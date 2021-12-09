Простые истины Дарьи Росицкой

солистка Дарья Росицкая

Солистка является приглашенной солисткой Мариинского театра и Пражского национального оперного театра, а также ведущей вокалисткой Санкт-Петербургского детского музыкального театра «Зазеркалье".

В этот день ценители академической музыки смогли услышать произведения Рихарда Вагнера «Пять песен на слова Матильды Везендонк», симфонию П. И. Чайковского «Манфред» и увертюру из музыки к поэме Дж. Байрона «Манфред» на музыку Роберта Шумана под управлением Симфонического оркестра филармонии, под руководством художественного руководителя и главного дирижера Анатолия Рыбалко.

Откровенно говоря, интервью с артистами до начала концерта – дело достаточно рискованное. Как правило, перед выступлением перед тобой предстает музыкант в состоянии сосредоточенной подготовки, процесса предощущения концерта, набора той творческой энергии, которой он готов делиться с публикой в ценные минуты приближающегося концертного события.

В ходе общения с Дарьей Росицкой я старалась задавать довольно несложные вопросы и получала простые, но очень конкретные ответы. В какой-то степени это парадоксальная и любопытная

характеристика солистки может определить ее как профессионала, который проявляет весь свой талант, дарит радость творческого существования и артистизма непосредственно на сцене, где слова и понимание смыслов исполняемого произведения приобретают уникальный и живой отзыв со стороны слушателя во время спектакля здесь и сейчас.

Мне удалось взять небольшое интервью у именитой артистки и определить несколько главных акцентов ее творчества.

Об идеальном концерте

– Думаю, что абсолютно идеального концерта как такового не существует. На вопрос «Что же является ценным в подготовке к желаемому концерту?» – могу сказать: важную роль играют люди, с которыми работаешь. Взаимоотношение, понимание с полуслова, готовность музыкантов быть открытыми, теплота, человеческие отношения – основные источники вдохновения и хорошего концерта. Если это есть, то все остальное можно преодолеть. Есть разные технически оборудованные залы, но, как правило, качество концерта зависит не от этого, а от людей и желания вместе что- то создать.

Начало

– Все началось с того, что в санкт-петербургской общеобразовательной школе № 87 я попала в музыкальный класс, где мы изучали направления музыкального дирижирования, пели в хоре и занимались вокалом! Там преподавала замечательный педагог Тамара Владимировна Лунева. Она стала моим первым педагогом по вокалу. До этого периода мои способности были на уровне исполнения бардовских песен под гитару и советского рока. Тамара Владимировна начала заниматься со мной.

В Академию Мариинского театра меня готовила замечательный педагог Тамара Тимофеевна Ющенкова, в академии я училась вокалу у выдающейся певицы Евгении Станиславовны Гороховской, а в Театральной академии я попала в класс вокала к прекрасному педагогу Юлии Михайловне Коткиной, которая и стала вести меня как меццо-сопрано и очень много сделала для моего становления как певицы.

Осознание профессии пришло ко мне достаточно поздно. Так сложилось, что я с самого детства занималась музыкой, вокалом, но никогда не помышляла и не мечтала о том, что вокальное творчество станет моим профессиональным будущим. К 11 классу я поняла, что хочу заниматься только этим, стала готовиться поступать и была принята на обучение в школу при Академии Мариинского театра, отучилась там год и далее приняла решение поступать в Академию театрального искусства на вокальное отделение. Поступила на курс Александра Васильевича Петрова при театре «Зазеркалье», где я состою в штате по сей день. Это также и мой дом, и моя семья, и важная часть творческой жизни.

Работа над ролью. Что важно?

–Если говорить о российской и западной школах вокального исполнения, то здесь, я думаю, существуют принципиальные различия в системах и подходах к обучению. На мой взгляд, европейская школа делает основной акцент на содержании, на слове в исполнении вокального материала, а в российской школе вокального мастерства важны методы, способы звукоизвлечения. Могу сказать, что мне лично близок способ глубокого понимания музыкального материала, подробное изучение репертуара. Мне кажется, имеет смысл объединения двух взглядов, следование двум образам понимания партии. Но главным является содержание, глубокое внутреннее оправдание героев. Это касается и современного оперного театра, и классического, традиционного. Здесь могу вспомнить мою работу над образами Кармен в опере Ж. Бизе с одноименным названием, матери Лолиты, сложнейшая роль в опере Россини «Итальянка в Алжире». Преподавая мастер-классы детям, я также стараюсь учить их любить театр посредством не только технической работы над вокалом, но и благодаря изучению содержания вокального сочинения, эмоционального посыла и вызова, которые в нем могут прозвучать.

О пандемии и роли музыки

– Период пандемии стал для всех нас сложным, но в какой- то степени уникальным и очень полезным периодом. На какое-то время мир остановился, приготовился к испытаниям и заставил задуматься: а что же нас всех ждет дальше, к чему нам идти в этих сложных условиях.

Для артистов полностью поменялся образ жизни, темпоритм работы, в какой-то степени произошла смена приоритетов в жизни. В этот период

я провела значительную часть времени с семьей, чему безмерно рада. Уверена, что семья – это главный источник радости, всех смыслов

нашей жизни и главный вдохновитель для творчества.

Пусть это будет сказано просто, но, думаю, достаточно емко: благодаря музыке мы получаем живые неповторимые эмоции, энергию, чувство гармонии и торжества. Это ценно.