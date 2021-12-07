Новогодние представления для детей 2021-2022 в Мурманске: афиша, билеты, расписание

Рассказываем, что посмотреть и куда сходить на новогодних праздниках родителям и их детям в Мурманске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на коронавирус, на новогодних праздниках досуг можно провести с пользой в культурных учреждениях Мурманска. Рассказываем, как развлечься, что посмотреть и куда сходить на новогодних праздниках родителям и их детям.

Афиша новогодних представлений для детей 2021-2022 в Мурманске.

Мурманский областной театр кукол:

18 декабря, 11.00 и 13.30 — «Сказки бабушки Зимы» (300 рублей), 15.30 и 17.00 — «Барто пожаловать» (300 рублей)

19 декабря, 11.00 и 13.30 — «Плотник Андерсен и Рождественский гном» (300 рублей), 15.30 и 17.00 — «Елочка с иголочки» (300 рублей).

С 24 декабря театр ждет зрителей на новогодние представления с показом премьерных спектаклей и участием Деда Мороза и Снегурочки!

«Подарок для мышки»: 24 декабря в 16.00 и 18.00, 25 декабря в 11.00 и 18.00, 26 декабря в 18.00, 27 декабря в 18.00, 30 декабря в 16.00. (400 рублей)

«Аленький цветочек»: 25 декабря в 16.00 и 18.00, 26 декабря в 11.00 и 17.00, 29 декабря в 18.00. (400 рублей)

Купить билеты можно на сайте театра или в кассе.

Мурманский областной драматический театр:

26-29 декабря, в 11.00 и 14.00 - Праздничное представление для детей «Новогодняя сказка из ларца» (350-400 рублей)

Билеты можно купить на сайте театра или в кассе ДК Кирова.

Мурманский областной Дворец Культуры им. С.М. Кирова:

12 декабря, 14.00 — Концерт «Добро пожаловать, Зима!» концерт вокального ансамбля «Цветные сны» с участием кружка иллюзионного искусства «Волшебник» (150-300 рублей)

25 – 31 декабря, 11.00 и 15.00 — Новогоднее театрализованное представление «Настоящая история Зимнего царства» (500 рублей)

Билеты можно купить на сайте ДК или в кассе.

Северян ждут на новогодние представления. Фото: vk.com/murmangov

Мурманская областная филармония:

19 декабря, 17.00 — Фестиваль «Рождественские встречи». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер и солист – Марк Дробинский (виолончель), Франция (700-800 рублей)

25 декабря, 18.00 - фестиваль «Рождественские встречи». «С новым…джазом!». Александр Златин (фортепиано), Москва и солисты филармонии (400-500 рублей)

26 декабря, 11.00 — концерт для самых маленьких слушателей «Я мечтаю». Ведущая – Екатерина Ефремова (200-300 рублей)

26 декабря, 17.00 — фестиваль «Рождественские встречи». «Девятый вал. Токкаты от 17 до 21 века». Владимир Королевский (орган), Сочи (500-700 рублей)

29 декабря, 19.00 — фестиваль «Рождественские встречи». The Latin Jazz Mass для солистов, хора и джазового ансамбля, Мурманск (400-500 рублей)

Билеты можно купить на сайте филармонии или в кассе.

Мурманский областной краеведческий музей:

18 декабря, 15.00 — Автобусная экскурсия «Мурманск – ворота в Арктику» (200 рублей)

27 декабря, 15.00 — Пешеходная экскурсия «Рождение столицы Заполярья» (150 рублей)

В рамках культурной программы «Новогодний кавардак»:

11 декабря, 13.00 – мастер-класс «Новогоднее настроение», 14.00 – мастер-класс «В ожидании праздника»

14 декабря, 14.00 – аквагрим

20 декабря, 15.00 – мастер-класс «Новогоднее настроение»

21 декабря, 12.00 – мастер-класс по рисованию «Сказочная зима»

22 декабря, 15.00 – мастер-класс «Новогоднее настроение»

27 декабря, 14.00 – мастер-класс «В ожидании праздника»

Все мастер-классы стоят 50-100 рублей.

Мероприятия проводятся по предварительной записи по телефону: 99-44-58

Билеты можно купить на сайте или в кассе музея.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека:

6 - 26 декабря (время по записи) — «Преступный Новый год»: детективная игра. Предварительная запись по телефону отдела: 44-21-79.

19 декабря, 12.00 - Зимушка-зима: театрализованное игровое представление. Вход свободный по предварительной записи: 44-73-37.

Напомним, что в Мурманске для посещения культурных учреждений нужно предъявить QR-код или его альтернативу.

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