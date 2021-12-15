Комиссия ЕР по защите материнства и детства определила направления работы

Общей задачей станет разработка формулы демографического роста, чтобы образом страны будущего стала большая и крепкая семья. Фото: Единая Россия

Комиссия генсовета «Единой России» по защите материнства и детства назвала главные направления работы и отразила меры поддержки семей в народной программе.

Одной из ключевых задач для комиссии является укрепление репутации института семьи. По словам главы органа Анны Кузнецовой, несмотря на рост числа семей в России, коэффициент рождаемости падает. Она заявила, что общей задачей станет разработка формулы демографического роста, чтобы образом страны будущего стала большая и крепкая семья.

По информации nashgorod.ru, Кузнецова подчеркнула необходимость закрепления статуса многодетной семьи и установления единых для всех субъектов РФ мер поддержки таких семей. Она напомнила, что по инициативе «Единой России» уже реализуются законы о бесплатном питании для младшеклассников, о выплатах беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оплате больничных в размере 100% среднего заработка для родителей детей до семи лет.

Кроме того, члены комиссии предложили создать программу, позволяющую определить профессиональные потребности женщин с детьми, а также создавать профильные образовательные программы для детей после девятого класса.

По итогам заседания Кузнецова заявила, что комиссия проверит востребованность и доступность действующих мер поддержки семей с детьми. А чтобы положения народной программы исполнялись своевременно и эффективно, будут созданы две дополнительные структуры — ревизионная группа с привлечением юристов и наблюдательный совет с участием родителей и общественников.

Как сообщает сайт ER.ru, главная цель Комиссии генсовета ЕР по защите материнства, детства и поддержке семьи — реализация соответствующих разделов народной программы «Единой России».

“Меры поддержки, реализуемые в Мурманской области, дополняют федеральные выплаты. Хочу отметить, что все виды региональной помощи появились благодаря инициативе граждан, это позволяет сохранить открытость исполнительных органов власти".

Ежегодно «детский бюджет» региона растет. На соцподдержку направляется более 6,82 млрд рублей, из них 51 % - областной бюджет.

- Право на получение сертификата на региональный материнский (семейный) капитал продлено по 31 декабря 2026 года, расходование средств РМК расширено до 7 направлений, установлена ежемесячная выплата в размере 14000 рублей для женщин, родивших первенца до достижения возраста 26 лет, введена единовременная выплата в размере 340 000 рублей как альтернативное решение замене земельного участка в целях улучшения жилищных условий многодетных семей”, - сообщила член президиума регионального политического совета, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Светлана Виденеева.

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