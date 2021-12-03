«Все шторма заканчиваются - и снова чистое небо»: История рыбака с 40-летним стажем

Владимир Рыбников помнит все суда, на которых приходилось работать. Фото: Личный архив

Герой нашего рассказа Владимир Рыбников живет в Мурманске уже 40 лет, половину из которых работает директором по флоту в компании «Арго-М». Немалую часть жизни он провел в море, к которому испытывает самые добрые и теплые чувства.

Владимир рассказал нам, что привело его на Север и каково это - работать в рыбной отрасли, одной из главных в Мурманской области.

Рыбаком, так рыбаком

Владимир родился в Астрахани в 1958 году. Когда окончил школу, встал выбор: куда пойти учиться? В городе на тот момент было четыре высших учебных заведения - педагогический и медицинский институты, консерватория и Астрыбвтуз (Астраханское рыбное высшее техническое учебное заведение. - Ред.).

- К музыке способностей не было, пед- и мединституты отпали как-то сами собой. Фамилия обязывала быть ближе к рыбе, поэтому и выбрал факультет «Промышленное рыболовство», который готовил специалистов по добыче рыбы со штурманским дипломом. На практике на РТМС с говорящим названием «Призвание» принял решение связать жизнь с морским рыбным промыслом. И ни разу об этом не пожалел, - рассказал наш собеседник.

В 1981 году Владимир окончил институт, и по распределению был направлен в лучший рыбопромысловый флот СССР - Мурманский траловый флот. Начинал, как и все, матросом, затем ходил мастером и старшим мастером по добыче рыбы. Работал на всех типах траулеров тралового флота, включая самые крупные на тот момент БАТы типа «Горизонт» - «Константин Душенов» и «Петр Сгибнев».

Из двенадцати выпускников факультета 1981 года, приехавших в Мурманск, на Севере остались четверо. Остальные по разным причинам со временем покинули Мурманск: кто-то по семейным обстоятельствам, кто-то по состоянию здоровья, других не устроили работа в море, климат, но большинство уехало, отработав положенные по закону три года.

Владимиру Рыбникову довелось ходить в море на самых разных судах. Фото: Личный архив

В море Владимира устраивало все - и сама работа на промысловой палубе, и взаимоотношения с моряками, и условия жизни на борту судна, и то, что можно назвать азартом промысловика.

- В море я не чувствовал суровости климата. А Мурманск считаю теплым городом, все-таки течение Гольфстрим сюда доходит и это чувствуется. За все годы, что я живу здесь, меня устраивает все, - отметил наш собеседник.

От матроса до директора

Мурманчанин помнит все суда, на которых приходилось работать, капитанов и моряков, рыбацкие истории и байки, где, когда и какую рыбу ловили, различные эпизоды из промысловых рейсов. Не раз доводилось попадать и в шторм, но непогода северянина волновала мало.

- Я помню, как в феврале 1982 года в Северо-Западной Атлантике затонул теплоход «Механик Тарасов». Тогда был мой первый рейс, и мне запомнилось не то, что штормило и судно качало, а то, как вся промысловая группа занималась поисками в надежде найти спасшихся людей. Этот момент сильно врезался в память, - рассказал Владимир.

Из приятных воспоминаний наш собеседник отметил встречи с китами в Северо-Западной Атлантике, у берегов Канады.

- Мы ловили мойву, а эту рыбу очень любят не только мурманчане, но и киты. С капитанского мостика следили за выпускаемыми китами фонтанами и двигались в их направлении, что было надежнее рыбопоискового эхолота. А когда трал подходил к слипу, млекопитающие начинали тереться у борта судна, - поделился северянин. - Также удалось встретить медведей - это было в районе острова Медвежий. Они забирались на льдины, рычали на траулер, подняв передние лапы, показывая, кто здесь хозяин. И дельфинов видели, и косаток, и акул – всего насмотрелись…

Спустя время для моряков это уже перестает быть экзотикой и воспринимается как само собой разумеющееся.

С годами у Владимира появился интерес к управленческой работе. В 90-е он был ведущим специалистом по лицензионному рыболовству в Мурманске, а после стал директором рыбопромышленной компании.

Мурманчнин ни разу не пожалел, что связал свою работу с рыбной отраслью. Фото: Личный архив

- Сейчас у нас ходит в море один морозильный траулер – «Кепромар», который регулярно поставляет на родной берег тонны рыбной продукции. Однако это неважно, сколько судов имеется в компании. Будь то 5, 10 или 20, самое главное – выполнить квоту. Промысел ведется в Баренцевом море, ловим треску, пикшу, зубатку, окуня. Суточный вылов у нас достигает 50 тонн. Всю добытую рыбу везем в Мурманск, ремонтируемся и снабжаемся тоже здесь. За 2020 год вылов нашего траулера составил 4,5 тысячи тонн.

Море зовет, море кормит!

Мурманчанин отмечает, что сейчас во многом работа в рыбопромышленной сфере упростилась. Например, рыбаки могут работать вахтовых методом: приезжать в Мурманск из разных регионов и, отработав один-два рейса, возвращаться домой.

- Каждый год компания получает положенные объемы квот, и никто нас внезапно их не лишит. С 2012 года также упрощено таможенное и пограничное оформление. Браконьерства здесь как такового нет. Работать становится все лучше, - пояснил он.

Недавно Владимир, который также много лет возглавляет экзаменационную комиссию в отделении «Промышленное рыболовство» Мурманского морского колледжа, встречался с курсантами. Ребята, которые готовятся к практике, спрашивали, есть ли в них потребность на флоте.

- Безусловно, новые кадры нужны. Те, кто захочет пойти в море, смогут найти себе хорошую, интересную работу. Специалисты имеют достаточно высокий заработок, и наблюдается постоянная тенденция к повышению зарплаты, - пояснил директор.

Семья относится к работе Владимира хорошо. Раньше жена и дети по полгода терпеливо ждали его с моря, а сейчас он управляет делами с берега, поэтому волноваться особо не приходится.

- Что интересно: даже сейчас много ветеранов в возрасте более 50 лет, которые продолжают ходить в море. И дело тут не только в заработке. Люди испытывают моральное удовлетворение, им очень нравится этим заниматься, - отметил наш собеседник.

Владимир полюбил Север и уезжать из Мурманской области не собирается. В свободное время он с удовольствием занимается любимым делом - в ясный денек с хорошей компанией любит поудить рыбу в Териберке.

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