В небе – враг, а они у печей: Комбинат «Североникель» ковал Победу в Заполярье

Рядом с Имандрой в городе стоит памятник защитникам Заполярья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Одевали наших воинов, буквально отдавали для них последнее и жители заполярного Мончегорска. Почти 55 тысяч единиц верхней одежды, 145 тысяч пар валенок, а работники местного комбината трехкратно увеличили выпуск остро необходимого стране никеля, - такими словами сопроводил президент Владимир Путин информацию, что Мончегорску присвоено звание «Город трудовой доблести».

Вклад города металлургов в Победу был отмечен на федеральном уровне в сентябре этого года. Хотя северяне о нем помнят всегда - неслучайно Мончегорск набрал в голосовании свыше 57 тысяч голосов.

Уехать нельзя остаться

22 июня 1941 года жители Мончегорска вместе со всей страной узнали о вероломном нападении врага. Мобилизация началась сразу. На второй день войны на городском стадионе стояли тысячи людей самого разного возраста, от стариков до юных девушек, - собиралось ополчение. Одновременно с этим началась эвакуация комбината «Североникель» - металлургического предприятия, оказавшегося в прифронтовой зоне и представлявшего для немецких захватчиков особый интерес. Каждый день над городом летали вражеские самолеты, но бомбежек не было. Почему? Ответ прост: комбинат берегли, чтобы потом он работал на Германию. Оборудование приходилось грузить ночью, хотя полярный день мешал делать все скрытно. Рабочие жгли остатки мазута и даже ветошь, чтобы из труб шел дым и фашисты не поняли, что предприятие остановило работу.

Когда эвакуация завершилась, многие небольшие населенные пункты - Монча, Сопча, Тростники, Верхний Нюд – осиротели: там не осталось ни одного жителя. Но уже через год все изменилось.

- Комбинат эвакуировали в кратчайшие сроки по приказу Госкомитета обороны, оборудование погрузили на железнодорожные платформы и увезли на Урал, в Норильск. Я читал воспоминания северян тех лет. Комбинат на тот момент только построили (8 октября 1938 года вступила в строй первая очередь комбината «Североникель». – Ред.), и работники буквально уничтожали результат своего труда, многие со слезами на глазах занимались демонтажем. То, что не могли увезти, готовы были взорвать, лишь бы не отдать врагу, - рассказывает депутат Мурманской областной Думы, заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративным проектам Максим Иванов.

Заместитель генерального директора Кольской ГМК по региональной политике и корпоративным проектам Максим Иванов. Фото: duma-murman.ru

«Войну в бомбоубежище не просидишь…»

В мае 1942 года ситуация на фронте стабилизировалась и стало понятно, что Мурманск удалось отстоять (хотя был план захватить его за несколько недель), поэтому «Североникель» решили вернуть в Мончегорск, чтобы воплотить девиз «Все для фронта, все для победы» в жизнь. Впереди у Мурманска был самый страшный день - 18 июня 1942 года, когда город подвергся страшной бомбардировке. А Мончегорск в буквальном смысле слова ковал Победу. Это было тяжело.

Опытных металлургов, которым жар печей был привычен, забрали на фронт, и на комбинате работали старики, женщины и даже подростки. Не из-под палки, а потому, что не так уж и далеко, в Долине Славы, носившей тогда название Долина смерти, погибали их родные. И армии нужны были техника и оружие.

Если вы бывали в Мончегорске и видели комбинат, то не поверите, что вернуть к работе его смогли в считанные недели. За это время сотни вагонов с оборудованием успели дойти из сердца СССР до Крайнего Севера, а на комбинат поступило сырье. Это был масштаб, который трудно представить, но время в тот период было равноценно жизням.

При этом сотрудники «Североникеля» работали под бомбежками. Часто, даже слишком часто, вой сирен заставал их прямо на рабочем месте, до бомбоубежища было не добежать, да и люди… не хотели. В книге Михаила Важнова «Эвакуация» опубликованы воспоминания героев тыла. И от слов: «В бомбоубежище всю войну не просидишь» идет мороз по коже. Комбинат производил до 65 тысяч тонн никеля в год!

Комбинат «Североникель» в предвоенные годы. Фото: Пресс-служба КГМК

- В это же время в городе работали пять военных госпиталей, и за годы войны в них побывало 8 миллионов человек! – рассказывает глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков. – У нас делали валенки, ремонтировали машины.

Сложно представить после всех этих слов, что на тот момент Мончегорск больше походил на поселок, чем на город, статус которого он получил всего за 4 года до войны. Каменные здания комбината контрастировали с деревянными домами. В последние мирные годы здесь проживало всего 15 тысяч человек!

Награда для тех поколений

Для того чтобы Мончегорск получил заслуженное звание «Город трудовой доблести», Кольская ГМК, администрация города, Российская академия наук и местные историки и активисты провели большую работу. К слову, инициатива подать заявку на конкурс поступила от двух общественных организаций – «Дети войны» и Совета ветеранов. За полтора года собрали свыше 250 листов документов с детальным описанием подвига мончегорцев.

- Многие спрашивают: для чего это звание? Формальность? Это награда для тех поколений, что ковали победу. Мы должны сохранить историческую память об их подвиге, - уверен Максим Иванов.

Важную роль в оформлении заявки на присвоение статуса сыграли документы о наградах «Североникеля», которые предоставила КГМК. С марта 1945-го по апрель 1946-го (кроме ноября 1945-го) предприятие ежемесячно отмечали переходящим Красным знаменем Государственного комитета обороны.

И вот, звание есть! Что же дальше? Администрация Мончегорска и КГМК приведут в порядок все военные памятники города. Хотя эта работа и ранее проводилась на регулярной основе. Также должна появиться новая достопримечательность.

- Это будет стела с гербом Мончегорска и указом президента о присвоении звания «Город трудовой доблести». Стелу установим в доступном месте, чтобы каждый желающий мог к ней подойти. На данный момент готовится проект. 2022 год - юбилейный для Мончегорска, и до сентября, когда городу исполнится 85 лет, планируем закончить все работы, - рассказал Виктор Садчиков.

Сейчас жители Мончегорска и сотрудники Кольской ГМК (преемницы комбината «Североникель») работают под мирным небом. И хочется, чтобы наши дети узнали, что такое война, только из учебников истории.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3870 мончегорцев были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

816 мончегорцев - медалью «За оборону Советского Заполярья»

Об автопробеге, посвященном 77-летию Петсамо-Киркенесской операции, читайте здесь.

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