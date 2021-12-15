В Мурманске обсудили проблемы представления саами в туризме

Вопрос сохранения саамской культуры для туристов вызвал живую дискуссию. Фото: Центр народов Севера

В Мурманске прошло очередное заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области. Оно началось с обсуждения вопроса о перспективах сотрудничества в сфере туризма. С информацией по этому вопросу выступила заместитель председателя комитета по туризму Мурманской области, начальник отдела продвижения и маркетинга Ирина Булыгина.

В своем выступлении Ирина Ивановна рассказала о важности совместной работы комитета по туризму Мурманской области с представителями туриндустрии региона и коренного малочисленного народа Севера и их общинами.

В ходе активной дискуссии затронули проблему того, что часто в сфере туризма предоставляется недостоверная информация о жизни и традициях саами. Все участники заседания согласились с тем, что нужно совместно разработать методические рекомендации по использованию народного костюма, этнического сувенира и составлению текстов экскурсий этнического характера и рекламных материалов, используемых для продвижения этнического экскурсионного и туристского продукта.

Также на заседании члены Совета обсудили итоги проделанной в текущем году работы и наметили первоочередные задачи на 2022-й. Участники заседания отметили высокий результат проработки вопросов, озвученных в ходе встречи лидеров саамской общественности с губернатором региона Андреем Чибисом, которая состоялась 5 февраля 2021 года.

- На сегодняшний день запущен процесс согласования проекта постановления правительства Мурманской области «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета на поддержку мастеров декоративно-прикладного искусства из числа коренных малочисленных народов Севера Мурманской области – саамов». Субсидии мастера смогут получить в 2022 году, - подчеркнул первый заместитель министра внутренней политики Мурманской области Андрей Сахаров.

Совет поддержал решение Саамского собрания «Самь Соббар» о проведении очередного съезда коренного малочисленного народа Севера – саамов в рамках VI Международной выставки-ярмарки достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера «Сокровища саамской земли» в 2022 году.

Участники встречи обсудили очередной съезд коренного малочисленного народа Севера – саамов. Фото: Центр народов Севера

В завершение заседания участники обсудили вопросы реализации государственной программы «Государственное управление и гражданское общество» в 2021 году и определили планы на 2022-й.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Юные саами победили в конкурсе «История и культура моего народа»

Лауреатами стали три молодых представителя саами

В Москве определили победителей и призеров конкурса творческих работ «История и культура моего народа». В числе лауреатов - представители саамской молодежи Мурманской области: Никита Агеев с конкурсной работой «Роль саамского народа в ходе Великой Отечественной войны», Евгения Филиппова с работой «История одной саамской семьи» и Ульяна Касаева с работой «Язык моего народа».

В конкурсе приняли участие студенты вузов, учащиеся колледжей, техникумов, школьники, молодые люди до 35 лет (сотрудники образовательных, культурно-досуговых и других учреждений) из разных регионов России - от Калининграда до Сахалина.

- Лучшие работы с указанием авторов будут размещены в «Интерактивном атласе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: языки и культура». Всех участников наградят сертификатами, а победителей и призеров конкурса ждут дипломы и денежное вознаграждение, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Конкурс проводился Российским государственным гуманитарным университетом совместно с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока с 14 октября по 22 ноября 2021 года в рамках проекта «Интерактивный атлас коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: языки и культура».

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