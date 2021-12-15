Кировск развивается – развивается Арктика

Горнолыжный сезон в Кировске, в этом году стартовал раньше обычных сроков – уже в ноябре. Фото: ПАО «ФосАгро»

Горнолыжная школа олимпийского резерва и панорамный ресторан на вершине Айкуайвенчорра стали визитными карточками Кировска на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге. Также на форуме Кировск презентовал еще несколько проектов, реализованных в этом году - город продолжает вносить существенный вклад в развитие Мурманской области и Российской Арктики в целом.

Ужин с видом на Хибины

Участников форума с проектами познакомил Юрий Кузин, глава администрации Кировска. Туризм, образование и спорт, комфортная среда и энергоэффективность жилья – ключевые направления, по которым сегодня развивается город у подножия Хибин.

- Мурманская область играет большую роль в развитии Российской Арктики, а Кировск является центром притяжения для туристов и спортсменов, - подчеркнул Юрий Кузин в ходе презентации.

Туристическая инфраструктура в Кировске развивается при поддержке правительства региона и компании «ФосАгро». В этом году заработала система искусственного снегообразования на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр». А на вершине горы Айкуайвенчорр открыл двери для посетителей уникальный панорамный комплекс «Плато». Это самое высокогорное архитектурное сооружение Северо-Запада России и единственная в своем роде инженерная разработка в стране.

Пятиэтажное здание из стекла и бетона расположено на высоте 820 метров. Общая площадь помещений здания – порядка 3000 квадратных метров, половина этого пространства отведена под гостевые зоны (бар, ресторан и бистро), способные одновременно вместить до 300 гостей. Все перечисленное вкупе с аутентичным меню в духе Кольского Севера делает комплекс «Плато» визитной карточкой Мурманской области. Строительство панорамного комплекса полностью профинансировано компанией «ФосАгро». Здесь можно проводить концерты и выставки, торжественные мероприятия и деловые встречи. «Плато» будет работать круглый год. В теплое время года планируется развитие пешеходных и велосипедных троп, а также других видов горной активности.

Панорамный ресторан на вершине Айкуайвенчорра стал визитной карточкой Кировска. Фото: ПАО «ФосАгро»

Больше снега!

Горнолыжный сезон в Кировске, в этом году стартовал раньше обычных сроков – уже в ноябре, благодаря запуску системы искусственного снегообразования на Северном склоне курорта. Горнолыжный сезон в Кировске станет самым продолжительным - 8 месяцев, что увеличит турпоток в регион. Для сравнения - если пять лет назад речь шла о 50-60 тысячах гостей за зимний сезон, то сегодня это почти четверть миллиона гостей. Трассы «Большого Вудъявра» сегодня имеют протяжённость более 30 километров, они расположены на южном и северном склонах горы Айкуайвенчорр, сертифицированы FIS и используются для проведения соревнований всероссийского и международного уровня.

Горнолыжный комплекс оснащен современными подъемниками разных типов - гондольно-кресельным, кресельным, бугельными, а также крытым ленточным. Масштабный инвестиционный проект по созданию современной горно-спортивной инфраструктуры в Хибинах и развитию туризма на территории Мурманской области реализует компания «ФосАгро» при содействии федеральных и региональных структур.

Кировск растит чемпионов

Современная горнолыжная школа олимпийского резерва в Кировске – результат участия города в федеральном проекте «Спорт - норма жизни» и соглашения о социально – экономическом партнерстве, заключенного между правительством Мурманской области и компанией “ФосАгро”.

Министр спорта РФ Олег Матыцин принял участие в церемонии открытия новых объектов спортшколы, в том числе и построенного административно-спортивного комплекса. Олег Матыцин встретился тренерами, административным составом и воспитанниками школы, обсудил с ними перспективы - подготовку в Кировске сборной России и проведение в Кировске всероссийских соревнований. Побывал министр и на лыжном стадионе «Тирвас», высоко оценив стремительно развивающуюся спортивную инфраструктуру Кировска.

- Я не в первый раз приезжаю в Кировск, и могу поставить в пример взаимодействие власти и бизнеса в регионе, - подчеркнул Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации. - Здесь создана комфортная среда для развития спорта и туризма. Я очень рад тому, что на спортивной карте России вновь восходит яркая звезда Кировска, города с сильнейшими спортивными традициями. Здесь создаются, без преувеличения, международные туристические стандарты! И я уверен, что скоро Кировск станет популярным туристическим направлением не только для российских, но и для зарубежных туристов.

Городу и горожанам

Еще больше спорта, секций и кружков – в молодёжно-культурном центре «ДРОЗД», открывшемся в этом году при поддержке компании «ФосАгро». Проект «Детям России - образование, здоровье и духовность (ДРОЗД)» стартовал в 2001 году по инициативе заместителя председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрея Григорьевича Гурьева. Сегодня в 25 секциях и кружках «ДРОЗД-Хибины» занимаются свыше 2400 юных воспитанников от 4 до 18 лет. Для юных северян особенно ценна возможность раннего развития - заниматься спортом с «ДРОЗДом» можно с 4 лет, тогда как в спортивные школы принимают детей только с 8-9 лет.

Проект «Детям России - образование, здоровье и духовность (ДРОЗД)» стартовал в 2001 году по инициативе заместителя председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрея Григорьевича Гурьева. Фото: ПАО «ФосАгро»

Проекты, улучшающие город и качество жизни кировчан, также представили на форуме «Арктика: настоящее и будущее». Создание комфортной городской среды ведется по региональному плану «На Севере – жить!».

- Мы продолжаем реализовывать проект энергоэффективности в жилом фонде, - сообщил Юрий Кузин, - ведём работу по благоустройству, чтобы город был привлекательным для гостей, уютным и удобным для жителей. Кировск заявился в федеральную программу поддержки развития инфраструктуры в регионах на финансирование проекта строительства ливневой канализации, системы снегоплавления и реконструкцию очистных сооружений. В настоящее время ведутся предпроектные работы при поддержке компании «ФосАгро».

В этом году при поддержке компании «ФосАгро» в Кировске реконструировали мемориальный комплекс - знаковый объект, достойный памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Планируется реконструкция сквера у городской больницы. В будущем году благодаря победе в конкурсе «Малые города и исторические поселения» будет благоустроен микрорайон Кукисвумчор.

В развитие туристической инфраструктуры у подножия Северного склона курорта будет построен современный гостиничный комплекс с аквапарком.

КСТАТИ

Международный арктический форум является одной из главных площадок для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала. На сессиях форума выступили более 400 спикеров. Мероприятия в очном и заочном форматах посетили более 2 500 делегатов из 40 регионов России.

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