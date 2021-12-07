Сибирские ученые предложили методику восстановления арктических озер

Удачный опыт регулирования трофических цепей уже накоплен для водоемов средней полосы России. Фото: Пресс-служба ПОРА

Ученые Института биофизики сибирского отделения Российской академии наук предложили способ восстановления экосистем арктических озер, подвергавшихся в течение десятилетий промышленному загрязнению, с помощью гуанотрофикации.

Как рассказал гидробиолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией экспериментальной гидроэкологии Института биофизики СО РАН Михаил Гладышев в ходе заседания дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики, исследования показали, что даже после полного прекращения сбросов сточных вод олиготрофные (низкопродуктивные) арктические водоемы не могут вернуться к изначальному природному состоянию в течение нескольких десятилетий. Искусственное повышение продуктивности таких водоемов за счет внесения минеральных удобрений несет опасность нарушить баланс экосистемы в другую сторону, а именно вызвать «цветение» воды цианобактериями или «зеленые приливы» нитчатых водорослей. При таких явлениях водоемы не только неэстетично выглядят, но в них также исчезают многие ценные виды рыб.

Ученые предложили опробовать на таймырских озерах, сильно загрязненных за десятилетия работы на территории полуострова промышленных предприятий, метод гуанотрофикации, то есть внесения натурального удобрения, полученного от птиц. «Искусственная гуанотрофикация может рассматриваться как экологичная технология восстановления качества воды в дистрофных водоемах (например, озера Пясино) при обязательном снижении внешней антропогенной нагрузки. Она может привести к повышению численности ценных промысловых пород рыб, так как она напрямую зависит от количества и качества первичной продукции микроводорослей. Сотрудники института биофизики СО РАН совместно с коллегами из Института проблем экологии и эволюции РАН и Института биологии внутренних вод РАН, Сибирского федерального университета передали в Проектный офис развития Арктики поэтапную программу научно-исследовательских работ для проверки возможности повышения качества воды и рыбопродуктивности арктических озер за счет искусственной гуанотрофикации. В России имеются научно обоснованные предпосылки для разработки технологии восстановления арктических озер, рассказал Михаил Гладышев.

Удачный опыт регулирования трофических цепей уже накоплен для водоемов средней полосы России, было бы интересно изучить возможность и актуальность применения подобных технологий для Арктики, полагает другой участник заседания, главный специалист ФГБНУ «ВНИРО» Владимир Константинов.

Проблемы качества воды очень актуальны для водоемов, которые используются для аквакультуры, считает Председатель центрального совета МОО «Природоохранный союз», академик Российской экологической академии Вероника Тарбаева. На данный момент для работы форелевых хозяйств, которых очень много на северо-западе России, требуются рыбоводно-биологические обоснования (РБО), однако фактически их качество и состояние воды в водоеме никто не контролирует. При этом аквакультура - источник биологического загрязнения, которое также способно нарушить баланс экосистем. Необходимо возродить систему слежения за качеством работы рыбных хозяйств, усилить контроль за отбором проб рыбы и воды для исследований, считает Тарбаева.

"Подобные программы требуют взаимодействия с федеральными органами власти, а также с бизнесом, который готов участвовать в реализации программы восстановления. В целом эта программа может быть реализована с использованием механизма ГЧП, т.к. водоемы находятся в государственной собственности, за некоторыми исключениями. Восстановление водоемов - проект недешевый, порядка 300 тыс. долларов в год. Не каждый бизнес сможет в ней участвовать. А ГЧП-подход позволит при определенной поддержке государства привлечь бизнес в эти актуальные для АЗРФ проекты! Тем более этот проект позволяет реализовать несколько ЦУР ООН, в частности, цель 15 - "Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию", а также цель - "Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех". И, конечно, необходим эксперимент" - говорит Александр Воротников, координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики.

В мероприятии также приняли участие директор Федерального селекционно-генетического центра рыбоводства (СПб) Анатолий Лукин, заведующий лабораторией водных экосистем ИППЭС Кольского научного центра РАН Дмитрий Денисов, советник председателя КНЦ РАН Владимир Маслобоев и другие.

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