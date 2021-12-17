ЕР: Участие в родительском форуме приняли около тысячи родителей из 85 регионов страны

Ответственность за прием заявок для участия в проекте капремонта должны взять на себя чиновники, в чьи профессиональные интересы входит данная сфера. Фото: Пресс-служба ЕР

Партия власти совместно с Министерством просвещения организовали и провели I Всероссийский родительский форум, где обсудили вопросы капитального ремонта школ. Участие в этом мероприятии приняли около тысячи родителей из 85 регионов РФ.

Так, министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в январе наступающего года на территории всей страны начнется масштабный проект народной программы ЕР по капремонту школ.

«Согласно поручению президента в 2022-2023 годах стоит задача охватить капремонтом не менее трех тысяч общеобразовательных учреждений. Объем беспрецедентный», - заявил глава ведомства.

Кравцов сделал акцент на необходимости качественной работы со стороны подрядных организаций, при этом отметил важность привлечения представителей общественности к контролю за данной работой.

«Важно решить вопрос с подвозом детей, чтобы образовательный процесс не был нарушен в ходе работ. А обсуждение дизайнерских решений должно проходить с участием самих школьников и педагогов», - добавил он.

Программу капремонта школ будут курировать депутаты всех уровней от «Единой России», а также сенаторы. Перечень ответственных будет на заметке в образовательном ведомстве. Об этом сказала в ходе обсуждения координатор партпроекта «Новая школа», первый заместитель председателя думского Комитета по просвещению Алена Аршинова.

«Участие депутатов необходимо прямо на школьных территориях. Вместе с координаторами партпроекта «Новая школа» и представителями региональных властей они должны анализировать ход работ. По возможности за объектами будет вестись онлайн-видеонаблюдение», - подчеркнула она.

В числе других предложений – привлечение родительских комитетов к составлению заявок еще до начала ремонта, а к оснащению в школах спортобъектов – представителей профессионального спортивного сообщества. Фото: Пресс-служба ЕР

Ответственность за прием заявок для участия в проекте капремонта должны взять на себя чиновники, в чьи профессиональные интересы входит данная сфера, сказала в свою очередь руководитель Комитета Госдумы по просвещению, федеральный координатор партпроекта «Культура малой Родины» Ольга Казакова.

«Готовыми к правильному оформлению заявок оказались не все образовательные учреждения. Хотелось бы, чтобы Министерство просвещения более внимательно отнеслось к заявочной кампании от регионов с учетом возможности снижения ответственности педагогов и повышения – чиновников», - сказала она.

Сайт ER.RU пишет, что в ходе обсуждений родители говорили о школах, у которых завершается гарантийное обслуживание, решали, как можно призвать к ответу подрядные организации, которые не выполнили свои обязательства. В числе других предложений – привлечение родительских комитетов к составлению заявок еще до начала ремонта, а к оснащению в школах спортобъектов – представителей профессионального спортивного сообщества.

“Уже в следующем году начнётся реализация одной из важнейших инициатив «Единой России» - программы масштабного капитального ремонта наших школ. В общий реестр, который руководство партии передало в Минпросвещения РФ, вошли и школы Мурманской области. В нашем регионе уже в 2022-2023 годах будет отремонтировано 6 учреждений образования: 1-я, 2-я и 12-я школы в Североморске, 19-я в Кандалакше, а также школы в Заозёрске и Пушном. В них учатся 3 712 детей. И именно для этих ребят в первую очередь пройдут ремонты. На всех этапах отделения «Единой России» совместно с Министерством образования и родительским сообществом будут контролировать производство работ, чтобы дети возвращались в качественно отремонтированные школы. У нас в Кандалакшском районе такой опыт уже есть. Совсем скоро завершится капремонт 19-й школы. И это будет совершенно другое учебное пространство - современное, красивое и комфортное”, - отметила депутат Мурманской областной думы, председатель Комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике, руководитель фракции «Единая Россия» в Мурманской областной думе Ирина Просоленко.

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