Алексей Бакуменко о спорном вопросе в «Что? Где? Когда?»: «На свежую голову понимаю, что наговорил лишнего»

Алексей Бакуменко пытался возражать, что по сути ответил верно, но никто его не поддержал. Фото: Телекомпания «Игра-ТВ», ОАО «Первый канал»

Наши на Первом – это про мурманчанина Алексея Бакуменко. Пресс-секретарь Мурманского морского рыбного порта и бывший редактор «Комсомольской правды»-Мурманск» сам себе сделал подарок под Новый год – вышел вместе с командой Андрея Козлова в финал зимней серии игр «Что? Где? Когда?».

Случится это или нет, решалось за игровым столом в прямом эфире 19 декабря. Сначала интеллектуальная дуэль не задалась - телезрители оказались сильнее. Первый же вопрос от Жанны Бойченко из Калининграда про фонарщиков (см. «Конкретно») оказался трудным. К музыкальной паузе знатоки проигрывали со счетом 4:3.

Одним из самых больных моментов стал суперблиц, в котором держать оборону пришлось Алексею Бакуменко. Первый вопрос звучал так: за право обладать островом Нью-Мур около 30 лет спорили Индия и Бангладеш, но в 2010 году спор прекратился - почему? Мурманчанин ответил, что остров размыло рекой и предмет спора исчез. И был прав – 11 лет назад Нью-Мур действительно исчез. Но не из-за реки, а из-за повышения уровня Мирового океана. Увы, такой ответ ведущий не засчитал, предварительно уточнив: что же это за река, которая могла смыть целый остров?

Алексей Бакуменко пытался возразить, что, мол, по сути, ответил верно, но никто его не поддержал. Уже по окончании игры его сокомандники сказали, что решение засчитать победу телезрителя было верным. Такую же позицию занял и капитан Андрей Козлов.

- Мы неоднократно разжевывали такие ситуации на тренировках: когда не просят уточнять, не надо этого делать. Поэтому я был сердит, ругал за кадром, - отметил в интервью Козлов.

Сам Алексей Бакуменко тоже прокомментировал спорный момент:

- На свежую голову понимаю, что наговорил лишнего, не оставив возможности господину ведущему зачесть мой ответ. Если бы я ограничился фразой, что остров исчез, а с ним исчез и объект спора, то мы бы сейчас обсуждали, почему я не справился со вторым вопросом суперблица. Важный момент: я ждал, что меня поддержит защитник интересов знатоков, но он молчал. И я понял, что нет смысла бороться.

Но, как отметил капитан, именно этот момент стал одним из поворотных в игре. После была музыкальная пауза, чтобы знатоки могли настроиться, а потом телезрители стали проигрывать.

- Ошибка была первым толчком к перелому игры команд, как это ни странно. Дальше все пошло лучше. Елена экономит минуту на сложном вопросе, и это дает спокойствие в виде подпорки, - отметил Козлов.

Напомним: для Алексея Бакуменко это дебютный сезон «Что? Где? Когда?» на Первом канале. В команду его пригласил капитан, которому мурманчанин запомнился по «Брейн-рингу» на НТВ, где Козлов был ведущим, а наш земляк играл в составе команды «Норманны».

Со счетом 6:4 его команда выиграла и обеспечила себе место в финале. Он состоится в 22.40 26 декабря на Первом канале. Фото: Телекомпания «Игра-ТВ», ОАО «Первый канал»

- История была простая. 27 декабря Ровшан Аскеров сказал, что решил отправиться в вольный полет. Для меня это было шоком: за 60 лет моей жизни от меня ни разу никто не уходил. И Екатерина Мереминская уходит. И мне нужно было найти двоих игроков. Я никак не мог. И тогда я понял, что есть человек-скандал - Скипский. Мне именно такого не хватает, - объяснил на дебютной игре Алексея Бакуменко Андрей Козлов. – Но когда появляется человек-скандал, начинаешь думать, что нужен противовес - настоящий интеллигент, интеллектуал. И так появилось в голове из «Брейн-ринга» это голубоглазое чудо – Алексей Бакуменко. И тут сложилось.

Со счетом 6:4 команда Андрея Козлова выиграла и обеспечила себе место в финале. Он состоится в 22.40 26 декабря на Первом канале.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Бакуменко, отвечая на вопрос, не приелись ли победы:

- Не приедаются! Я волновался сильнее, чем на второй, сравнимо с первой.

КОНКРЕТНО

Вопрос о фонарщиках звучал так:

- В теплое время года у фонарщиков начала XIX века мог появиться дополнительный заработок. Например, в штате Массачусетс в удачные дни можно было заработать до 50 центов. Кто же порой платил фонарщикам?

Ответ: коллекционеры насекомых, которые летели на свет фонарей.

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