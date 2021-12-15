Новогодние места 2021-2022 в Мурманске: программа мероприятий, куда сходить

Для посещения мероприятий необходимо предъявить QR-код или его альтернативу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На новогодние праздники в Мурманске будет проходить много интересных мероприятий. Рассказываем, куда можно сходить и что посмотреть в праздничные дни в заполярной столице на Новый год 2022.

Как отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, в этом году новогодняя кампания пройдет в двух режимах - будут как онлайн-мероприятия, так и очные.

19 декабря, 17.00 - концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижером и солистом выступит французский виолончелист Марк Дробинский

24 декабря, 16.00 и 18.00 - премьера спектакля "Аленький цветочек" в Мурманском областном театре кукол (400 рублей)

25 декабря - концерт в Мурманской областной филармонии "С Новым...Джазом!". В программе - П. Чайковский - Д.Эллингтон «Щелкунчик», Э. Григ - Д. Эллингтон «Пер Гюнт», Дюк Эллингтон джазовые стандарты. (400-500 рублей)

25 декабря, 16.00 и 18.00 - премьера спектакля "Подарок для мышки" в Мурманском областном театре кукол (400 рублей)

С 20 по 25 декабря - губернаторские елки для детей от 7 до 14 лет, которые пройдут в обновленном областном драмтеатре.

26 декабря, 17.00 — фестиваль в Мурманской областной филармонии «Рождественские встречи». «Девятый вал. Токкаты от 17 до 21 века». (500 - 700 рублей)

29 декабря, 19.00 — фестиваль «Рождественские встречи». The Latin Jazz Mass для солистов, хора и джазового ансамбля, Мурманск (400 - 500 рублей)

С 25 по 30 декабря - новогодние театрализованные представления "Настоящая история зимнего царства" в Мурманском областном Дворце культуры им. С.М. Кирова (500 рублей)

1 января, 01.30 - новогоднее театрализованное шоу на площади Пять Углов перед гостинично-деловым центром «Арктика». В 2.00 запустят праздничный салют.

13 января - впервые в Мурманск приедет поезд Деда Мороза из Великого Устюга. На перроне пройдет бесплатное театрализованное представление для детей и их родителей, а внутрь поезда можно попасть, купив билет. Однако, все их уже раскупили в день начала продаж.

Напомним, что для посещения мероприятий в закрытых помещениях необходимо предъявить QR-код или его альтернативу.

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