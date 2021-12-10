Гаражная амнистия в Мурманске: все, что вы хотели о ней знать

Гараж – удовольствие не дешевое, за благоустроенное кирпичное строение можно отдать и полмиллиона, если не больше. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Гараж – удовольствие не дешевое, за благоустроенное кирпичное строение можно отдать и полмиллиона, если не больше. С автогородками в нашей стране хаос: раньше строили где хотели, документы толком не оформляли. Так и оказалось, что многие гаражи у нас «нелегалы», и по букве закона их бы снести. О таких проблемах «КП»-Мурманск» уже писала – в свое время в редакцию обращались взволнованные автовладельцы.

Но потом на федеральном уровне приняли закон о «гаражной амнистии». Она дает россиянам возможность по упрощенной форме оформить в собственность и гараж, и землю под ним, даже если в свое время гараж был куплен на наличные и без особых документов. Рассказываем, как «гаражная амнистия» проходит в Мурманской области.

На прошедшем 9 декабря Мурманская областная Дума приняла в первом чтении региональные проекты законов, позволяющие оформить права на гаражи и земельные участки. Федеральный закон дал субъектам право на своем уровне решать, как именно проводить «гаражную амнистию» так, чтобы она прошла успешно. И региональный законопроект был создан для того, чтобы работа, которую и так вели муниципалитеты, была законной.

В частности, речь идет о том, что органы местного самоуправления могут проводить информационно-разъяснительную работу с населением, осуществлять сбор и систематизацию информации о гаражах и их владельцах, обеспечивать возможность широкому кругу лиц ознакомиться с данной информацией и оказывать всестороннее содействие в оформлении гражданами прав в установленном законом порядке. Если проще, то, например, управления Ленинского, Октябрьского или Первомайского округов в Мурманске теперь официально смогут публиковать объявления, что разыскиваются владельцы заброшенных гаражей. Также муниципалитеты смогут искать владельцев, например, через налоговую инспекцию, архивы и Росреестр.

Один из законопроектов утверждает список документов, которые нужны для подтверждения права собственности на гараж. На федеральном уровне прописаны всего три документа, но практика показывает, что субъектам нужно больше.

-Львиная доля гаражных массивов находится «в тени», владельцы гаражей используют их, будучи неочевидны государству как плательщики налогов и арендных платежей. Сами гаражи не зарегистрированы как объекты гражданского оборота, соответственно, граждане не могут их продать, передать по наследству, – отметила во время заседания регионального парламента министр имущественных отношений Виктория Минкина.

Чтобы доказать свое право на гараж, можно предъявить один документ из утвержденного списка. Причем не важно, когда была оформлена бумага – в советские годы, в 90-е или позже.

- Специфика нашего региона в том, что у нас много земель, принадлежащих Минобороны, и там тоже есть гаражи. Но «гаражная амнистия» действует на все земли, вне зависимости от формы собственности. Поэтому будут учитываться и документы, выданные военными структурами. Мы направили запрос в Министерство с вопросом, как будет решаться вопрос, - отметила Виктория Минкина. – Способ оформления гаража и земли в собственность много: и вымежовывание «военной» земли, регистрация в силу приобретательной давности. При этом право на гараж и землю под ним можно оформить единомоментно и бесплатно.

Как уточнили в минимуществе, в Мурманской области утвержден порядок определения платы за использование земельных участков для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями.

Соответствующее постановление подписано губернатором. Размещение некапитального гаража осуществляется в местах, определенных схемой, на основании соответствующего разрешения и сроком на 10 лет. При этом в рамках общих норм земельного законодательства, любое использование земли, должно быть платным, размер платы устанавливается регионом и зависит от кадастровой стоимости земельного участка и двух коэффициентов: первого – равного ставке земельного налога, установление которого осуществляется органами местного самоуправления и второго – позволяющего устанавливать плату согласно площади, занимаемой гаражом. - Для недопущения нарушения прав граждан порядком, установлена ограничение, так предусматривается, что плата за использование земли, не превышает размер арендной платы за данный земельный участок, – Виктория Минкина. Доказательством правильности подхода к определению платы за использования является принятое Правительством РФ Постановление от 9 октября 2021 г. № 1710 в отношении федеральный земель, которое устанавливает аналогичный алгоритм начисления платы за использование земельных участков под некапитальными гаражами.

КОНКРЕТНО

На какие объекты не распространяется «гаражная амнистия»?

- самострои

- подземные гаражи

- гаражи при многоэтажных домах и офисных комплексах

- гаражи, возведенные после принятия Градостроительного кодекса (30 декабря 2004 года)

На какие распространяется?

- гаражи, построенные до принятия Градостроительного кодекса (30 декабря 2004 года)

- отдельные гаражи или кооперативы, стоящие на муниципальной или государственной земле.

Ниже вы узнаете, какие документы нужно собрать, куда и как обратиться.

Фото: Правительство Мурманской области

Фото: Правительство Мурманской области

Фото: Правительство Мурманской области

Фото: Правительство Мурманской области

Фото: Правительство Мурманской области

Подробности о «гаражной амнистиии» можно узнать на сайте минимущества https://property.gov-murman.ru/activities/garage_amnesty/guide/.

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