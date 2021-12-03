Он - хирург, она - гинеколог: Семья врачей из Белгорода работает в Кольской ЦРБ

Абдулла и Анжела Абдурашидовы задумались о переезде в Заполярье после разговора с родственниками. Фото: Личный архив

В августе 2021 года Кольская центральная районная больница приняла в свои ряды двух новых врачей. Работать на Север приехала семья из Белгорода - детский врач-хирург Абдулла Абдурашидов и его жена акушер-гинеколог Анжела Абдурашидова.

Супруги попали в Колу по программе «Земский доктор», которая позволяет врачам, принятым на работу в малых городах Мурманской области (численностью населения до 50 тысяч человек), получить по 1 миллиону рублей.

Мы узнали, как медикам живется и работается в непростых северных условиях.

Нужен витамин

Абдулла Абдурашидов родом из Дагестана. По окончании школы поступил в Белгородский государственный университет на медицинский факультет, где и познакомился с будущей женой. Затем прошел интернатуру общей хирургии, обучился на детского врача-хирурга.

Работал в поликлинике в Белгородской области, а о переезде в Мурманскую область супруги задумались в мае этого года, когда поехали в гости к родственникам в кольский край.

- Мы узнали, что здесь требуются специалисты, к тому же есть программа «Земский доктор». Посетили несколько медучреждений области, и больше всего нам понравились условия в Кольской ЦРБ, - поделился врач.

К суровому климату Севера супругам удалось быстро привыкнуть. К тому же люди к себе расположили. «Своей интеллигентностью и спокойствием», - говорит Абдулла.

За несколько месяцев работы в Заполярье хирург заметил, что чаще всего у детей наблюдается костная патология.

- Много приходит ребят с плоскостопием, деформацией опорно-двигательного аппарата, нарушением осанки. Возможно, это связано с нехваткой витамина D, ведь солнца на Севере мало, - пояснил он.

Наш собеседник отметил, что любит свою работу и рад, что может помогать детям. Если малыши нервничают, плачут перед операцией, доктор всегда их успокаивает, отвлекает, угощает сладостями.

К суровому климату Севера супругам удалось быстро привыкнуть. Фото: Личный архив

Единственное, что тяжело – это дежурные смены каждую субботу.

- В это время ты не спишь, находишься в напряжении. Нужно себя контролировать, быть постоянно бодрым. Бывает непросто, - рассказал врач.

Однако, по словам медика, его график в Кольской ЦРБ легче, чем в больницах Белгородской области. Есть даже выходной - воскресенье. Иногда можно отдохнуть в какой-то будний день. К тому же зарплата в регионе на порядок выше за счет северных надбавок.

Магия северных людей

Супруга хирурга Анжела Абдурашидова работает в Кольской ЦРБ акушером-гинекологом. По словам женщины, с детства ее учили помогать людям. В юности она твердо решила, что станет врачом, поэтому поступила в белгородский вуз, где успешно окончила медицинский факультет.

- Мне нравится работать с людьми, очень приятно, когда они благодарят тебя за помощь, уходят довольные и счастливые, с улыбкой на лице. Гинеколог - почти как психолог, ведь часто женщины волнуются на приеме у такого врача. Нужно к каждому найти подход, чтобы человек доверял, не боялся. Думаю, что у меня это получается. Я вижу, что пациентки в большинстве своем чувствуют себя комфортно, - поделилась Анжела.

Врач также дает совет девушкам, которые хотят родить малыша: во время беременности стоит вести здоровый образ жизни, правильно питаться.

В Заполярье Анжеле, как и ее мужу, очень понравились местные жители.

- Северяне отзывчивые, приятные в общении, доброжелательные. А все обещания, которые нам давали на работе, выполнялись и выполняются. Чувствуем поддержку от других врачей, также нам помогли с детским садом для ребенка, - отметила наша собеседница.

На вопрос: «Надолго ли вы в наши края?» семья отвечает, что они уже успели комфортно обжиться в Коле, наслаждаются северной природой и никуда переезжать не собираются. По крайней мере, 10 лет точно!

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