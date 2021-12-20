«Дети кричали»: под Белокаменкой произошло смертельное ДТП, пострадали 15 человек

Микроавтобус вез рабочих с Белокаменки. Фото: Сергей Худик

Вечером 19 декабря на первом километре дороги «Мишуково-Снежногорск» произошла страшная авария: столкнулись Subaru, в которой ехала семья с детьми из Полярного, и микроавтобус «ПАЗ» с рабочими из Белокаменки. Столкновение случилось около 20.10.

- Водитель Subaru погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Как уточнили в прокуратуре, всего в ДТП пострадали 15 человек, в их числе и пассажиры легковушки, и микроавтобуса. Большинство госпитализировали в больницу.

Очевидцы рассказали подробности жуткой аварии. По их словам, за рулем иномарки была женщина, сзади ехали два ребенка. На спидометре в момент столкновения застыло число «140 км/ч»… Взрослые могли быть не пристегнуты, эта информация сейчас проверяется.

Мужчина из Subaru погиб на месте. Фото: скриншот видео/vk.com/murmansk_dtp

- Когда я на маршрутке подъехал, то «ПАЗик» уже стоял поперек дороги, и работяги выскакивали из него, это случилось буквально меньше минуты передо мной. А за автобусом всмятку легковушка и сильный плач, крик ребенка из машины. Ребята из Белокаменки с трудом вытащили его и отнесли в другой автобус. А родители... оба были сильно зажаты в металле, видел, как женщина шевелит пальцами, и какой-то едва ли заметный движ у мужчины. Вот так съездили за покупками, - рассказал Сергей Худик.

По указанию прокурора Мурманской области Сергея Паволина прокуратура Кольского района проводит проверку по факту ДТП.

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