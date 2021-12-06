«Единая Россия» составила план по реализации народной программы

В течение последних лет партия берет на себя внушительную часть работы, связанную с законодательством, в рамках социального направления. Фото: er.ru

В рамках третьего этапа XX съезда «Единой России», который прошел 4 декабря 2021 года в Москве, партия подвела итоги своей работы за прошедшие пять лет, озвучила планы, направленные на реализацию народной программы, обеспечившей ей победу на выборах в Госдуму, и обновила состав руководящих органов.

Президент РФ Владимир Путин, выступая перед участниками XX съезда, подчеркнул: успех «Единой России» на выборах определен отношением со стороны избирателей, а не громкими лозунгами. Партия, как отметил Путин, предложила избирателям объединяющую, созидательную и конструктивную повестку, а программа «Единой России» получила право называться народной, так как она основана на предложениях, поступающих от граждан России.

Владимир Путин напомнил, что народная программа уже находится в процессе реализации. Приоритеты программы получили отражение в бюджете государства. Этот проект закона фракция не только поддержала, но также внесла в него несколько существенных поправок социального направления, в числе которых – повышение прожиточного минимума и МРОТ.

В своем выступлении Владимир Путин сделал особый акцент на том, что оперативное выполнение всех поставленных целей позволяет говорить о партии «Единая Россия» как об «ответственной и зрелой политической силе».

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что партия сыграла ключевую роль в сохранении социальной стабильности страны и устойчивости ее экономики за счет последовательной и поэтапной реализации курса, обозначенного президентом РФ.

В течение последних лет партия берет на себя внушительную часть работы, связанную с законодательством, в рамках социального направления. Так, сегодня социальную поддержку получает более 50 млн россиян. «Единая Россия» обеспечила продление действия программы материнского капитала, повышение размера пособий для беременных женщин, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, ввела выплаты семьям, в которых одним родителем воспитывается ребенок в возрасте от 8 до 16 лет, а также установление 100% оплаты больничных родителям, воспитывающим детей в возрасте до 7 лет. Кроме того, помощь была оказана пенсионерам – жителям сел, удалось существенно продвинуться в направлении решения проблемы, связанной с расселением граждан из аварийного жилья, в обеспечении защиты прав дольщиков.

Многое было сделано для российских школьников: закон о получении бесплатного горячего питания учащимися младших классов, обновление транспортного парка школьных автобусов. В соответствии с предложением «Единой России» в школы начиная с 2016 года было направлено более 9 тыс. единиц нового транспорта, о чем также напомнил Дмитрий Медведев.

Партийные проекты также работали успешно: построено 370 новых школ, до 2024 года планируется построить еще 1300, ликвидируются очереди в дошкольные учреждения – сформировано более 480 тыс. мест и появится еще как минимум 77 тыс. В порядок приведено более 20 тыс. общественных пространств и более 60 тыс. дворов, и все – при активном участии жителей. Формируется и запускается система долговременного ухода за пожилыми людьми, продолжается строительство поликлиник, развивается медицина в школах, ведется подготовка медицинских кадров.

По сообщению сайта “Единой России”, Дмитрий Медведев в рамках своего выступления озвучил ключевую цель партии «Единая Россия» на ближайшие годы – это выполнение обязательств, зафиксированных в народной программе. По его словам, документ будет дополняться и корректироваться с учетом запросов и предложений граждан РФ.

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