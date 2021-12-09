«На первый взгляд новость шокирующая»: Дмитрий Панычев прокомментировал открытое письмо врача-рентгенолога

Как пояснили в минздраве, ковидные выплаты данному сотруднику не положены. Фото: Правительство Мурманской области.

На фоне того, что из-за пандемии коронавируса нагрузка на врачей выросла многократно, вопрос оплаты их труда стал еще острее. Ведь часто люди в белых халатах буквально живут на работе, и хочется после такого в расчетных листах увидеть достойные суммы.

Врач-рентгенолог Апатитско-Кировской центральной городской больницы Луиза Яковлева не увидела. В ее листке за октябрь стоит сумма около 46 тысяч рублей.

- В связи с пандемией и открытием ковидного госпиталя в Апатитах все обследования, выявление, диагностика, оценка динамики течения пневмоний пациентов этого нового сформированного структурного подразделения выполняются мною в качестве дополнительной нагрузки.В данных условиях моя ежемесячная нагрузка составляет до трех врачебных ставок и практически две трети своей работы я выполняю без какой- либо оплаты уже второй год. Еще в прошлом году, в «первую волну», заведующая рентгенотделением мне заявила: «Для того, чтобы получать доплату, нужно работать сутками в «красной зоне». Идите и работайте, если хотите», - написала Яковлева в открытом письме.

Сразу после этого минздрав региона начал проверку.

- На первый взгляд новость звучит как шокирующая, - рассказал министр здравоохранения Дмитрий Панычев. – Но работает врач строго на одну ставку. Штат рентгенологов сейчас полностью укомплектован, подразумеваемую нагрузку она не выполняет даже на 100%. Когда врачей было меньше, соответственно и зарплата у остальных, работающих более чем на одну ставку, была меньше. Стимулирующие выплаты по установленному порядку идут.

Как пояснили в минздраве, ковидные выплаты данному сотруднику не положены, потому что ее задача заключается в описании рентгенограмм, рядом с источниками ионизирующего облучения врач не работает и с ковидными пациентами не контактирует.

- Сумма в расчетном листе за октябрь обусловлена еще и тем, что врач в августе и сентябре была на больничном и в отпуске, поэтому она ниже, чем обычно, - добавили в профильном ведомстве.

Резюме ведомства – нарушений нет.

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