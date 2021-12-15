Утверждены программы локализации повилики рода Cuscuta Linnaeus

повилика

В целях предотвращения распространения по территории Российской Федерации карантинного объекта – повилики рода Cuscuta Linnaeus, приказами Североморского межрегионального управления Россельхознадзора от 30 ноября 2021 г. № 187, 188, 189, 190 утверждены программы локализации очагов указанного карантинного объекта и ликвидации его популяции.

С полными текстами приказов и схемами можно ознакомиться на сайте Управления https://ursn10.ru/ в разделе «Фитосанитарный надзор», подразделе «Приказы об установлении карантинных фитосанитарных зон».

Границы карантинных фитосанитарных зон установлены:

1) в черте Петрозаводского городского округа (Республика Карелия, г. Петрозаводск) на земельном участке (кадастровый квартал 10:01:13 01 47): парковая зона (сквер) при пересечении улиц Володарского, Калинина, Лососинская набережная площадью 1,6 га (площадь очага карантинного объекта – 1,05 га, площадь буферной зоны – 0,55 га).

2) в черте Ладвинского сельского поселения (Республика Карелия, Прионежский район, п. Ладва) на земельном участке (кадастровый квартал 10:20:0110117): территория пустыря между ул. Комсомольская, д. 200, д. 204 и старым руслом реки Ивины площадью 0,9 га (площадь очага карантинного объекта – 0,158 га, площадь буферной зоны – 0,742 га).

3) в кадастровом квартале 10:13:0140301, д. Лебещина Толвуйского сельского поселения Медвежьегорского района Республики Карелия, площадь границ очага 0,0019 га, площадь буферной зоны 0,6281 га, общая площадь КФЗ 0,63 га.

4) в кадастровом квартале 10:13:0124205, д. Шуньга Шуньгского сельского поселения Медвежьегорского района Республики Карелия, площадь границ очага 0,0016 га, площадь буферной зоны 0,1699 га, общая площадь КФЗ 0,1715 га.

5) в кадастровом квартале 10:13:0140106, д. Толвуя, Толвуйское сельское поселение Медвежьегорского района Республики Карелия, площадь границ очага 0,0006 га, площадь буферной зоны 0,2099 га, общая площадь КФЗ 0,2105 га.

Перечень установленных ограничений осуществления деятельности, связанной с производством (в том числе переработкой), хранением, перевозкой, реализацией, уничтожением подкарантинной продукции, и (или) дополнительных обязанностей в отношении лиц, использующих для осуществления указанной деятельности подкарантинные объекты в условиях карантинного фитосанитарного режима:

Перечень мероприятий по осуществлению локализации очага карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта

* В соответствии с «Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации» в действующей редакции.

Проведение проверок расположенных в границах карантинной фитосанитарной зоны подкарантинных объектов - в период с 31 мая по 31 октября с целью оценки эффективности мероприятий по локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта - Повилики рода Cuscuta Linnaeus.

Критерием установления факта ликвидации популяции повилики и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие повилики, подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных исследований, в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд.