Стартовала декада приемов граждан, организованная «Единой Россией»

Прием населения идет во всех российских субъектах. Фото: Пресс-служба ЕР

В рамках декады «Единой России» по приему граждан людей будут выслушивать с 1 по 10 декабря. В первый день декады началась работа на более чем пяти тысячах площадок. Там у людей была возможность получить консультацию или иную помощь. Посетителями таких площадок стали уже почти 10 тысяч человек.

Как сообщает nashgorod.ru, одному из первых отвечать на вопросы людей довелось председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву. Как утверждает руководитель Новосибирской организации родителей детей с особенностями развития Екатерина Кузнецова, есть необходимость в организации единого ресурса, где можно было бы найти информацию по детской реабилитации. Как считает Медведев, в такой помощи нуждаются многие семьи.

Проблемой для жителя Перми Сергея Толчина стал капитальный ремонт школы, в которой учится его дочь. Появившееся в городе 130 лет назад здание теперь стало объектом культурного наследия. Но за это время оно так обветшало, что его ремонт обойдется в 400 миллионов рублей, которых в региональной казне нет. По поручению Дмитрия Медведева пермским единороссам нужно будет помочь с включением школы в перечень учебных заведений, предусмотренный программой капремонта. Она реализуется с участием «Единой России» и Минпросвещения по поручению президента РФ.

Многодетная мама Оксана Ткач, проживающая в Ростове-на-Дону, пожаловалась на проблему с газификацией ее земельного участка. По данным Дмитрия Медведева, депутатами Госдумы по предложению «Единой России» был принят закон о социальной газификации, предусматривающий бесплатное подведение газа к каждому земельному участку. Он поручил членам ростовского отделения «Единой России» и региональному правительству рассмотреть возможность подвести газ к участку Ткач, а также к земельным участкам ее соседей. «Потому что это должно делаться на коллективной основе», - сообщил женщине Медведев.

Как считает председатель родительского комитета 5 класса волгоградской гимназии № 16 Екатерина Ермилова, есть необходимость в том, чтобы законодательно урегулировать работу школьных служб примирения. Взрослым не всегда удается правильно оценить не только последствия возникающих в школах конфликтов, но и то, каким образом они могут участвовать в их разрешении.

Прием населения идет во всех российских субъектах. В Самаре не обошлось без помощи секретаря регионального отделения партии, губернатора Дмитрия Азарова, чтобы найти средства на замену деревянных окон в детском саду. На Ямале с помощью секретаря регионального отделения партии Алексея Ситникова удалось найти работу многодетной маме. Во Владимирской области при помощи врио губернатора Александра Авдеева сирота из Ковровского района въедет в собственную квартиру.

Как сообщает сайт «Единой России», каждый день, пока идет декада приемов, будет посвящен отдельному направлению. Свои вопросы население может задать в региональных и местных общественных приемных председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. А еще под прием граждан будут приспособлены дополнительные площадки.

«1 декабря на площадках региональной и местных общественных приемных в Мурманской области стартует декада приемов граждан. Она продлится до 10 декабря. Достаточно символично, что в день 20-летия партии секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Чибис провел две встречи с активистами штаба общественной поддержки партии и студенческой молодежью Мурманской области.

Мы постарались подготовить максимально удобные и безопасные форматы общения с населением. Это тематические приемы граждан в дистанционном режиме, вебинары, офлайн- и онлайн-встречи с депутатами всех уровней, сенаторами, специалистами привлеченных органов власти, ведомств, организаций-партнеров. В таких мероприятиях задействованы 11 муниципалитетов региона. Кроме того, привлечены региональные координаторы партийных проектов «Здоровое будущее», «Школа грамотного потребителя», «Крепкая семья», - рассказал руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Д. А. Медведева в Мурманской области Юрий Шадрин.

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