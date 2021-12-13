Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика13 декабря 2021 14:05

«Единая Россия» защитит интересы людей при рассмотрении законопроекта о QR-кодах

В регионах в обсуждении приняли участие местные парламентарии
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Члены «Единой России» посчитали нужным ввести новые меры защиты населения во время проведения массовых мероприятий.

Члены «Единой России» посчитали нужным ввести новые меры защиты населения во время проведения массовых мероприятий.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В «Единой России» обещали соблюсти интересы населения во время рассмотрения проекта закона о QR-кодах. Его текст уже поступил в субъекты страны. В регионах в обсуждении приняли участие местные парламентарии. Идеи были высказаны на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Партия намерена защитить права тех, кто бессимптомно переболел коронавирусом. Такие люди при наличии антител смогут получить медицинские сертификаты о перенесенной болезни. Об этом информирует nashgorod.ru.

Татьяна Голикова сказала, что граждане, имеющие положительные ПЦР после первого января, смогут сдать тест на антитела - их станут мерить не по количеству. Россиянам будут лишь давать ответ “да” или “нет”. Указанную информацию станут соотносить со сведениями базы положительных тестов. В случае совпадения люди смогут получить документ со сроком действия 12 месяцев. Граждане, которые не сдали тесты, не получали диагноз, но знающие, что у них имеются антитела, смогут сдать на них тест, при информированном согласии о внесении в систему Министерства здравоохранения и на “Госуслуги”. Они получат документ о перенесенной болезни сроком на полгода.

Помимо этого, "единороссы" собираются сделать более конкретным список оснований для медицинского отвода от вакцинации от новой коронавирусной инфекции. По словам вице-премьера, обновленный перечень обнародуют уже в текущем месяце. После он будет утвержден и доведен до всех лечебный учреждений, к примеру, тех, где прививают людей.

Члены «Единой России» посчитали нужным ввести новые меры защиты населения во время проведения массовых мероприятий. Речь идет об организации ПЦР-тестирования для граждан с медицинским отводом от прививки.

Кроме того, привитым зарубежными вакцинами людям станут давать сертификаты на шесть месяцев при наличии антител, которые подтверждены соответствующим тестированием. Голикова сказала, что переговоры с другими странами о взаимном признании сертификатов уже идут.

На сайте ER.ru сообщается, что председатель думской фракции партии Владимир Васильев рассказал об итогах встречи. Он подчеркнул, что после глубокой доработки проекта закона о QR-кодах в общественных местах «Единая Россия» его поддержит.

При этом по инициативе "единороссов" законопроект о применении QR-кодов в транспорте рассматривать не станут. Скоро совет Думы огласит это решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru

КАРТИНА ДНЯ