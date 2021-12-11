"Асфальт в снег – это нормально": Ремонт дороги на Лобова в Мурманске прокомментировали в мэрии

Улица Лобова вошла в список участков, которые в этом году подлежали капитальному ремонту. Фото: РЕГИНФО 51. Мурманск / vk.com/reginfo51

1 декабря на улице Адмирала Лобова в Мурманске горожане заметили, как рабочие кладут асфальт. «Самое время», - иронично отметили многие. Почему идет пар от свежего асфальта, когда на дворе зима и давно выпал снег, разбиралась «Комсомолка».

Улица Лобова вошла в список участков, которые в этом году подлежали капитальному ремонту. Не по нацпроекту – по нему делали участок от проспекта Героев-североморцев до дома № 10 на улице Адмирала флота Лобова, а по муниципальной программе «Развитие транспортной системы». Заказчиком стало управление дорожного хозяйства, контракт выиграло ООО «СЕВЕРСТРОЙ». В порядок надо было привести почти полтора километра – от улицы Алексея Позднякова до дома № 65 на улице Адмирала флота Лобова. В срок завершить объект не удалось – нашлись дополнительные работы.

- На объекте в осенне-зимний период 2020-2021 годов в соответствии с проектно-сметной документацией выполнены устройство ливневой канализации, вынос инженерных сетей. Срок завершения работ по договору – 31 июля 2021 года. Задержка вызвана дополнительными работами по устройству ливневой канализации на участке автодороги к «Атомфлоту» с установкой очистных сооружений. Ранее подрядной организацией представлен график завершения работ, однако до настоящего времени в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий они полностью не закончены. На сегодняшний день общая готовность объекта составляет 96%. Выполнение оставшихся работ будет продолжено при благоприятных погодных условиях, - сообщили «КП»-Мурманск» в администрации областного центра.

Чтобы не затягивать объект и не переносить его на 2022 год, асфальт решили класть и в декабре. Но, как уверяют в мэрии, нарушений в этом нет.

- Работы производятся в соответствии с методическими рекомендациями по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях, в числе которых содержатся положения о необходимой предварительной очистке и подготовке основания, технологии производства работ. В дорожных работах неблагоприятными погодными условиями принято считать условия, при которых температура воздуха находится в интервале от +5 до -10°C или имеет место выпадение осадков в виде дождя или снега. При температуре выше +5°C работы выполняются в штатном режиме без применения дополнительных подготовительных мероприятий, - уточнили в администрации.

К слову, гарантия на верхний слой составляет 4 года, поэтому если, например, по весне асфальт сойдет вместе со снегом, то подрядчик будет переделывать.

Что же касается «СЕВЕРСТРОЯ», то его затянувшаяся работа привела к наказанию. Как рассказали в прокуратуре Мурманской области, компанию оштрафовали на 2 миллиона рублей.

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