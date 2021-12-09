Индекс селедки под шубой: Насколько подорожал любимый новогодний салат

За основу возьмем классический рецепт и цены от Мурманскстата и крупнейших сетевых магазинов.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Селедка под шубой – второй по популярности салат на новогоднем столе у россиян. Его любили за простоту приготовления и дешевизну ингредиентов. Хотя в последнее время цены на продукты так стремительно меняются, что привычные нам блюда выглядят уже не такими бюджетными.
«Комсомольская правда»-Мурманск» рассчитала индекс оливье. Теперь же рассчитаем его для селедки под шубой.
За основу возьмем классический рецепт и цены от "Мурманскстата" и крупнейших сетевых магазинов:
соленая сельдь (350 г) - 250 руб./кг,
картофель (400 г) — до 55 руб./кг,
столовая свекла (350 г) - 56 руб./кг,
морковь (200 г) — 40,22 руб./кг,
куриные яйца (2 шт.) 86,83 руб./10 штук,
репчатый лук (100 г) - 31,13 руб./кг,
майонез (300 г) - 212 руб./кг.
Таким образом, четыре порции салата обойдутся в 221 рубль. В 2019 году на продукты пришлось бы потратить 157 рублей, в 2018-м - 153 рубля.
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