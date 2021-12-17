Таргетинг плюс контекстная реклама – формула успеха, или иметь SEO – владеть миром

Гостем события выступил Валерий Пудовкин, интернет-маркетолог, руководитель SMM-агентства. Организаторами события выступили руководители агентства по организации бизнес- завтраков, семинаров, форумов в Петрозаводске Роман Макаров и Денис Довольнов. Валерий Пудовкин известен как таргетолог - профессионал. За последние 5 лет специалист помог множеству крупных компаний по всей России увеличить количество клиентов и поставить на поток процесс лидогенерации. Основными клиентами специалиста являются мебельные компании, агентства недвижимости, службы по доставке питания , языковые центры, e-commerce, медицинские центры и другие предприятия. Одной из основных целей встречи стало изучение актуальных каналов привлечения клиентов и изучение потребностей компаний в развитии рекламного контента своих предприятий. В ходе встречи с Валерием Пудовкиным была поднята актуальная тема, проблематикой которой стала задача бизнес – структур к привлечению клиентов в напряженный период пандемии. Мероприятие прошло в формате бизнес-завтрака. Нетворкинг и интерактив с гостями — удачная возможность познакомиться с предпринимателями различных предприятий и развивать сеть деловых контактов, найти партнеров и единомышленников для реализации новых проектов.

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Виталий Пудовкин убежден в том, что наибольшего успеха в продажи практически любого товара можно достичь, благодаря объединению контекстной рекламы с таргетингом.

- Использовать контекст, работая с текущими клиентами, а не привлекая новые - это лучший способ оптимизации процесса продаж после напряженного 2020 года. При использовании стратегий необходимо делать упор на качество подписчиков социальных сетей, а не на их количество, продолжать использовать "ручную " настройку - при использовании прямых рук и мозга, это все еще дешевле и эффективнее, - говорит интернет- маркетолог.

Также в процессе мероприятия шла речь об известной технологии раскрутки сайта с целью получения трафика как SEO- продвижение. Какими SEO стали сейчас ? Какие алгоритмы выдачи трафика становятся наиболее популярными в настоящее время? По какой причине сайты на Тильде индексируются лучше и качественнее?

Специалист подробно раскрыл такие понятия как " ссылочная масса" на SEO и "SEO по бичу", поделился мнением о том, каким образом они могут применяться в современных условиях, как влияют на оптимизацию поисковых систем и каков механизм работы данных рассматриваемых инструментов для привлечения клиентов.

Неформальная обстановка мероприятия, профессионализм лектора и заинтересованность гостей сделали встречу полезной и любопытной для рекламщиков, SMMщиков, таргетологов и маркетологов, руководителей рекламных и digital-агентств, медиа, предпринимателей, руководителей и собственников бизнеса, начинающих предпринимателей и тех, кто планирует открыть свое дело.