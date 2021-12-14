«Северянам должно очень понравиться»: Туристический кластер «Валла-Тунтури» начнут создавать весной 2022 года

Инвестиции в проект составят порядка 30 миллиардов рублей. Фото: Правительство Мурманской области

В 2020 году статус второго резидента Арктической зоны РФ от Мурманской области получил инвестиционный проект «Порт Лиинахамари», который теперь называется «Валла-Тунтури». Цель этого масштабного замысла – создать мощный туристический кластер в Печенгском районе, который позволит не только сделать шаги навстречу природному и экологическому туризму, но и создаст необходимую инфраструктуру для комфортного отдыха.

Общий объем инвестиций составляет около 30 миллиардов рублей, будет создано 250 новых рабочих мест. Туристический комплекс построят до 2026 года, а первые работы по реализации стартуют уже весной 2022-го. Об этом сообщил генеральный директор компании-инвестора «Васта Дискавери» Сергей Бачин в ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Создание обширной туристической инфраструктуры предполагается неподалеку от природного комплекса полуостровов Рыбачий и Средний. Это уникальная территория с удобной логистикой и большим потенциалом для направления туристического потока.

В число объектов войдут гостиничный комплекс, туристическая деревня, сеть глэмпингов, пешие маршруты, благоустроенные тропы к водопадам, организованные места для рыбалки и дайвинга, автодороги. В планах также строительство морского порта с возможностью приема круизных судов.

- Мы работаем над этим проектом уже скоро как два года. Спасибо Мурманской области – мы видим, какое в регионе отношение к инвесторам, к новым идеям. Сейчас мы находимся в стадии изысканий и проектирования. Заканчиваем оформление земли, и уже весной 2022 года будут производиться первые реальные технологические работы – дороги, сети. По плану мы идем с такой скоростью, чтобы в следующие полтора-два года полностью закончить проектно-сметную документацию, выйти из экспертизы и начать стройку, – отметил Сергей Бачин, представляя текущее состояние проекта губернатору. - Все основные решения по проекту уже приняты, расположение лагерей, баз отдыха, центральной деревни определено. Сейчас мы, по сути, находимся в стадии проектирования внешнего облика деревни «Валла-Тунтури». К этой работе мы привлекаем как наших, так и иностранных ведущих архитекторов. У меня есть все основания считать, что жителям Мурманской области это очень понравится.

Во время рабочей встречи в правительстве обсудили детали «Валла-Тунтури». Фото: Правительство Мурманской области

В свою очередь Андрей Чибис выразил уверенность, что непрерывно растущий поток путешественников в Мурманскую область полностью оправдывает подобные инвестиции в регион.

- Считаю, что проект должен быть эффективным и успешным. Если брать цифры, то показатель турпотока в области на 1 октября составил порядка 350 тысяч человек - столько же людей приехало к нам всего за прошлый год. На Новый год мы ожидаем еще 20 тысяч человек минимум. Активный рост туристической индустрии в регионе дает полное основание для реализации таких масштабных проектов, – подчеркнул глава региона.

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Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- В настоящее время в задачи проекта входит использование уникального потенциала Заполярья для привлечения большого числа людей и поднятия экономики региона. Главное - это создание современной туристской инфраструктуры для тех, кто сегодня живет в Мурманской области, и для тех, кто приезжает на Север.

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