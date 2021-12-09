«Может, девочка была в него влюблена?»: Родители юных каратистов не верят, что их тренер проводил БДСМ-занятия

По версии следствия, развратные действия с 12-летней подопечной Гурин совершал с 2013 по 2014 годы. Фото: Олег УКЛАДОВ

49-летний тренер по карате из Мурманска Сергей Гурин (имя изменено) попал под серьезную уголовную статью по ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Напомним: бывшая воспитанница его секции обвинила тренера в том, что он заставлял ее раздеваться на тренировках и применял к юным спортсменкам БДСМ-практики. Гурин сейчас задержан, вину он не признает.

Многие родители, которые водили к нему на карате детей, также уверены в его невиновности.

- Мой сын занимается у него год. Всегда открыты двери в зал, и мы видим и слышим, как проходят тренировки. Буквально на днях обсуждали с мужем, как нам повезло с тренером: строгость, необходимая тренеру по боевым искусствам, в сочетании с добротой. Он любил ребят, часто шутил с ними. Если честно, я в шоке. Думаю, что это может быть обманом, - рассказала «КП»-Мурманск» северянка Виктория. - Не вижу доказательств. Сейчас любая девочка или женщина может обвинить кого угодно в насилии, и человек будет запятнан до конца жизни, даже если это неправда.

Солидарна с ней и Светлана, которая водила к Сергею на занятия дочь:

- Дочь сказала, что он нормальный. В лагерь ездили спортивный. Я не верю в этот бред. Девочка, видать, была влюблена, отвергнута и заказала пост у профессионалов.

По версии следствия, развратные действия с 12-летней подопечной Гурин совершал с 2013-го по 2014 год. Почему она молчала столько лет? Вероятно, боялась. По информации из открытых источников, тренер снимал все на видео.

Дома и в спортивной школе, где работал обвиняемый, прошел обыск, решается вопрос о заключении тренера под стражу.

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