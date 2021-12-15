Изменены карантинные фитосанитарные зоны по усачам рода Monochamus

В целях предотвращения распространения по территории Российской Федерации карантинных объекто - большого черного елового усача, малого черного елового усача, черного соснового усача, приказами Североморского межрегионального управления Россельхознадзора изменены карантинные фитосанитарные зоны и карантинный фитосанитарный режим по указанным карантинным объектам.

Приказами № 185, 196, 197 от 30 ноября 2021 г. изменены карантинные фитосанитарные зоны и карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту - черному сосновому усачу (Monochamus galloprovincialis (Olivier)), установленные приказами Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу № 1127 от 7 августа 2008 г., № 127.2 от 2 июля 2010 г., № 137 от 19 июля 2010 г. на территории:

- Кепского участкового лесничества Калевальского лесничества Калевальского национального района на площади 64171,7 га;

- Тихтозерского участкового лесничества Калевальского лесничества Калевальского национального района на площади 81386,6 га;

- бывшей территории верхних и нижних складов, погрузочной площадки лесоматериалов ОАО «Пяозерский леспромхоз» в пгт. Пяозерский Лоухского района на площади 52,5 га.

Приказами № 128, 130, 131 от 29 сентября 2021 г., № 191, 193, 194, 195 от 30 ноября 2021 г. изменены карантинные фитосанитарные зоны и карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту - малому черному еловому усачу (Monochamus sutor Linnaeus), установленные приказами Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу № 1129 от 07 августа 2008 г., № 880 от 14 августа 2009 г., № 894.1 от 1 сентября 2009 г., № 138 от 19 июля 2010 г., № 154 от 09 августа 2010 г., № 191 от 8 августа 2012 г., № 246 от 13 сентября 2012 г. на территории:

- Костомукшского лесничества Костомукшского муниципального района площадью 162991 га;

- Боровского участкового лесничества Калевальского лесничества Калевальского национального района на площади 58481,6 га;

- Летнинского участкового лесничества Беломорского лесничества Беломорского муниципального района на площади 45308,4 га;

- бывшей территории верхних и нижних складов, погрузочной площадки лесоматериалов ОАО «Пяозерский леспромхоз» в пгт. Пяозерский Лоухского района на площади 52,5 га;

- Панозерского участкового лесничества Кемского лесничества Кемского муниципального района на площади 76706,1 га;

- Ноттоваракского участкового лесничества Беломорского лесничества Беломорского муниципального района на площади 45 425,5 га;

- на территории кварталов 60, 61 Тунгозерского лесничества (по материалам лесоустройства) Лоухского лесничества Лоухского муниципального района на площади 1044,4 га;

- Тихтозерского участкового лесничества Калевальского лесничества Калевальского национального района на площади 478,2 га.

Приказами № 129 от 29 сентября 2021 г., № 184, 186 от 20 ноября 2021 г. изменены карантинные фитосанитарные зоны и карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту - большому черному еловому усачу (Monochamus urussovii (Fischer v.Waldheim) , установленные приказами Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу № 154 от 9 августа 2010 г., № 167 от 24 августа 2010 г., № 177 от 1 сентября 2010 г. на территории:

- Панозерского участкового лесничества Кемского лесничества Кемского муниципального района на площади 76706,1 га;

- Сумского участкового лесничества Беломорского лесничества Беломорского муниципального района на площади 58908 га;

- Тунгозерского лесничества (по материалам лесоустройства) Лоухского лесничества Лоухского муниципального района на площади 139367,6 га.

С полными текстами приказов, схемами и координатами границ карантинных фитосанитарных зон можно ознакомиться на сайте Управления https://ursn10.ru/ в разделе «Фитосанитарный надзор», подразделе «Приказы об установлении карантинных фитосанитарных зон».

Напоминаем, что приказами Североморского межрегионального управления Россельхознадзора от 16 июля 2021 г. № 58, 59, 60 утверждены программы локализации очагов указанных карантинных объектов и ликвидации их популяции.

Программы размещены на официальном сайте Управления в разделе «Программы мероприятий по локализации и ликвидации карантинных объектов».