Представлены рейтинги устойчивого развития провинций и компаний Баренц-региона в 2021 году

В топ рейтинга провинций вошли норвежские Нурланн и Трумс и Финмарк, финская Северная Остроботния, российские Архангельская и Мурманская области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Лидерами устойчивого развития в 2021 году, согласно свежему исследованию Экономического факультета МГУ им.М.В. Ломоносова и Проектного офиса развития Арктики, стали арктические регионы Норвегии, Финляндии и России, а также российские нефтегазовые и металлургические гиганты.

В топ рейтинга провинций вошли норвежские Нурланн и Трумс и Финмарк, финская Северная Остроботния, российские Архангельская и Мурманская области.

Пятерку лидеров рейтинга компаний составили российские индустриальные гиганты “Роснефть”, “Газпром”, “Лукойл”, “Норникель” и “Газпром нефть”.

Руководитель проектной группы по разработке «Полярного индекса», профессор кафедры экономики природопользования Экономического факультета МГУ Сергей Никоноров отмечает особенности следования компаниями и провинциями принципам устойчивого развития: “Характерная черта российских компаний заключается в том, что их экономические показатели зачастую превалируют над другими составляющими устойчивого развития, что несколько снижает сбалансированность развития. В то же время, их сильная сторона – очень подробная и качественная публичная отчетность. Лидеры рейтинга отличаются особой прозрачностью раскрытия количественных данных, из которых складываются показатели устойчивого развития”.

Фото: Экономический факультет МГУ, Проектный офис развития Арктики

Сухопутная часть Баренц-региона и морской шельф Баренцева моря являются базой для внедрения наиболее современных способов хозяйствования, в том числе разработки, добычи и переработки ресурсов. Работающие там компании – одни из лидеров по внедрению стратегий устойчивого развития и ESG-подходов к управлению. В частности, ряд компаний–участников рейтинга представили стратегии достижения нулевого уровня выбросов вредных веществ.

По словам Никонорова, в рейтинге провинций лидируют территории Норвегии и Финляндии, которые объективно сильнее в социально-экономических показателях. “В то же время, российские арктические регионы конкурентны по многим экологическим параметрам: за счет большой территории и относительно низкой плотности населения они характеризуются меньшим экологическим следом”,— подчеркивает Никоноров.

СПРАВКА

«Полярный индекс Баренц-региона» — часть рейтингового проекта «Полярный индекс», который с 2018 года реализуют Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА) и кафедра экономики природопользования Экономического факультета МГУ. Рейтинг провинций Баренцева Евро-Арктического региона — самого большого по величине межрегионального интеграционного объединения в Европе — составляется для 13 административных образований в Норвегии, России, Финляндии и Швеции, расположенных вблизи Баренцева моря. В свою очередь, в список рейтингуемых компаний входят 30 предприятий, география деятельности которых затрагивает эти северные территории: по десять российских и норвежских компаний, а также десять шведских, финских и совместных шведско-финских предприятий.

Фото: Экономический факультет МГУ, Проектный офис развития Арктики

В основе методики расчета рейтингов территорий и компаний лежит теория устойчивого развития, разработанная под эгидой ООН как универсальная модель развития человеческих сообществ – от отдельных территорий и предприятий до мира в целом. Проект «Полярный индекс» методологически основан на «концепции триединого итога»: устойчивое развитие понимается как баланс его экономической, экологической и социальной составляющих.

Расчет рейтингов производится по открытой методике. В ней используются интегральные индикаторы, отражающие базовые составляющие устойчивого развития. Каждый из них включает различные показатели экономического, социального и экологического развития территорий и компаний.

Цель многолетнего исследовательского проекта — популяризация принципов устойчивого развития Арктики и их продвижение в общественном мнении и корпоративной культуре.

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