Связующие нити «АргоСтроя»

Карельские строители возводят электроподстанции и линии электропередач по всей России.

Расширяя горизонты

- За последние годы мы поднялись на новую ступеньку развития, предприятие стало более мощным и эффективным, - говорит Александр Кершинский, главный инженер ООО «АргоСтрой».

Ковидные ограничения, безусловно, наложили свой отпечаток на организацию работы. Но здесь стараются следовать простому правилу: выполнять заказы качественно и максимально быстро. Где только не приходилось работать! Порой в сложных, экстремальных условиях.

- Опыт, конечно, накопился довольно большой, - продолжает Александр Кершинский. - За 14 лет существования предприятия мы прошли большую школу строительно-монтажных работ и ремонтов линий электропередач и подстанций. Я, к примеру, этим занимался и ранее, до работы в ООО «АргоСтрой». У нас собрались высокопрофессиональные специалисты, которые помогли компании в кратчайшие сроки завоевать репутацию ответственного партнера. Постепенно стали осваивать смежные сферы - сначала ремонт и устройство теплосетей, водопроводов и канализации, затем ремонт мостовых сооружений. Сегодня по объемам выполняемых работ все эти направления практически равнозначны. Многие из них сезонные, как, к примеру, прокладка коммунальных сетей. Поэтому такая диверсификация помогает нам обеспечивать постоянную занятость работников.

Здесь будет новый трубопровод.

Директор Сергей Карманов старается настраивать на добросовестное отношение каждого к своей работе. Тогда и общий результат получается таким, что ни за кем ничего переделывать-доделывать не нужно.

- Практика показывает, что при эффективной организации и слаженности в работе можно уложиться даже в самые сжатые сроки, - замечает Александр Кершинский. - В этом плане любая стройка - это мозаика, которую надо правильно сложить.

Для передачи энергии

На счету ООО «АргоСтрой» много работ, которые можно назвать уникальными. Хотя сам Александр Кершинский их таковыми не считает. К примеру, прошлой зимой компания выполнила замену упавшей опоры высоковольтной линии в ходе аварийно-восстановительных работ на перегоне Сумпосад-Беломорск Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД». Трудность заключалась в том, что из-за болотистой местности технике подъехать к месту работы оказалось невозможно. Решение было простое и, одновременно, сложное: произвести демонтаж старой опоры и установить новую с помощью вертолета. В ООО «АргоСтрой» есть специалисты, которые имеют опыт такой работы. Нужно было найти вертолет и экипаж, способный выполнить эту задачу. Такая машина Ми-8 была привлечена аж из Москвы - к сожалению, подобных воздушных асов по всей стране остались единицы. Но самая сложная работа все равно происходила на земле. Доставленную опору надо было поймать в специальные захваты, направить и закрепить, соблюдая требования стандартов и меры безопасности. А еще сам вертолет создавал у земли вихрь, равнозначный сильному ветру. К счастью, установка опоры прошла успешно.

ООО «АргоСтрой» принимало участие в реализации стратегического инвестпроекта Мурманской области - строительстве Кольской ветряной электростанции. Проект компании «Энел Россия» стал настоящим вызовом. Тундра, непростые погодные условия. Там работники «АгроСтроя» возводили высоковольтную линию для выдачи мощности на подстанцию «Мурманская». «Строить было тяжело, сильные ветра, климатические особенности, - вспоминает Александр Кершинский. - 6 июня заезжали на объект, там еще снег лежал, на озерах был лед. В конце сентября уже выпал снег. Но свою часть работы к этому времени сделать успели». И продолжил: «Теперь в Мурманской области начинаем строительство высоковольтной линии в Оленегорске. Там, наоборот, лучше работать зимой. Болотистые почвы и летом ничего сделать невозможно».

Монтаж железобетонных мостовых балок.

- Строительно-монтажные работы на линиях электропередач и подстанциях ООО «АргоСтрой» выполняло не только на северо-западе России - в Карелии и Мурманской области, - продолжает разговор Николай Кершинский, заместитель директора ООО «АргоСтрой». - Построенные компанией объекты есть в Архангельской области и Республике Коми, высоковольтная линия возведена на Таманском полуострове Краснодарского края и теперь обеспечивает энергобезопасность Крыма. Более 7 лет работает обособленное подразделение ООО «АргоСтрой» в Брянской области. Основные заказчики - дочерние компании ПАО «Россети». Востребованность услуг по этому направлению во многом обусловлена тем, что ООО «АргоСтрой» выполняет полный перечень услуг - от изысканий, разработки проектной и рабочей документации до пусконаладочных работ и благоустройства. То есть заказчик, подписывая контракт, получает «на выходе» полностью готовый к эксплуатации объект.

Аргументы - в фактах

- По ремонту мостовых сооружений будем развиваться дальше, чтобы выйти на круглогодичный цикл работы, - замечает Николай Кершинский. - В прошлом году реализовать эту задачу не позволили ковидные ограничения, но в этом нам эту проблему удалось снять - на трех мостах ремонт завершен, еще три моста остаются в виде переходящих объектов к сдаче в следующем году.

Первый контракт был выигран 2,5 года назад. Это был планово-предупредительный ремонт моста через ручей на 1051 км автомагистрали Р-21 «Кола». Успешное выполнение задачи заложило основы дальнейшего партнерства с ФКУ Упрдор «Кола». В прошлом году были доверены два сложных объекта - капитальные ремонты мостов через реку Мийналйоки (231 км автодороги А-121 «Сортавала») и через реку Тохма (20 км подъезда к МАПП «Вяртсиля»). Там применялась технология устройства буронабивных свай до одного метра в диаметре и максимальной глубиной 25 метров. В Карелии выполнять такие работы больше ни одна компания не может.

В этом году ООО «АргоСтрой» выполнило ремонт трех мостов на региональной автодороге Суоярви - Юстозеро (через Поросозеро) - Медвежьегорск, а еще продолжается ремонт на трех мостах федеральной автодороги А-119 Вологда -Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 «Кола».

- Сами делаем подъезды, разрушаем скалу - есть у нас экскаваторы, самосвалы, - говорит Александр Кершинский, главный инженер ООО «АргоСтрой». - Приобрели временный металлический разборный мост и теперь можем оперативно сделать объезд практически на любой реке, обеспечить проезд при ремонте коммунальных сетей.

В прошлом году ООО «АргоСтрой» был построен важный для столицы Карелии объект, обеспечивающий подачу воды от водоподъемной станции к центру города. По набережной Варкауса переложили водопровод диаметром 0,8 метра и длиной 450 метров. В продолжении этой работы в этом году выполнено переустройство водопроводных сетей на пересечении улиц Куйбышева, Ленинградской и набережной Варкауса, чтобы под обновленным кольцом не оставалось старых труб. Ремонты выполняются в тесном взаимодействии с заказчиком - структурами «РКС-Петрозаводск».

- Работа на устройстве коммунальных сетей в черте города имеет свою специфику, - отмечает Александр Кершинский. - К примеру, переход улицы Московской пришлось делать ночью. Чтобы выполнить задачу, пришлось останавливать движение, отключать троллейбусные провода. Стараемся на всех таких объектах организовать работу так, чтобы доставлять как можно меньше неудобства горожанам.

Один из отремонтированных мостов на автодороге Суоярви - Юстозеро (через Поросозеро) - Медвежьегорск.

Стратегия расстановки сил

- Специализированные работы требуют узкой квалификации, - говорит Александр Кершинский. - К примеру, сварщик не может быть одновременно и монтажником. Как и на сварочные работы, для монтажа проводов на высоте 25-30 метров нужны соответствующие допуски, владение знаниями по выполнению работ и технике безопасности.

Каждое новое достижение компании - результат настойчивой и целенаправленной подготовки. К примеру, выполнение работы по переводу жилых домов на природный газ в Петрозаводске стало возможным благодаря квалификации работников и технической оснащенности.

Опора компании - руководители проектов. По мостам это Сергей Ушинский, по электросетям и подстанциям - Руслан Смушков, прораб по коммунальным сетям Александр Епифанов. Это те люди, которые прошли большую школу, знают, что и как надо делать, могут поставить задачу и возглавить любую работу. К примеру, Руслан Смушков начинал трудовую биографию электромонтером с 18-летнего возраста и, пройдя ступени карьерного роста, вырос до высококлассного специалиста.

Кадровый дефицит, конечно, есть - это механизаторы, экскаваторщики, трактористы-крановщики. Их просто не найти. Приходится людей обучать на рабочих местах, прикреплять к наставникам. Сплав опыта и молодости помогает предприятию преодолевать все трудности. И это - коллективом всего в чуть более 100 человек.

- В нашей работе наиболее важен конечный результат, - отмечает Александр Кершинский. - Он заключается в том, что с помощью построенных нами линий электропередач получают электроэнергию десятки тысяч людей и сотни предприятий, коммунальные сети обеспечивают надежное снабжение ресурсами, а благодаря восстановленным мостам препятствия преодолеваются быстро и незаметно. Мы работаем для ощутимой пользы людей. Думаю, любому настоящему строителю это приятно сознавать.

Установка конструкции с помощью вертолета.

ЦИТАТА

«Мы работаем со многими подрядчиками, в том числе иногородними.

«АргоСтрой» - надежный партнер и, самое главное, местная компания, способная оперативно выполнять сложнейшие задачи».

Александр САФРОНОВ, главный управляющий директор группы компаний «РКС-Петрозаводск».

СКАЗАНО

«На сложных объектах работать интереснее. Такая работа держит в тонусе, позволяет организации постоянно расти. Осваиваются новые технологии, приобретается новая техника, получаем новый опыт».

Александр КЕРШИНСКИЙ, главный инженер ООО «АргоСтрой».

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