам Морозам можно писать круглый год - ответят и летом.

Стоит такой способ поднять себе настроение перед боем курантов недорого: международное наземное отправление стоит 52 рубля, авиа – 58.

- Знаю, что у нас в Мурманской области тоже есть резиденция, например, в Лапландском заповеднике. Хочу попробовать и туда написать, - делится планами северянин.

КСТАТИ

Как зовут братьев Деда Мороза из других стран

Корбобо, Узбекистан

Тол Бабай, Удмуртия

Аяз Ата, Казахстан

Каханд Пап, Армения

Товлис Бабуа, Грузия

Мош Крэчун, Молдавия

Вайнахтсман, Германия

Пер Ноэль, Франция

Фазер Кристмас, Великобритания

Синтерклас, Бельгия, Люксембург, Нидерланды

Санта-Клаус, США

Агиос Василис, Греция

Паккайне, Карелия

Шэн Дань Лаожэнь, Китай

Юльтомтен, Швеция

Дади на Ноллаг, Ирландия

Зюзя, Белоруссия

Бифана, Италия

Ежишек, Чехия, и Ежишко, Словакия

Благодаря ответам от волшебников из разных стран можно создать себе праздничное настроение.

КОНКРЕТНО

Адреса резиденций новогодних волшебников в разных странах

Финляндия

Кому: Santa Claus

Куда: Main Post office Santa’s Workshop Village Arctic circle 96930, Rovaniemi Finland

Франция

Кому: Pere Noel

Куда: Rue des nuages, Pole Nord, 33504 Libourne, France

Канада

Кому: Santa Claus

Куда: North Pole H0H OH0, Canada

Россия

Кому: Деду Морозу

Куда: Лапландский заповедник, Мурманская область, г. Мончегорск, пер. Зеленый, 8, 184506

Россия

Кому: Деду Морозу

Куда: Дом Деда Мороза, город Великий Устюг, Вологодская обл., 162390

Германия

Кому: Weihnachtsfiliale

Куда: der Deutschen Post, 31137 Himmelsthur

Словакия

Кому: Jezisko

Куда: Slovensko 999 99

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