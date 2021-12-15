Новогодние елки для детей 2021-2022 в Мурманске: афиша, билеты, расписание

В Мурманске начинается пора новогодних елок для детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманске начинается пора новогодних елок для детей. Рассказываем вам, где пройдут мероприятия, сколько они будут стоить и как на них попасть.

В обновленном драмтеатре состоятся губернаторские елки, которые посетят свыше 3500 юных северян. Все они получат пригласительные за успехи в учебе, науке, волонтерстве, спорте, также их вручат тем, кто остался без попечения родителей или имеет ограничения по здоровью.

С 25 по 30 декабря - новогодние театрализованные представления "Настоящая история зимнего царства" в Мурманском областном Дворце культуры им. С.М. Кирова (500 рублей).

С 23 по 29 декабря в Детской театральной школе города Мурманска состоятся праздничные показы двух новых постановок. Первая - кукольный спектакль для самых маленьких зрителей от 2 до 6 лет "Новогодний светофор". Это продолжение полюбившихся юным мурманчанам «Морковных приключений зайцев» - про ушастое семейство Лушу, Пушистика и Снежка, к которым в этом году присоединятся новые герои - Лиса и Ворона. Новогоднее представление включает в себя проведение интерактивной игровой программы с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Даты и время показов: 24 декабря в 13.00, 27 декабря в 11.00.

Для зрителей от 6 лет пройдет спектакль "Сказка гарантирована, или приключения невидимых друзей" на основе известной повести Эдуарда Успенского "Гарантийные человечки". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для зрителей от 6 лет пройдет спектакль "Сказка гарантирована, или приключения невидимых друзей" на основе известной повести Эдуарда Успенского "Гарантийные человечки". Сказка рассказывает о неунывающих маленьких жителях бытовых приборов, которые не только обеспечивают их бесперебойную работу – морозят мороженое в холодильнике, пугают пылесосом зловредных мышей, зажигают огни в новогодней гирлянде – но и учат ребят дружить, приходить на помощь друзьям, хорошо учиться и слушаться старших.

Даты и время показов: 23 декабря в 13.00, 24 декабря в 17.30, 27 декабря в 16.00, 28 декабря в 13.00, в 16.00, 29 декабря в 16.00.

Елки по приглашениям пройдут на базе Детской театральной школы (пр. Ленина, 16), детско-юношеской спортивной школы №14 (ул. Баумана, 47а), гимназии №10 (ул. Баумана, 11) и средней школы №20 (ул. Баумана, 40).

О программе мероприятий в "Лапландии" и других учреждениях станет известно позже.

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