В числе призеров конкурса «ПОРА открыть Арктику» оказались жители Мурманской области

На конкурс поступило 65 работ. Фото: Светлана Мишина

Проектный офис развития Арктики (ПОРА) и «Комсомольская правда» провели семейный творческий конкурс «ПОРА открыть Арктику».

Поучаствовать в нем мог каждый желающий. Достаточно было интересно рассказать о традициях коренных малочисленных народов Севера: сделать поделку, рисунок, снять видео или приготовить традиционное блюдо. Всего на конкурс поступило 65 работ, причем не только из арктических регионов.

Жюри, состоящее из сотрудников ПОРА и журналистов «Комсомольской правды», более недели активно совещалось, и решение было непростым. Все работы заслуживают должного внимания. Чтобы отметить большее число участников, мы даже увеличили количество призов.

Члены жюри постарались оценить оригинальность, соответствие тематике конкурса, активность участников, оригинальность описания и исполнения. Но особо оценивались именно те работы, которые были выполнены участниками специально для нашего конкурса.

Главный приз - арктический пуховик от известной фирмы BASK - достался Вере Агапитовой из Нарьян-Мара, которая сняла ролик «Строганина».

Также жюри отметило призами еще два ролика. Это сказки – «Олешек» Марии Бондаревой (Брянск) и «Сказка о Сейде» Юлии Журавлевой (Мурманск).

Оригинальные блюда Юлии Барамохиной (НАО) «Ненецкий гематоген» и Татьяны Егоровой из Никеля «Оладьи из морской капусты» получают арктические призы от ПОРА.

Сертификат на покупку детского пуховика BASK kids получает атмосферный рисунок, рассказывающий о жизни на Крайнем Севере, от Евгении Болониной из Бурятии.

Жюри особо отметило арктическим призом 12-летнего участника Филиппа Сязи за активность и его оригинальную работу «Маска с национальной вышивкой».

- Проектный офис развития Арктики (ПОРА) занимается продвижением региона, проводя множество интересных и креативных мероприятий, способствующих увеличению знания жителей нашей страны об Арктике. Это уникальный регион с хрупкой природой, самобытными традициями и обычаями коренных жителей АЗРФ. Надеюсь, что конкурс расширил ваши знания и доставил удовольствие погрузиться в творчество северных народов, - говорит Марина Горецкая, координатор по СМИ ПОРА, главный редактор журнала «Арктика 2035».

С полным списком отмеченных работ можно ознакомиться здесь.

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