Краткая инструкция по спасению брака: В Мурманске выходит фильм «Мой Север»

Условия съемок были тяжелыми и даже экстремальными. Пришлось уложиться за три дня. Фото: Никита Панькин

Красоты Кольского полуострова являются источником вдохновения не только для съемок таких масштабных фильмов, как, например, «Левиафан», но и способствуют развитию местного северного кино.

В декабре этого года в свет выйдет короткометражный фильм «Мой Север» (16+), который рассказывает историю молодой семейной пары, которая отправляется на Север к саамскому шаману Нойду, чтобы тот спас их брак. Им предстоит пройти три испытания. Или же они потеряют друг друга навсегда…

Это кино о ценности семьи в жизни современного человека. История будет интересна как молодежи, так и старшему поколению, ведь семья важна в любом возрасте.

Идея четырех лет

Режиссером картины является жительница Мурманска Юлия Крылова, которая выиграла губернаторский грант. Автор поднимает проблему растущего количества разводов и называет фильм «краткой инструкцией по спасению брака».

- Мне всегда хотелось рассказывать о своей родине, любви, отношениях. Но в рамках института это было сложно сделать. Поэтому 4 года я мечтала снять подобный фильм. На четвертом курсе я стала более упертой и решилась. Нашла людей, которые поверили в мою историю и в то, что я смогу ее снять. Так началось написание сценария фильма «Мой Север», - рассказывает автор «КП»-Мурманск». - Нас очень вдохновил народ саами, его фольклор.

Это нечто потрясающее, магия! Это то, чего не хватало нашей истории, ведь написана она в жанре сказки.

Чуть позже команда узнала о конкурсе грантов губернатора Мурманской области на поддержку кинопроектов молодежи. Посчитали, что это знак.

- Мы поучаствовали, выиграли. И тут я поняла, что не зря несколько лет вынашивала эту идею. До этого фильма у меня было уже немало работ. Самая яркая для меня – региональный сериал «Липовый мед». Но «Мой Север» - первый проект с финансированием и такой крупной поддержкой. Также нам помогли со съемками местные предприятия, - говорит девушка.

Никакого сна и превратности погоды

Фильм длится 25 минут, и кинокоманда умудрилась снять его в кратчайшие сроки – всего за три дня. Режиссер рассказывает, что условия были тяжелые и даже экстремальные.

- Было много всего - от срыва целой смены до перебранки с местными. Сложно снимать кино, когда люди вокруг не понимают, какие большие потери может повлечь срыв съемочной смены. Было такое, что в гостинице, где мы жили, до четырех утра гудела музыка так, что никакие беруши не помогали. А в это время нам уже пора было вставать на смену. Соответственно, мы сильно отставали от графика. Мы к такому были не готовы и потеряли первую съемочную смену. Со следующего дня у нас уже выработался иммунитет на эти гулянки, мы спали по два часа в лучшем случае, вставали и пахали по 15-17 часов. Помню, в один день даже спали по очереди днем: кто-то работал, кто-то дремал, затем менялись. Так мы и сняли фильм за 3 дня, - поделилась наша собеседница.

Премьера фильма состоится 17 декабря. Фото: Съемочная группа "Мой Север"

Съемка самой сложной сцены осталась на последний день, и, как назло, погода воспротивилась киношникам. Даже аппаратура начала подводить. Зато удалось показать Крайний Север таким, каков он есть, - с его величественной природой, суровым характером и переменчивостью.

- Нам предстояло отснять сцену плавания в открытом море, и на нее был всего один дубль. То солнце, то дождь… В итоге очень много времени ушло на то, чтобы «поймать» погоду, и в море мы вышли только на закате. Представьте, в каком шоке мы все были, когда еще чехол для подводной съемки порвался у нас на глазах! Я не знаю как, наверное, благодаря своему профессионализму, оператор каким-то образом подклеил его и все равно погрузился с камерой и порванным чехлом в море. Мне кажется, если бы не он, то мы бы не сняли эту сцену, но все обошлось, - рассказывает мурманчанка.

Девушка говорит, что приобрела огромнейший опыт и теперь точно не будет планировать все впритык.

Съемки проходили в Териберке и Мишуково, у вице-президента Ассоциации кольских саамов и консультанта фильма Елены Яковлевой. Главную женскую роль в фильме исполнила актриса Дарья Фурман, а главную мужскую - Михаил Зубарев.

- Они оба снимаются в большом кино и сериалах. И интерес таких актеров к нашей истории приятно меня удивил, - отмечает режиссер.

Но самую яркую роль, Нойда, сыграл актер Мурманского областного драмтеатра Владимир Вагайцев.

- Владимир Николаевич сразил всех наповал. Такого багажа знаний и опыта не было ни у кого, и все завороженно застывали, когда он что-то рассказывал или предлагал. Для меня это драгоценный опыт работы с такими актерами, который, уверена, я пронесу через всю свою творческую жизнь, - говорит автор фильма.

Когда увидим?

Премьера фильма состоится 17 декабря в кинотеатре «Люмен Галактика». Сбор гостей в 18.00, показ - в 19.00.

- Мы подготовили небольшой бонус: после просмотра ленты «Мой Север» мы покажем фильм о фильме, в котором зритель увидит, как проходили съемки и чего они нам стоили, - поделилась Юлия.

Любой желающий может получить пригласительный билет абсолютно бесплатно в кассе кинотеатра, где состоится премьера. Но из-за ограничений количество билетов будет ограничено. Затем картина будет путешествовать по различным кинофестивалям.

Напоследок автор фильма дала напутствие всем начинающим режиссерам.

- Я бы хотела посоветовать никогда не бояться осуждения, преград, сложностей, всегда идти напролом к своей цели! Это нелегкая профессия, и я сама по сей день борюсь за нее. Про каждый новый проект обязательно кто-то скажет: «Что я только что посмотрел?», «Какая тебе режиссура? Неудачник» и т.п. Не надо обращать на это внимания и тем более останавливаться. Обязательно найдется и другой зритель, который скажет: «Вау! Мне нравится». Вот именно для такого зрителя и надо снимать кино. Невозможно угодить всем, а себе очень даже можно, - сказала режиссер Юлия Крылова.

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