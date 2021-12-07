Десятый Сталинский удар Заполярья

Автопробег «Дорогами войны» был посвящен 77-летию Петсамо-Киркинесской операции. Фото: Антон ЗАБИРОВ

За полгода до Победы завершилась Петсамо-Киркенесская операция. В этом году исполнилось 77 лет с момента разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Когда мы говорим о кровопролитных событиях Десятого Сталинского удара, то обычно вспоминаем, как не пускали врага на кольскую землю в районе Долины Славы, как шли наши войска на Петсамо. В мае этого года, накануне Дня Победы, «Комсомольская правда»-Мурманск» организовала автопробег в том направлении, посетив места боев, увековеченные мемориалами.

А в ноябре мы снова отправились в путь, но лежал он южнее - к границе с Карелией, где также были бомбежки. Мы едем по городам, где северяне на пределе своих возможностей работали, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Автопробег стал совместным проектом «КП»-Мурманск» и Мурманской региональной общественной организации Клуб полезных мероприятий «Ваш выбор». Также к нам присоединились наши друзья из региональной организации содействия развитию культуры «Татарское культурное общество «Якташ», которые уже не первый раз участвуют в наших мероприятиях.

Первая точка нашего маршрута – Мончегорск. Выбор сделан неслучайно, ведь город металлургов в годы войны буквально ковал Победу. Враг рассчитывал захватить Мурманск за недели, даже успел распечатать пригласительные на банкет в гостинице «Арктика», где планировалось отметить взятие столицы Заполярья. Мончегорск тоже хотели взять, ведь здесь 23 февраля 1939 года комбинат «Североникель» дал первый товарный огневой никель.

На въезде в город нас встречает памятник первопроходцам Мончетундры – фигура геолога с поднятой рукой, в которой зажат инструмент. Но еще раньше нам открывается вид на Кольскую ГМК. Это промышленное сердце города, которое защищали даже когда над Мончегорском кружили, словно хищные птицы, вражеские самолеты.

Подвиг северян, не отдавших Заполярье врагу, не забыт. Фото: Антон ЗАБИРОВ

По проспекту Металлургов следуем на Ленинградскую набережную Имандры. Там стоит памятник «Защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)». Скульптор Виктор Королев, архитектор Марк Горелик.

Деньги на создание мемориала зарабатывали комсомольцы и пионеры – сдавали макулатуру, металлолом, грибы и ягоды. Поэтому памятник стал по-настоящему народным и одним из самых интересных в регионе – рядом установлены фигуры матроса и солдата.

- Символизирует он тех, кто защищал наш край в годы Великой Отечественной войны – это воины Карельского фронта и моряки Северного флота. Именно они в октябре 1944 года в ходе Петсамо-Киркенесской операции освободили Заполярье от фашистов, избавили от немецкой оккупации норвежский народ, - рассказали в музее истории города Мончегорска.

К подножию памятника участники автопробега возложили венки, предоставленные салоном «Милосердие», и цветы от цветочного салона «Диантус».

- Не первый раз мы поддерживаем автопробег «Комсомольской правды»-Мурманск» и рады, что поводов, чтобы у военных памятников Заполярья алели гвоздики, становится больше. «А память священна», - пелось в песне пусть и не про боевые действия, но эта фраза так подходит нам, северянам, когда мы говорим о Великой Отечественной войне и Петсамо-Киркенесской операции. Пока мы помним, живы и те, кто пал, защищая Родину, - отметила руководитель отдела розничных продаж цветочного салона «Диантус» Надежда Ботова.

Сотни мончегорцев не вернулись с фронта, погибли под бомбежками, боролись с голодом, морозами, чтобы «Североникель» работал. И этот подвиг не был не замечен.

Участники автопробега посетили военные мемориалы в городах, где ковалась Победа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Еще один город, где был совершен трудовой подвиг - Кандалакша. Те, кто едет в эту сторону, не могут не заметить военные памятники и захоронения времен Великой Отечественной войны. Особенно много их в лесах, там, куда не каждая машина сможет проехать даже летом, а зимой и вовсе путь закрыт.

На улице Беломорской у здания Кандалакшского морского торгового порта стоит белая стела со стилизованным орденом Отечественной войны, а рядом памятный камень с надписью «Павшим - живые. Памяти портовиков, не вернувшихся с войны 1941-1945 гг.». Это напоминание о тех работниках, кто ушел на фронт, и тех, кто остался, чтобы работать в тяжелейших условиях.

Удивительно, но жители Кандалакши даже в такой обстановке, когда сил почти не оставалось, делали еще одно важное дело: при железнодорожной больнице открылся филиал областной станции переливания крови, за годы войны через него прошло более трех тысяч доноров. Кровь переливали раненным солдатам, многие из которых лежали в кандалакшских госпиталях, под которые отдали здания школ.

Все эти ежедневные подвиги сложились воедино и были отмечены. 17 октября 1984 года Кандалакшу удостоили ордена первой степени за мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, и успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве.

Судьбоносная артерия

Всего 70 километров отделяли Кандалакшу от боев на Вермановском рубеже. Город с первых дней Великой Отечественной войны бомбили. Внимание врага к небольшому городу было неслучайным - здесь находились порт и железная дорога. Эти две артерии фашисты хотели перебить, чтобы отрезать Север от страны, прекратить поставки, которые были так важны.

Кандалакшский морской порт в военные годы работал в самых опасных условиях. На суда налетали вражеские самолеты и сбрасывали фугасные бомбы. Но морская навигация не прекращалась. Суда доставляли солдат, которых перебрасывали на фронт, грузы, боеприпасы, продовольствие, вывозили раненых и эвакуированных, доставляли.

Рядом с портом в Кандалакше стоит памятник работникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Фото: Дмитрий Лоскутов

- Работа флота в Заполярье в летние месяцы была особенно опасной. Для рейсов старались выбирать дни с плохой видимостью, туманные и дождливые, но плохие метеорологические условия усложняли судовождение. Малейшая ошибка могла привести к посадке судна на мель, превратив его в удобную мишень для противника. К тому же в июне - сентябре 1941 года немецкая авиация поставила 67 донных неконтактных мин в районе Терско-Орловского маяка, 10 – в Кандалакшском заливе. Опасаясь прорыва вражеских кораблей, наш флот также выставлял минные заграждения. На одном из таких минных полей в районе Порьей губы Кандалакшского залива в августе 1941 года погиб пароход «Поморье», следовавший с грузами и людьми из Кандалакши по Терскому берегу, - говорится в книге «История порта и города», написанной при участии Дмитрия Лоскутова, члена Союза краеведов России, Ассоциации независимых журналистов России, сотрудника КМТП.

В 1942 году военных и продовольствие стали доставлять в основном по железной дороге. Суда бросили на доставку леса, угля, руды. Несмотря на ветхие причалы, нехватку людей и бомбежки, перевозили до 800 тысяч тонн грузов!

Многие сотрудники порта ушли на фронт и не вернулись. Но кандалакшане совершили трудовой подвиг, который помог приблизить День Победы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Генеральный директор Кандалакшского морского торгового порта Талех Бабахан оглы Меликов:

- Великая Отечественная война - одно из самых страшных испытаний, выпавших на долю советского народа. С первых дней войны в Кандалакшском районе шли ожесточенные бои, а сама Кандалакша стала прифронтовым городом. Кандалакшский морской торговый порт на стадии своего становления и развития повергся многим испытаниям. Из Архангельска в Кандалакшу судами Северного пароходства доставляли воинские части и снаряжение, а обратными рейсами эвакуировали раненых и мирное население, вывозили оборудование стратегических предприятий. Среди защищавших свою Родину кандалакшан были и портовики - они уходили с оружием в руках на фронт и трудились в тылу, помогая армии. Мы всегда будем помнить о мужестве и подвиге народа, который внес решающий вклад в Победу над фашизмом. Вечная память воинам-героям!

Генеральный директор Кандалакшского морского торгового порта Талех Бабахан оглы Меликов. Фото: КМТП

По направлению Мурманск - Кандалакша находится еще один населенный пункт – Ловозеро. Отсюда на фронт уходили и люди, и животные.

Саамы на войне

Из оленеводов и оленей были сформированы оленно-транспортные батальоны. Памятник им стоит в Мурманске, а в самом селе в 1985 году – к 40-летию Победы - поставили памятный знак в честь погибших на войне ловозерцев. В первый же год из Ловозера на фронт ушли почти 200 человек, а за все военное лихолетье – около 800. Причем саамы воевали не только вместе с «арктическими танками» (так называли оленно-транспортные батальоны), но и с саперами, артиллеристами и т.д.

Интересна военная история еще одного поселка в Ловозерском районе - Ревды. К слову, Ревда появилась только в 1950 году, до этого горняки жили в поселке Аллуайв, а рядом был еще один – Ильма. Радио там не было, и о том, что началась война, рабочие и их семьи узнали только через два дня, когда приехали пограничники с повестками. Мужчин увезли в Ловозеро, где состоялся митинг. Аллуайвский комбинат законсервировали. Его хотели эвакуировать в Норильск, но под Кандалакшей эшелон попал под бомбежку и все оборудование, а также документация, включая геолого-разведывательную, были уничтожены.

Трудовой подвиг

Наравне с Мончегорском и Кандалакшей работа в тылу кипела в Кировске и Апатитах. Налеты на эти города и железную дорогу начались 28 июня 1941 года и не прекращались до 1943-го. В этих тяжелейших условиях надо было жить и работать.

Сейчас в Кировске проживает почти 26 тысяч человек, в Апатитах – почти 54 тысячи. А в годы войны эти города опустели. Свыше 10 тысяч местных жителей ушли на фронт, а еще около 20 тысяч эвакуировали. Комбинат «Апатит», как и «Североникель» в Мончегорске, по большей части вывезли на Урал и в Казахстан. Однако он работал, только вот из трех тысяч сотрудников осталось только 200…

- 2 июля 1941 года утром, придя на работу, заведующая Зинаида Петровна нам сказала, что сегодня в 14 часов наш детсад и все другие детские учреждения города будут эвакуированы в глубокий тыл. Об этом было по радио объявлено всему городу. В детсад к 12 часам пришли все родители и принесли детям необходимый запас одежды, белья, обуви, пищи. Нам, воспитателям, разрешили на 2 часа сходить домой, чтобы взять документы и один чемодан с необходимыми вещами, а потом нас на 15 минут вызвали на короткую беседу в ГК ВЛКСМ, где было твердо сказано, чтобы мы считали себя тоже мобилизованными, берегли детей в глубоком тылу до конца войны и привезли домой всех живыми и здоровыми, - приводят отрывки из воспоминаний ветерана труда, почетного гражданина города Кировска Татьяны Ивановны Коловановой в Государственном архиве города Кировска.

В Ловозеро установлен памятник «Землякам-ловозерцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вырвали Победу

Комбинат встал на военные рельсы. Здесь производили фосфор для огнесмеси КС - начинки зажигательных авиабомб, а также ручные гранаты, мины, штыки и даже хирургические скальпели. Карбид кальция был необходим для ремонта самолетов, танков, боевых машин и другого военного оборудования.

Все силы были брошены на сохранение железной дороги, которую нещадно атаковал враг. Северяне рыли траншеи, строили землянки, оборонительные рубежи, была создана система противовоздушной обороны - лишь бы не дать отрезать дорогу, от которой зависели тысячи жизней и исход сражений.

В Кировске цветы и венки участники автопробега возложили к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне, у которого горит Вечный огонь, а в Апатитах – к памятнику землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Интересно, что второй мемориал открыли не так давно – в 2013 году, деньги на него собирали жители обоих городов.

Участие в нашем автопробеге принял автосалон «Прагматика Лада», который предоставил Vesta Cross.

- Дорогами памяти, военными дорогами – можно по-разному назвать это мероприятие, к которому мы рады были присоединиться. Наша благодарность тем, кто воевал, шел под пулями и взрывами, проливал кровь ради свободы страны, неизмерима. Нет семьи, которой бы не коснулись страшные события 1941 - 1945 годов. Мы живы потому, что советские солдаты оказались сильнее врага. Это Победа, за которую мы заплатили миллионами жизней. Петсамо-Киркенесская операция стала одним из лучей, осветивших 9 Мая 1945 года, - отметил директор ОП города Мурманска ООО «Прагматика Лада» Алексей Скороходов.

Также мы благодарим за помощь в организации автопробега группу компаний «Автомаркет», в том числе за предоставленные Haval Jolion и «УАЗ Патриот», и компанию «Смоленские колбасы».

- 9 Мая - особенный день для всех нас! Но есть даты и события, которые также важно помнить. Разгром вражеский войск в Заполярье в их числе. Подвиг северян на фронте и в тылу - это то, благодаря чему смогли жить многие поколения. Низкий поклон тем, кто защищал нашу малую Родину и великую страну, - рассказали в группе компаний «Автомаркет».

В поселке Аллуайв о войне узнали на вторые сутки после ее начала. Фото: Антон ЗАБИРОВ

КОНКРЕТНО

Пять фактов о Петсамо-Киркенесской операции

1. Началась 7 октября 1944 года, а закончилась 29 октября.

2. Десятый Сталинский удар завершился освобождением Киркенеса и Нейдена.

3. Советская армия потеряла 21 233 человека.

4. 19-й горно-егерский корпус врага потерял около 30 из 53 тысяч солдат и офицеров.

5. Северный флот потопил 156 кораблей и судов врага.

О подвиге жителей Мончегорска и почему город получил звание города трудовой доблести, читайте здесь.

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