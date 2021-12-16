Чудо под Новый год: Красавица из Африканды рассказала о своей борьбе с раком

То, с какой внутренней силой Мария жила этот год, достойно восхищения. Фото: Личный архив

Мария Федорова из Африканды год назад узнала то, что изменило ее жизнь на 180 градусов. Прошлой осенью она училась в Чехии, было много планов на будущее. Только вот девушка стала слишком часто плохо себя чувствовать. Обследование в клинике и страшный диагноз - острый миелоидный лейкоз, или рак крови.

Через что прошла семья Марии, чтобы ее спасти, представить сложно. Испытаний было много: дорогостоящее лечение в Чехии, трудности с выездом в Россию, перенесенный северянкой коронавирус, месяцы лечения на родине. Но даже под капельницами и с плохим самочувствием Маша улыбалась и шутила, хоть и было тяжело. С дорогостоящим лечением семье девушке помогли северяне.

То, с какой внутренней силой Мария жила этот год, достойно восхищения.

- Но, несмотря на все произошедшее, он не стал от этого каким-то плохим и ужасным, и определено точно я не буду вспоминать о нем как о худшем году в своей жизни. Напротив, мне представилась огромная возможность проявить свой характер и упорство там, где это действительно важно. Просто нужно принять тот факт, что любая трансформация идет через серьезные испытания, через боль и определенного рода препятствия. Не стоит этого бояться. Если с вами, с вашей семьей или знакомыми произошла какая-то тяжелая жизненная ситуация или серьезная ситуация со здоровьем, физическим или ментальным - боритесь. Если вам нужна помощь, не бойтесь обратиться к своим близким и друзьям - пускай они окажут вам поддержку. Но, пожалуйста, никогда не опускайте руки, стойко проходите все испытания и сложности, стоящие на пути. Не воспринимайте их как наказание, не спрашивайте себя, за что они вам достались, относитесь к ним как к точке роста и трансформации вас как личности! Опуская руки и теряя настрой, вы как будто идете на бой, заранее зная, что проиграете. А ваша цель - выиграть, еще и приумножить свои личностные качества таким ни на что не похожим опытом, - написала Мария Федорова в своем Instagram.

За год она прошла пять курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга. Сейчас она находится дома с родными, продолжает лечение и наблюдение у врачей.

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