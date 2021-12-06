Ледовые катки-2021/2022 в Мурманске: дата открытия, расписание, цены на билеты

Рассказываем, где можно покататься на коньках в Мурманске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одно из традиционных зимних развлечений - катание на коньках. В Заполярье оно пользуется большим спросом. Рассказываем, где можно с ветерком и термосом горячего чая в руках прокатиться в Мурманске на катке и сколько это будет стоить.

Стадион «Строитель»

Современный спорткомплекс, который оборудован катком. Он уже открыт, работает в четверг и пятницу с 19.00 до 22.00, в субботу - с 18.00 до 22.00, в воскресенье - с 17.00 до 22.00. В другие дни он не работает.

Стоимость посещения для детей до 12 лет - 240 рублей, с 12 лет - 400 рублей. В четверг все сеансы дешевле и стоят по 240 рублей. Прокат коньков - по той же цене.

Есть также абонементы на 5 и 10 посещений.

Пенсионерам, многодетным семьям, людям с ОВЗ и детям-сиротам предоставляются льготы. К слову, в день рождения для именинника вход бесплатный.

Адрес: улица Воровского, 15а.

Стадион профсоюзов

Каток на Центральном стадионе профсоюзов - крупнейший за Полярным кругом, на базе которого наряду с массовым катанием проходят также и тренировки спортсменов-конькобежцев.

Открытие катка запланировано на 18.00 9 декабря. Режим работы: в четверг и пятницу - с 18.00 до 22.00, в субботу и воскресенье - с 16.00 до 22.00. В остальные дни каток не работает.

Разовое посещение со своими коньками стоит 300 рублей для взрослых (с 12 лет) и 200 рублей для детей.

Адрес: улица Челюскинцев, 1.

Спортивный центр «Авангард»

В городском спортивном центре «Авангард» располагаются футбольное поле, плавательный бассейн, спортивные залы и хоккейный корт, на котором можно наслаждаться катанием на коньках.

В среду и пятницу каток открыт с 14.00 до 19.00, в субботу и воскресенье - с 16.00 до 21.00. Стоит учесть, что из-за турниров график работы хоккейного корта меняется.

Кататься на коньках там можно бесплатно.

Адрес: улица Лобова, 51.

Каток «Юность»

«Юность» - бесплатный городской каток в Первомайском округе Мурманска, у детско-юношеской спортивной школы № 6.

Работает с понедельника по cубботу с 20.00 до 22.00, в воскресенье – с 13.00 до 22.00.

Катание бесплатно. Проката коньков нет.

Адрес: улица Героев Рыбачьего, 8а.

«Льдинка»

«Льдинка» - еще один бесплатный городской каток в Первомайской округе города, готовый принять всех желающих покататься, когда там не тренируются хоккеисты.

В понедельник каток открыт с 8.00 до 22.00, со вторника по пятницу - с 20.00 до 22.00, в субботу - с 19.00 до 22.00, а в воскресенье – с 18.00 до 22.00.

Адрес: улица Беринга, 14а.

Напомним: в Мурманске для посещения катков необходимо предъявить QR-код или его альтернативу.

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