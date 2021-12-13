«Единая Россия» защитит интересы людей при рассмотрении законопроекта о QR-кодах

Члены «Единой России» посчитали нужным ввести новые меры защиты населения во время проведения массовых мероприятий. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В «Единой России» обещали соблюсти интересы населения во время рассмотрения проекта закона о QR-кодах. Его текст уже поступил в субъекты страны. В регионах в обсуждении приняли участие местные парламентарии. Идеи были высказаны на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Партия намерена защитить права тех, кто бессимптомно переболел коронавирусом. Такие люди при наличии антител смогут получить медицинские сертификаты о перенесенной болезни. Об этом информирует nashgorod.ru.

Татьяна Голикова сказала, что граждане, имеющие положительные ПЦР после первого января, смогут сдать тест на антитела - их станут мерить не по количеству. Россиянам будут лишь давать ответ “да” или “нет”. Указанную информацию станут соотносить со сведениями базы положительных тестов. В случае совпадения люди смогут получить документ со сроком действия 12 месяцев. Граждане, которые не сдали тесты, не получали диагноз, но знающие, что у них имеются антитела, смогут сдать на них тест, при информированном согласии о внесении в систему Министерства здравоохранения и на “Госуслуги”. Они получат документ о перенесенной болезни сроком на полгода.

Помимо этого, "единороссы" собираются сделать более конкретным список оснований для медицинского отвода от вакцинации от новой коронавирусной инфекции. По словам вице-премьера, обновленный перечень обнародуют уже в текущем месяце. После он будет утвержден и доведен до всех лечебный учреждений, к примеру, тех, где прививают людей.

Члены «Единой России» посчитали нужным ввести новые меры защиты населения во время проведения массовых мероприятий. Речь идет об организации ПЦР-тестирования для граждан с медицинским отводом от прививки.

Кроме того, привитым зарубежными вакцинами людям станут давать сертификаты на шесть месяцев при наличии антител, которые подтверждены соответствующим тестированием. Голикова сказала, что переговоры с другими странами о взаимном признании сертификатов уже идут.

На сайте ER.ru сообщается, что председатель думской фракции партии Владимир Васильев рассказал об итогах встречи. Он подчеркнул, что после глубокой доработки проекта закона о QR-кодах в общественных местах «Единая Россия» его поддержит.

При этом по инициативе "единороссов" законопроект о применении QR-кодов в транспорте рассматривать не станут. Скоро совет Думы огласит это решение.

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