Вернулись с фронта спустя 80 лет

На месте обнаружения истребителя И-153-М62 установлен памятный знак. Фото: Пресс-служба Северного флота.

Каждую осень в Мурманской области проходит торжественная церемония – земле с почестями предают останки павших в годы Великой Отечественной войны. С весны поисковики проводят полевые работы, а к дате освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков герои находят покой в Долине Славы.

200 полевых выходов

В этом году захоронение останков советских воинов состоялось 9 октября. 22 поисковых объединения Мурманской области (всего 271 человек) работали на территориях Кандалакшского, Кольского, Печенгского районов, ЗАТО Заозерск и Североморск. С начала сезона они провели более 200 полевых выходов и экспедиций. Поисковикам удалось найти останков 79 воинов, из них удалось установить имена тринадцати. Безымянных воинов похоронили в братской могиле.

Останки Михаила Галунова и боевая машина почти 80 лет пролежали в земле. Фото: Пресс-служба Северного флота.

- Преклоняясь перед мужеством наших дедов, отцов, гордясь ими, мы свято храним в своих сердцах память о великом подвиге в годы войны. Мы не должны забывать, какой ценой завоевано наше право на мирную жизнь, – отметил заместитель губернатора Владимир Евменьков.

Информацию о павших собирают по крупицам. О захороненных в этом году известно, что шестеро погибли в первые месяцы войны, почти все остальные – в 1944 году. Многих красноармейцев нашли неподалеку от Долины Славы, что неудивительно – здесь шли самые ожесточенные бои. Сколько же героев еще скрывает кольская земля?

Родные узнали…

Поисковые работы в сопках, лесах и болотах Кольского полуострова имеют важное значение. Пусть спустя 80 лет после страшной войны, но семьям, потерявшим родных, нужно и важно знать, где они погибли и обрели покой. На днях в гарнизоне Сафоново на территории музея ВВС Северного флота прошла торжественная церемония передачи родственникам останков летчика лейтенанта Михаила Галунова. Он погиб в 31 год, в октябре 1941-го, при обороне Советского Заполярья.

В Долине Славы прошла церемония торжественного захоронения останков воинов. Фото: gov-murman.ru

Мероприятие возглавил заместитель командующего армией ВВС и ПВО Северного флота по военно-политической работе полковник Александр Ломакин. В митинге приняли участие военнослужащие, гражданский персонал объединения, родственники погибшего летчика и представители поисковой экспедиции, благодаря которым был найден и поднят самолет.

Истребитель И-153-М62 с останками летчика, его одеждой и личными вещами обнаружили поисковики Северного флота в ходе работ в районе реки Западная Лица, в безымянном озере. Останки пилота и его боевая машина почти 80 лет пролежали в грунте на глубине 15 метров.

28 июля 2021 года на поверхность вместе с фрагментами самолета были подняты 4 пулемета ШКАС, двигатель, радиостанция, элементы кабины, а также личное оружие летчика – пистолет ТТ.

На месте обнаружения советского истребителя был установлен памятный знак с эмблемой Северного флота.

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