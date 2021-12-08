Константин Биджоев: «Какая альтернатива QR-кодам и вакцинации? Локдаун!»

Константин Биджоев ответил на распространенные вопросы северян о вакцинации от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тема вакцинации от коронавируса остается одной из самых острых для обсуждения на протяжении уже нескольких месяцев. Накал страстей увеличился после того, как в конце октября в Мурманской области ввели QR-коды для посещения кинотеатров, театров, торгово-развлекательных и торговых центров и т.д. На непростые вопросы северян о прививках против COVID-19 ответил главный врач Мурманской городской поликлиники № 2 Константин Биджоев.

Омикрон и будущие мутации

Многие до сих пор сомневаются, надо ли делать прививку: не слишком ли быстро ее изобрели, достаточно ли времени прошло для ее изучения, не будет ли побочных эффектов и т.д.

- Мысленно перенесемся в Африку. Там всего 10% населения получило хотя бы первый компонент. Вероятно, оттуда и пошел новый штамм - омикрон. Как происходит мутация? Есть популяция людей, которая плотно проживает и контактирует друг с другом - в квартире, офисе, общественном транспорте и так далее. Вирус гуляет от одного носителя к другому, его РНК и генетический материал меняются. У омикрона количество мутаций в геноме в десятки раз больше, чем у дельты. Чем меньше вакцинированных, тем выше количество мутаций, - отметил Константин Биджоев.

Когда коронавирус только появился, дети болели очень редко, а вот теперь из-за мутаций число зараженных до 18 лет возросло. Новые штаммы приводят к тяжелой болезни и даже смерти. По последним данным ВОЗ, на миллион заболевших COVID-19 приходится 50 детских смертей.

Именно потому, что болезнь развивается, во многих странах население стимулируют к вакцинации, в том числе вводят QR-коды. Разделение на привитых и не привитых, которое невольно возникает в обществе, многих злит: «Я привьюсь и заболею! Или побочка вылезет».

- Никогда врачи не говорили, что после прививки точно не заболеешь. Она помогает избежать или болезни вообще, или, по крайней мере, болезни в тяжелой форме и смерти, - отмечает главный врач.

Когда укол не нужен?

Для многих северян насущный вопрос: в каких случаях вакцинация противопоказана? Единого списка заболеваний нет. На сайте поликлиники № 2 можно найти инструкцию к вакцинам, например, для «Спутника V», где есть актуальные на данный момент рекомендации.

В их числе - гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (в таком случае на прививку можно идти через 2 - 4 недели после ремиссии, если ОРВИ, расстройство ЖКТ были не острыми - то после нормализации температуры), возраст до 18 лет. Противопоказания для второго компонента - тяжелые поствакциональные осложнения: анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов после введения первого компонента.

В инструкции указано, что беременным и кормящим мамам можно делать прививку, если польза от нее больше, чем риск осложнений. В таком случае надо обязательно консультироваться с врачом, как и тем, у кого были сложные операции и болезни: трансплантация костного мозга, ВИЧ, гепатит, онкология и т.д. В некоторых случаях вакцинация нужна, например, если есть сахарный диабет или ожирение – они увеличивают риск тяжелого течения COVID-19.

Константин Биджоев. Фото: Личный архив

- По новым правилам, медотводы от врача подписываются еще и руководителем медицинской организации или его замом. Каждый день мне на стол ложатся десятки медицинских отводов. Я рассматриваю каждый, а не подписываю слепо. И зачастую сталкиваюсь с тем, что медотводы были даны на фоне эмоционального возбуждения врача и пациента, конфликта, и не имеют ничего общего со здоровьем. Это социально-психологический фактор. Поэтому большую часть медотводов мы отклоняем. С введением вакцинации у нас образовалось огромное количество пациентов с «аллергиями». Пусть не обидятся на меня те, у кого действительно есть аллергия. Но некоторые годами не посещают поликлинику, а потом заявляют, что не могут жить и вакцинироваться. А получив медотвод, уходят и не возвращаются, - рассказывает Константин Биджоев.

При этом есть и обратная сторона. Некоторые северяне специально скрывают, что у них есть аллергия или был отек Квинке, чтобы им сделали прививку. И это очень опасно, ведь дома после вакцинации человеку может стать плохо.

Антитела и побочные эффекты

Северяне, которые переболели коронавирусом или сдали тест на антитела, которых оказалось много, не торопятся делать прививку. Тем более что появилась информация, что обладатели антител тоже смогут получать QR-коды.

- На данный момент нет научно обоснованного подхода: мы не знаем, какой уровень антител считается защитным. Раньше думали, что если человек переболел, то он под защитой, но сейчас видим, что переболевшие заражаются снова, - отмечает Биджоев. - Неправильно, что QR-код начинает обретать негативный характер. Это способ зашифровать информацию, а не ярмо. От гриппа ежегодно, по данным ВОЗ, умирает 250 - 600 тысяч человек, от ковида с начала пандемии умерли уже 5 миллионов человек.

Некоторых от прививки останавливает то, что после первого компонента заболевают COVID-10. Но это, как отмечают врачи, не показатель слабости вакцины, а лишь следствие того, что после первого укола иммунитет еще не сформировался.

- Часто пишут, что есть побочные эффекты. Безусловно, есть, как и у всех лекарственных препаратов и вакцин. Их можно найти в инструкции, - говорит врач.

В частности, повышение температуры, ломота в суставах и боль в мышцах, учащение сердцебиения, тошнота и другие. Но это быстро проходит и возникает не у всех.

- Какова альтернатива QR-кодам и вакцинации? Локдаун! Мы все через это прошли, и я уверен, что больше никто не захочет возвращаться к этому, - резюмировал Константин Биджоев.

НА ЗАМЕТКУ

До недавнего времени тест на коронавирус брали не у всех, а только у тех, кто входил в определенные группы: у северян старше 65 лет, беременных, болеющих в тяжелой форме, контактирующих с ковидными больными медработников.

Сейчас мазок берут у всех, у кого есть признаки ОРВИ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru